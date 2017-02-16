Что-то страшное грядет?





Жизнь Ватикана во все времена бывает окружена слухами, однако, как выразился автор статьи на Lifesitenews Фил Лоуэр, в последние недели «мельница слухов крутится с ужасающей быстротой, рассеивая повсюду тревожные сообщения, от которых, увы, не так легко отмахнуться».

Недавняя попытка Совета кардиналов создать впечатление, что всё идет своим чередом, вызвала среди пристально наблюдающих за ватиканскими событиями едва ли не панику. В самом деле, явное желание Ватикана сделать новость из того, что ближайшие кардиналы выражают «полную поддержку» папе, при этом почему-то благодаря его за обращение к Римской курии, произнесенное им еще в декабре (в котором он заклеймил «злонамеренное сопротивление» его реформам как «вдохновляемое дьяволом»), вызывает, по меньшей мере, недоумение. Новостью было бы, если бы кардиналы заявили о том, что они не поддерживают Франциска, но никак не наоборот.

Очередной виток слухов породила презентация брошюры кардинала Коккопальмерио, статус которой так и остался неясным. То, что один высокопоставленный ватиканский иерарх столь явно выразил мнение, противоположное мнению другого, не менее высокопоставленного прелата (т.е. кардинала Мюллера) по такому животрепещущему вопросу, как возможность причащения разведенных второбрачных, само по себе не может не вызывать тревоги (впрочем, один из последних слухов сообщает как раз о том, что отставка кардинала Герхарда Мюллера с поста префекта Конгрегации вероучения является уже решенным делом). Но еще более удивило наблюдателей то, что кардинал не явился на презентацию собственной книги, сославшись на «конфликт в расписании» (вместо презентации кардинал отправился на заседание в Конгрегацию по делам канонизации святых). Как отмечает Фил Лоуэр, когда издатель планирует презентацию новой книги, самое первое, что он делает — это выясняет, сможет ли автор присутствовать на пресс-конференции. А первое, что сделает сам автор, когда договаривается о презентации — убедится, что у него не будет «конфликта в расписании». Неужели возможно в самом деле предполагать, что кто-то поверит в такое объяснение отсутствия кардинала на презентации его собственной книги, тем более, если она считается настолько важной?

Еще одним слухом из Ватикана стало то, что «формальное исправление» Франциска, о возможности которого ранее говорили кардиналы Рэймонд Бёрк и Вальтер Брандмюллер, уже состоялось приватным образом, а в скором времени оно может быть совершено и публично. Кое-кто предположил, что под загадочными «недавними событиями», упомянутыми в заявлении Совета кардиналов о верности Франциску, имелись в виду как раз действия Четырех кардиналов, а не расклейка в Риме плакатов с критикой Франциска и рассылка фейковой первой полосы «L’Osservatore Romano», как предполагалось изначально.

Ожидание того, что в ближайшие дни произойдут какие-то значительные события, распространяется всё шире, и свидетельства этому можно найти на многих интернет-сайтах. Среди предположений — пересмотр текстов Мессы ординарной формы римского обряда с целью приблизить ее к лютеранскому или англиканскому богослужению (триггерами для таких слухов стали, возможно, известия об учреждении комиссии по ревизии инструкции «Liturgiam authenticam» и о планируемом на 13 марта первом в истории англиканском богослужении в соборе святого Петра, а также недавний визит Франциска в шведский город Лунд на празднование 500-летия Реформации). Некоторые ожидают, что скоро будет объявлено о введении в Католической Церкви женского диаконата, и приводят в подтверждение слова некоего ватиканского монсеньора, который, беседуя в кафе около Ватикана с одним мирянином, сообщил ему, что это нововведение будет реализовано уже до ноября текущего года. Как известно, в августе прошлого года Франциск учредил комиссию для исследования вопроса о возможности диаконского служения для женщин в Католической Церкви, и в конце ноября эта комиссия уже собралась на свое первое заседание. А всего несколько дней назад в журнале “La Civiltà Cattolica” была опубликована статья священника-иезуита Джанкарло Пани, в которой тот усомнился в невозможности женского священства в Католической Церкви, несмотря на то, что еще не так давно сам Франциск подтвердил действительность слов св. Иоанна Павла II о том, что Церковь «не имеет власти преподавать священническое рукоположение женщинам» (которые обычно рассматриваются как выражение безошибочного учения Папы). Однако крайне трудно предположить, что о. Пани решил подискутировать со своим высокопоставленным собратом по ордену, поскольку, согласно уставу “La Civiltà Cattolica”, все статьи в этом журнале публикуются лишь после просмотра и одобрения Святого Престола, а руководит им ближайший сподвижник Бергольо иезуит Антонио Спадаро, яростно борющийся с любой критикой в адрес своего аргентинского друга, и недавно поразивший общественность своим заявлением, что в богословии дважды два может равняться пяти. Буквально на днях сам Франциск на встрече с сотрудниками этого журнала по случаю выхода в свет его 4000-го выпуска призвал их быть гибкими, «не привязываться к определенности и безопасности» и не ограничиваться «простой защитой католических идей».

Тот же монсеньор из Государственного секретариата Ватикана якобы сказал еще и следующие слова: «Папа никогда не ответит на dubia Четырех кардиналов. Он никогда не снизойдет до их уровня. У Франциска есть гораздо более грандиозные проекты, которые не ограничиваются Италией. Единственной помехой в это время стало избрание Трампа». По мысли Франциска, имеющего очень теплые отношения с Хиллари Клинтон, Ватикан должен был получить мощную политическую поддержку в мире, которая помогла бы ему осуществить свои «великие маневры».

Некоторые даже предполагают, что наиболее серьезным из таких «маневров» может стать созыв Франциском Третьего Ватиканского Собора, на котором он и попытается реализовать все свои излюбленные идеи — дальнейшее и радикальное сближение Католической Церкви с современным миром, с протестантизмом и с другими религиями.

Подобием артиллерийской подготовки к каким-то масштабным событиям может быть развернувшаяся в последние дни в левых СМИ масштабная и очевидно спланированная кампания по дискредитации главы консервативного крыла в Католической Церкви кардинала Рэймонда Бёрка, которого обвинили в связях с ультраправыми американскими политиками и итальянскими общественными деятелями неофашистского толка. А буквально сегодня стало известно, что Бёрка отправляют на затерянный в Тихом океане остров Гуам для расследования обвинения тамошнего архиепископа в сексуальных домогательствах к детям. Если на ближайшие дни Франциск и его окружение действительно запланировали некие решительные действия, обезглавить на это время оппозицию, отправив ее главу за тысячи километров от Рима — это весьма логичное решение.

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