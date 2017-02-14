Совет кардиналов заявил о «полной поддержке» Франциска





Международный Совет кардиналов, собравшийся на свою 18-ю сессию в Ватикане, ожидаемо заявил о своей полной поддержке Франциска.

Как сообщается в заявлении, опубликованном в ватиканском информационном бюллетене, «в связи с недавними событиями, Совет кардиналов выражает полную поддержку действиям папы, в то же время заверяя его в полной преданности и приверженности ему лично и его учительству».

Хотя в заявлении не уточняется, о каких именно событиях идет речь, однако наблюдатели предполагают, что имеется в виду нарастающая критика авторитарного стиля правления Франциска, репрессий в отношении Мальтийского ордена и Конгрегации францисканцев Непорочной, активного продвижения либеральной повестки как внутри Католической Церкви, так и во внешней политике Ватикана. В последние недели большой резонанс получила акция недовольных жителей Рима, расклеивших плакаты с насмешливым воззванием к Франциску, а также шуточная рассылка на адреса электронной почты кардиналов и высокопоставленных ватиканских чиновников pdf-файла, имитирующего первую полосу газеты «L’Osservatore Romano», в котором утверждалось, что Франциск, наконец, ответил на запрос Четырех кардиналов (на все пять вопросов кардиналов Франциск якобы дал обычный для него двусмысленный ответ: «Sic et non!», т.е «И да, и нет!»).

Напомним, Совет кардиналов был создан самим Франциском вскоре после его вступления в должность римского епископа, и состоит, главным образом, из его единомышленников. Координатором Совета является кардинал Оскар Андрес Родригес Марадьяга (архиепископ Тегусигальпы, Гондурас); в него также входят кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин (Италия) и кардиналы Шон Патрик О’Мелли (архиепископ Бостона, США), Франсиско Хавьер Эррасурис Осса (архиепископ Сантьяго на покое, Чили), Освальд Грасиас (архиепископ Бомбея, Индия), Рейнхард Маркс (архиепископ Мюнхена и Фрайзинга, Германия), Лоран Монсенгво Пасиня (архиепископ Киншасы, Демократическая Республика Конго), Джордж Пелл (префект Секретариата по делам экономики, Австралия) и Джузеппе Бертелло (Председатель губернаторства Государства Града Ватикан, Италия).





По мнению Lifesitenews, тот факт, что две «народные» акции недовольства удостоились такой официальной реакции на высшем уровне, свидетельствует о том, что такие формы протеста «снизу» оказываются более эффективными, нежели формальные заявления кардиналов, епископов и священников, которые до сих пор практически полностью игнорируются Ватиканом и самим Франциском.

Ранее префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле подвергся критике за свое заявление, в котором он назвал акцию с расклейкой плакатов, критикующих Франциска, «делом дьявола» и «методами, которые не должны использоваться в жизни Церкви». Кардиналу напомнили, что миряне, в отличие от него, не имеют прямого доступа к Франциску, и используют доступные им средства, чтобы выразить свою точку зрения на беспредел, творящийся в Церкви, тогда как «допустимые методы», даже будучи использованы высокопоставленными иерархами, не приносят никакого результата и демонстративно игнорируются.

Следует отметить, что кардинал Уэлле, как и один из подписантов нынешнего заявления о лояльности Франциску кардинал Джордж Пелл, обычно рассматриваются как «консервативные» иерархи, не согласные с радикальными реформами Франциска в области вероучения и дисциплины Церкви. Однако, как уже не раз можно было убедиться, их консерватизм не мешает им подчеркивать свою верность работодателю в нужные моменты.

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