Пресвятой Троице тоже досталось от Франциска: «Они спорят за закрытыми дверями»

Авторитетный американский католический сайт «Crux» в статье от 25 марта этого года сообщил о встрече Франциска с участниками «Межкультурной международной конференции “Католическая богословская этика во Всемирной Церкви”». В их числе была доктор Эмильсе Куда — теолог из папского университета Буэнос-Айреса, одна из близких знакомых и сотрудников ректора этого университета, архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса, который считается основным богословским консультантом Франциска и автором многих текстов текущего понтификата, внесшим, в частности, наибольший вклад в создание апостольского увещания «Amoris laetitia», буквально расколовшего Католическую Церковь в последние месяцы.

Эмильсе Куда является автором недавно опубликованной книги «Как читать Франциска» («Para Leer a Francisco»), которую «Crux» характеризует как «превосходный экскурс в политико-богословский контекст мысли папы, сочетающей размышления Эрнеста Лаклау о популизме с разработками аргентинского иезуита Хуана Карлоса Сканноне в области “народной теологии”».

По словам автора статьи, когда 17 марта доктор Куда встретилась с Франциском в составе делегации специалистов по богословской этике со всего мира, «она впервые находилась в его присутствии после его избрания. Вместо того, чтобы впечатлиться его обезоруживающей неформальностью, она была потрясена могуществом папского служения».

Сама Эмильсе Куда так описывает свои впечталения: «Это было очень волнительно. Помимо того, что я увидела своего знакомого аргентинца как папу, это означало просто находиться рядом с папой — кем бы он ни был. Когда он появился, я была парализована: во всей его фигуре была власть, в его служении, в этой царственной эстетике, которую оно накладывает».

По ее словам, Франциск призвал участников встречи заниматься богословской этикой, используя «герменевтику единства в различии». Эта идея была характерна для данного сообщества богословов еще до избрания Бергольо. «Это тема, которая постоянно возникает в интеллектуальном творчестве папы: начинание процессов, в которых Святой Дух побуждает к созиданию нового синтеза из различий и разногласий», говорится в статье.

А вот то, о чем сообщается далее, с трудом поддается какому-либо объяснению:

«Во время встречи папа в шутку сравнил это с тем, как действует Пресвятая Троица: “Внутри Пресвятой Троицы все они спорят за закрытыми дверями, — так сказал им Франциск, по словам Куды, — но снаружи они изображают единство”» (“Inside the Holy Trinity they’re all arguing behind closed doors,” Cuda says Francis told them, “but on the outside they give the picture of unity”).