Кардинала Бёрка отправляют за 12 тысяч километров от Рима

Ватикан отправляет кардинала Рэймонда Бёрка на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, где он должен возглавить расследование случаев сексуального насилия, в котором обвиняется архиепископ архидиоцеза Аганьи Энтони Саблан-Апурон.

Ватиканская пресс-служба подтвердила, что 5 октября прошлого года был создан суд первой инстанции для расследования этих обвинений, председательствующим судьей которого был назначен кардинал Бёрк, бывший префект суда Апостольской Сигнатуры и один из авторитетнейших канонистов современности.

Против архиепископа Энтони Саблан-Апурона были выдвинуты обвинения в том, что в 70-х года прошлого века он многократно совершал сексуальное насилие в отношении мальчиков-министрантов (прислужников у алтаря).

Несмотря на обвинения, архиепископ Апурон отказался уйти в отставку, однако в октябре Франциск назначил бывшего вспомогательного епископа Детройта Майкла Бирнса архиепископом-коадъютором Аганьи, наделив его всеми полномочиями для управления архидиоцезом.

Один из выдвинувших обвинения против архиепископа Апурона, журналист «Pacific Daily News» Роланд Сондия, сообщил, что он получил письмо от кардинала Бёрка, в котором тот просит его прибыть в курию архидиоцеза Аганьи 16 февраля для дачи показаний.

Стоит отметить, что остров Гуам, куда Ватикан отправляет кардинала Бёрка (который многими рассматривается как главный оппонент Франциска и лидер католиков-консерваторов), находится на расстоянии более 12 000 километров от Рима

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