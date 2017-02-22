В Париже пройдет конференция, на которой обсудят возможность низложения Папы-еретика

В конце марта во французской коммуне Со, расположенной в южном пригороде Парижа, пройдет научная конференция, посвященная канонической и богословской проблеме низложения Пап-еретиков, сообщает Rorate Caeli. Конференция организована факультетом экономики, права и менеджмента Университета Париж-юг – одного из крупнейших учебных заведений Франции.

На конференции будет рассматриваться вышедшая недавно в свет книга специалиста в области права Лорена Фонбостье «La déposition du pape hérétique : Une origine du constitutionnalisme?» («Низложение Папы-еретика: начало конституционализма?»), в которой прослеживается влияние Декрета Грациана на возникновение политических теорий «ограниченного правительства».

В последнее время, в силу различных причин, одно из положений Декрета Грациана – средневекового свода канонического права Католической Церкви – вызывает повышенный интерес. Речь идет о следующем тексте: «Никто из смертных да не дерзает упрекать [Папу] в проступках, ибо тот, кто может судить всех, не может быть судим никем, если только не окажется, что он впал в ересь» (Dist. 40 c.6). Эта оговорка – «если только не окажется, что он впал в ересь» — иногда толковалась таким образом, что Папа, впавший в ересь, может быть низложен. Наиболее известным толкованием этого пункта Декрета Грациана является рассуждение св. Роберто Беллармино в его трактате De Romano Pontifice («О Римском Понтифике»), где он утверждает, что Папа, открыто провозглашающий ересь, в силу самого этого факта является низложенным и перестает быть Папой.

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