Кардинал Чень о Dubia Четырех кардиналов: «Они имеют право получить ответ»

Епископ Гонконга на покое кардинал Иосиф Чэнь Жицзюнь во время телепередачи на католическом телевидении EWTN положительно отозвался о запросе (Dubia) Четырех кардиналов, отправленном ими в сентябре прошлого года Франциску.

«Я считаю, что это очень уважительный запрос этих епископов и кардиналов, в отношении которого должно быть сделано ясное заявление», сказал кардинал. «Они имеют право получить ответ», добавил он.

В ноябре прошлого года четыре кардинала — Рэймонд Бёрк, Вальтер Брандмюллер, Карло Каффарра и Иоахим Майснер — опубликовали свое письмо Франциску с приложенными к нему «Сомнениями» (Dubia), в которых они просят Франциска разъяснить двусмысленные утверждения, содержащиеся в его постсинодальном увещании «Amoris laetitia», касающиеся возможности допуска к Причастию разведенных католиков, вступивших в повторный светский брак. Положения восьмой главы этого документа вызвали разногласия среди епископов, священников и богословов и породили взаимоисключающие толкования, что привело к изданию различными епископскими конференциями пастырских руководств, содержащих диаметрально противоположные указания по данному вопросу. Франциск демонстративно отказался отвечать на запрос кардиналов, составленный в традиционной форме «Dubia», а против самих иерархов, подписавших письмо, была развернута масштабная клеветническая кампания, поощряемая самим Франциском.

В то же время, многие пастыри и миряне высказались и продолжают высказываться в поддержку письма Четырех кардиналов.

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