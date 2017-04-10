Пресвятой Троице тоже досталось от Франциска: «Они спорят за закрытыми дверями»



Авторитетный американский католический сайт «Crux» в статье от 25 марта этого года сообщил о встрече Франциска с участниками «Межкультурной международной конференции “Католическая богословская этика во Всемирной Церкви”». В их числе была доктор Эмильсе Куда — теолог из папского университета Буэнос-Айреса, одна из близких знакомых и сотрудников ректора этого университета, архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса, который считается основным богословским консультантом Франциска и автором многих текстов текущего понтификата, внесшим, в частности, наибольший вклад в создание апостольского увещания «Amoris laetitia», буквально расколовшего Католическую Церковь в последние месяцы.

Эмильсе Куда является автором недавно опубликованной книги «Как читать Франциска» («Para Leer a Francisco»), которую «Crux» характеризует как «превосходный экскурс в политико-богословский контекст мысли папы, сочетающей размышления Эрнеста Лаклау о популизме с разработками аргентинского иезуита Хуана Карлоса Сканноне в области “народной теологии”».

По словам автора статьи, когда 17 марта доктор Куда встретилась с Франциском в составе делегации специалистов по богословской этике со всего мира, «она впервые находилась в его присутствии после его избрания. Вместо того, чтобы впечатлиться его обезоруживающей неформальностью, она была потрясена могуществом папского служения».

Сама Эмильсе Куда так описывает свои впечталения: «Это было очень волнительно. Помимо того, что я увидела своего знакомого аргентинца как папу, это означало просто находиться рядом с папой — кем бы он ни был. Когда он появился, я была парализована: во всей его фигуре была власть, в его служении, в этой царственной эстетике, которую оно накладывает».

По ее словам, Франциск призвал участников встречи заниматься богословской этикой, используя «герменевтику единства в различии». Эта идея была характерна для данного сообщества богословов еще до избрания Бергольо. «Это тема, которая постоянно возникает в интеллектуальном творчестве папы: начинание процессов, в которых Святой Дух побуждает к созиданию нового синтеза из различий и разногласий», говорится в статье.

А вот то, о чем сообщается далее, с трудом поддается какому-либо объяснению:

«Во время встречи папа в шутку сравнил это с тем, как действует Пресвятая Троица: “Внутри Пресвятой Троицы все они спорят за закрытыми дверями, — так сказал им Франциск, по словам Куды, — но снаружи они изображают единство”» (“Inside the Holy Trinity they’re all arguing behind closed doors,” Cuda says Francis told them, “but on the outside they give the picture of unity”).

Объяснение, которое сама Куда дает этому сравнению, лишь усугубляет впечатление: «Кýда говорит, что это сравнение заставило ее задуматься о чем-то более приземленном, что приписывается известному аргентинскому лидеру Хуану Доминго Перону: “В перонизме, когда люди слышат, как вопят кошки, они думают, что те дерутся, а на самом деле, они так размножаются”».

Если только не предположить, что специалист по католической этике и знакомая Франциска доктор Куда с какой-то целью лжет, или сайт «Crux», выражающий позицию либерального крыла Католической Церкви и вполне симпатизирующий Франциску, по какой-то неведомой причине искажает ее слова, рискуя своей репутацией, приходится признать, что Франциск действительно считает возможным шутить о Пресвятой Троице подобным кощунственным образом.

Этот очередной образчик «интеллектуального творчества» Бергольо (выражаясь словами доктора Куды), вкупе с его недавним заявлением о том, что Христос «стал диаволом», заставляет вновь крепко задуматься о профпригодности этого человека и его соответствии занимаемой должности. Не сумев в свое время справиться с докторской диссертацией по богословию, он, по-видимому, решил расквитаться со своими учителями, озадачив их своей оригинальной трактовкой положений христологии и триадологии, которые им ныне приходится рассматривать как «учительство Римского епископа». Что удивительно, так это то, что подобная «божья роса» в глазах совсем не вызывает никакого неудобства у епископов и богословов: так, на днях газета Конференции епископов Италии «Avvenire» обрушилась на ватиканиста Антонио Соччи, осмелившегося обратить внимание читателей на эти, мягко говоря, странные высказывания Франциска, обвинив его в том, что он не привел «ни одного убедительного доказательства в поддержку» своей критики. При этом «Avvenire» не рискнула процитировать слова Франциска о том, что «Христос стал диаволом», о которых, собственно, и шла речь, и не попыталась их разъяснить или оправдать, что, по мнению Соччи, означает косвенное признание того, что они являются кощунственными или могущими вызвать соблазн. Напомним, что эти слова опустило и «Радио Ватикана» в своих сообщениях о проповеди Франциска, во время которой они были произнесены.

Энхиридион подобных высказываний Франциска уже довольно широк: чего стоят такие его перлы, как «Не существует католического Бога», «Иисус не был чистеньким» («Non era uno “pulito”»), «Иисус немножко придуривается» («Gesù si, fa un po’ lo scemo»; в официальной расшифровке на ватиканском сайте эти слова Франциска заменили чуть более пристойными «Иисус немножко прикидывается простачком» — «Gesù si fa un po’ il finto tonto», но в видеозаписи [1:06:11] прекрасно слышно, что он говорит на самом деле; еще один пример того, что ответственные за публикацию бергольевских афоризмов сами чувствуют, насколько неуместны его слова, и пытаются хоть в какой-то мере придать им приличный вид) и т.д. Не обошел он вниманием и Пресвятую Богородицу, заявив, что, стоя у креста Господня, Она думала, мысленно обращаясь к Богу: «В тот день Ты обещал Мне, что Он будет велик, и что Ты дашь Ему трон Давида, отца Его…», и, возможно, Ей хотелось сказать: «Вранье! Я обманута!»

Учитывая склонность Франциска к такого рода «неформальностям», можно ожидать, что со временем этот список будет лишь увеличиваться. Любопытно будет посмотреть на докторские работы, посвященные этому «учительству», которые, возможно, в недалеком будущем будут защищаться в папских университетах.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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