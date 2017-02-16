Кардинал Коккопальмерио: Разведенные могут принимать Причастие, если воздержание «невозможно»





Один из наиболее высокопоставленных ватиканских иерархов и приближенных к Франциску лиц — председатель Папского Совета по интерпретации законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмерио — опубликовал книгу, посвященную интерпретации 8-й главы постсинодального увещания «Amoris laetitia», вызывающей наибольшие дискуссии. В своей книге кардинал утверждает, что разведенные католики, вступившие в повторный светский брак, должны иметь право получить «отпущение грехов и доступ к Евхаристии в том случае, если не существует возможности немедленно изменить греховную ситуацию». Такая точка зрения прямо противоречит традиционному учению Церкви, выраженному, в частности, в документах св. Иоанна Павла II.

Некоторые наблюдатели выразили мнение, что книга кардинала Коккопальмерио может являться завуалированным ответом самого Франциска на dubia Четырех кардиналов, на которые он отказался отвечать лично и прямо. Однако салезианец о. Коста — один из представлявших книгу на посвященной этому событию пресс-конференции — заявил, что книга кардинала не является «ответом Ватикана», но представляет собой «авторитетное прочтение» документа Франциска и «вклад» в продолжающуюся дискуссию. Тем не менее, едва ли можно предполагать, что верный соратник Франциска, каковым, вне всякого сомнения, является кардинал Коккопальмерио, мог в столь напряженный момент выразить в своей книге точку зрения, сколь-нибудь серьезно отличающуюся от точки зрения своего босса. Таким образом, этот эпизод, наряду с печально известным письмом Франциска аргентинским епископам и другими его заявлениями, лишний раз подтверждает, что нынешний римский епископ не разделяет традиционное церковное учение о браке и таинствах, хотя и не решается пока заявить об этом открыто и однозначно.

Напомним, недавно Конференция епископов Мальты издала пастырское руководство, в котором говорится, что разведенные второбрачные могут быть допущены к таинствам, если после определенного процесса духовного распознавания они обнаруживают, что «пребывают в мире с Богом».

В то же время, префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер несколько недель назад в своем интервью подтвердил, что Церковь должна придерживаться традиционной практики, согласно которой разведенные второбрачные не должны допускаться к Причастию. И вот теперь кардинал Коккопальмерио публикует брошюру, в которой он прямым текстом заявляет, что такие католики, выполнив лишь невнятное условие «распознавания своей ситуации», могут и должны быть допущены к Святому Причастию. Известный специалист в области канонического права Эдвард Пентин замечает по этому поводу: «Другими словами, два кардинала, которых можно назвать наиболее высокопоставленными иерархами в области канонической интерпретации и защиты вероучения и нравственности, находятся в публичной, явной и диаметральной оппозиции друг к другу в том, что касается критически важной канонико-сакраментальной практики. Это разделение не может продолжаться».

СКГ

По материалам Catholic Herald По материалам

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