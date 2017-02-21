Кардинал Бёрк: «Слова Великого Командора Мальтийского Ордена — клевета»

Кардинал Рэймонд Бёрк категорически опроверг заявление Великого Командора и временного Местоблюстителя Мальтийского Ордена Людвига Хоффманна фон Румерштейна, который ранее в интервью австрийской газете «Der Standard» сказал, будто именно Бёрк, а не Великий Магистр Ордена Фра Мэтью Фестинг попросил Великого Канцлера Альбрехта фон Бозелагера уйти в отставку во время встречи 6 декабря прошлого года. Об этом сообщил ватиканист Эдвард Пентин в своей заметке на сайте «National Catholic Register». Комментируя заявление, сделанное фон Румерштейном, Патрон Мальтийского Ордена кардинал Бёрк сказал:

«Сообщаемые Фра Людвигом Хоффманном фон Румерштейном сведения неточны. У меня не было полномочий просить Великого Канцлера уйти в отставку. Я лишь заявил, что лицо, сознательно допустившее распространение контрацептивов в рамках деятельности Ордена, должно взять на себя ответственность, а затем Великий Магистр еще раз попросил Великого Канцлера подать в отставку, на что тот ответил отказом. После этого Великий Магистр приступил к процедуре его увольнения, без всякого участия с моей стороны. Свидетельства [о произошедшем] Великого Магистра и мое собственное остаются в силе. Честно говоря, я был шокирован тем, что сказал Хоффманн фон Румерштейн в своей статье. Я расцениваю это как клевету».

Заявление Патрона Мальтийского Ордена еще раз подтверждает предположение, что неожиданная «откровенность» фон Румерштейна, с которой он поведал прессе совершенно конфиденциальную информацию о данной встрече, не была случайностью и является частью кампании по дискредитации кардинала Бёрка, ради которой Ватикан готов использовать любые средства.

В своем интервью итальянскому телевидению кардинал Бёрк также прокомментировал свою командировку на тихоокеанский остров Гуам, связанную с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним в 70-х годах прошлого века, выдвинутых против местного архиепископа Энтони Саблан-Апурона. По словам кардинала, поездка была совершена по просьбе Конгрегации вероучения, в которой Рэймонд Бёрк занимает должность главы ее Апостольского трибунала. По мнению Бёрка, он был выбран для этой миссии благодаря его познаниям в области канонического права и опыту в ведении подобных церковных процессов, и не рассматривает свою отправку на Гуам как некое наказание. «Папа никогда не говорил со мной об этой задаче. Он общался исключительно с руководством Конгрегации вероучения, это обычная процедура в таких случаях», сказал кардинал Бёрк.

Он также сообщил, что данное ему поручение скоро подойдет к концу (по сведениям источников «National Catholic Register», кардинал завершил свою работу 18 февраля, а 24 февраля должен вернуться в Рим), а расследование всего дела должно быть окончено к лету.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект: