Новости Мальтийского Ордена: выборы Великого Магистра, реформа Конституции, обвинения в адрес кардинала Бёрка

Выборы нового Великого Магистра Мальтийского Ордена состоятся 29 апреля этого года. С этой целью Большой Государственный Совет Ордена соберется на Магистральной вилле Мальтийского Ордена в Риме. В официальном заявлении, опубликованном на сайте Ордена также упоминается о том, что Конституция Мальтийского Ордена предусматривает возможность избрания вместо Великого Магистра временного Местоблюстителя сроком на один год.

После недавнего отречения предыдущего Великого Магистра Фра Мэтью Фестинга, последовавшего за конфликтом Ордена с Ватиканом — поводом для которого стало увольнение Великого Канцлера Альбрехта фон Бозелагера — Местоблюстителем, в соответствии с Конституцией, стал Великий Командор Ордена Людвиг Хоффманн фон Румерштейн.

В своем недавнем интервью австрийской газете «Der Standard» фон Румерштейн заявил, что, по настоянию Ватикана, в Конституцию Ордена могут быть внесены некоторые изменения, касающиеся, в частности, процедуры избрания Великого Магистра. Так, предполагается отмена требования, согласно которому Великий Магистр должен иметь дворянскую родословную не менее 150 лет. Кроме того, предполагается расширить круг лиц, удовлетворяющих требованиям для избрания на должность Великого Магистра (сейчас таких кандидатов всего 12), а также ввести возрастной порог, после которого Великий Магистра должен подать в отставку – по мнению фон Румерштейна, таким порогом мог бы стать возраст 80 лет (в настоящее время Великий Магистр избирается пожизненно). Учитывая, что Ватикан и поддерживаемое им немецкое крыло Ордена наверняка стремятся к тому, чтобы новый Великий Магистр был избран уже по измененным правилам (что позволит немцам провести своего кандидата), а реформу Конституции вряд ли удастся осуществить в короткий срок, можно предположить, что 29 апреля будет избран лишь временный Местоблюститель, который в течение последующего года в сотрудничестве с делегатом Франциска архиепископом Беччу и займется дальнейшим и более полным подчинением Мальтийского Ордена Ватикану.

В своем интервью Людвиг Хоффманн фон Румерштейн сообщил еще одну немаловажную деталь: по его словам, предложение об отставке Великому Канцлеру Альбрехту фон Бозелагеру сделал не Великий Магистр Мэтью Фестинг (как считалось ранее), а Патрон Ордена кардинал Рэймонд Бёрк.

Встреча, состоявшаяся 6 декабря прошлого года, по утверждению фон Румерштейна, «на самом деле была встречей между кардиналом Бёрком и Бозелагером». «Она проходила в форме нормальной беседы», сказал фон Румерштейн. «На предложение кардинала Бёрка уйти в отставку Бозелагер ответил «нет». Затем я проводил кардинала до машины». На вопрос о том, как кардинал Бёрк отреагировал на отказ Бозелагера, Великий Коммандор ответил: «Он покачал головой. Можно было бы сказать, что он недоволен. Он ожидал, что Бозелагер подаст в отставку».

Напомним, после отречения Великого Магистра Фра Мэтью Фестинга, которое, по свидетельствам, полученным из осведомленных источников, состоялось под жесточайшим моральным давлением со стороны Франциска и потому, возможно, может рассматриваться как недействительное, уволенный ранее Великий Канцлер Альбрехт фон Бозелагер был восстановлен в должности. Нынешний информационный вброс со стороны Людвига Хоффманна фон Румерштейна, касающийся конфиденциальной беседы между кардиналом Бёрком и Альбрехтом фон Бозелагером (а сведения о таких встречах обычно не разглашаются, во всяком случае, официальными лицами в такой прямой форме), скорее всего имеет целью дальнейшую дискредитацию кардинала Бёрка и дает основания для обвинения его в превышении полномочий.

Франциск рассматривает кардинала Рэймонда Бёрка как своего злейшего врага, поскольку тот подвергает критике его попытки пересмотреть традиционное учение Церкви о браке и таинствах, а также его постоянные усилия по протестантизации Католической Церкви. В ноябре 2014 года Франциск без всякой причины сместил Бёрка с должности префекта Верховного трибунала Апостольской Сигнатуры, назначив его Патроном Мальтийского Ордена (должность, которая обычно рассматривается как церемониальная синекура для куриальных пенсионеров), а несколько дней назад направил его на остров Гуам, находящийся в 12 тысячах километрах от Рима для расследования обвинений в сексуальных домогательствах к детям местного архиепископа. Кардинал Бёрк является инициатором возможного «формального исправления» Франциска, которое, по некоторым сведениям, уже могло состояться в приватной форме. Возможно, именно этим объясняется нынешняя ссылка кардинала и активизировавшаяся кампания по его очернению.

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