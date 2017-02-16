Белый Дом до сих пор не просил о встрече Дональда Трампа с Франциском

Президент Трамп посетит Италию в мае для участия во встрече лидеров стран Большой Семерки (G7). Ранее высказывались предположения, что американский президент воспользуется этой возможностью, чтобы встретиться с понтификом, как это делали два его предшественника, президенты Барак Обама и Джордж Буш.

Однако на сегодняшний день просьбы о подобной встрече от администрации Президента Трампа не поступало, сообщили источники в Ватикане.

В то же время, римский корреспондент консервативного американского сайта Breitbart News и бывший священник Томас Вильямс сообщил, что встреча Трампа с Франциском «весьма вероятна». «Папа — это важная фигура в мире, и я думаю, это было бы действительно грубо, если бы президент не встретился с ним», — сказал Вильямс. Администрация Дональда Трампа еще не назначила своего посла при Святом Престоле, и 54-летний Томас Вильямс, который вынужден был оставить священство после того, как стало известно, что у него есть ребенок от дочери бывшего посла США в Ватикане, в настоящее время является неофициальным посредником между Ватиканом и Вашингтоном.

Напомним, во время избирательной кампании в США между Франциском и Дональдом Трампом возник довольно острый взаимный конфликт. Трамп назвал Франциска политиком и пешкой, используемой мексиканским правительством в вопросах иммиграции. В ответ на это Франциск крайне резко отозвался о планах Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, заявив, что «человек, который думает только о том, как возвести стены где бы то ни было, а не строить мосты — не христианин». «Если он говорит такие вещи, этот человек не христианин. Надо смотреть, действительно ли он это говорит», — сказал Франциск, возвращаясь из Мексики в Рим.

Трамп, в свою очередь, заявил, что «для религиозного лидера подвергать сомнению веру человека — недостойно». «Ни один лидер, а в особенности — религиозный лидер не имеет права ставить под вопрос религиозность или веру другого человека», — написал Трамп на своей странице в Facebook. «Если (и когда) ИГИЛ нападет на Ватикан, который, как все знают, является наилучшим трофеем для ИГИЛ, уверяю вас, Папа будет желать только того и молиться о том, чтобы Дональд Трамп был Президентом, потому что тогда бы этого не случилось», — заявил Трамп [ИГИЛ — организация, запрещенная в РФ — СКГ].

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