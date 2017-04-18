Бергольо отлучили от «Матери Церкви»?





На фоне лавины поздравлений и теплых слов в адрес Папы Бенедикта XVI, которые можно было наблюдать во многих СМИ и соцсетях 16 апреля, когда Понтифик праздновал свое 90-летие, молчание Хорхе Бергольо об этом знаменательном событии выглядело демонстративно оскорбительным. «Радио Ватикана» в короткой заметке сообщило о якобы имевшем место визите Франциска в монастырь “Mater Ecclesiae” («Матерь Церкви») на территории Ватикана, в котором сейчас обитает Бенедикт XVI, уточнив, что визит был нанесен в среду, 12 апреля, а его целью было поздравить Папу с наступающей Пасхой и его приближающимся днем рождения. Источником этой информации был назван Зал Печати Святого Престола, однако в его официальном бюллетене визит не был упомянут ни единым словом. Новость из одного абзаца на «Радио Ватикана» и на новостном ватиканском сайте news.va была проиллюстрирована фотографией двухлетней давности, никаких подробностей встречи и сказанных во время нее слов не сообщалось.

В сам день рождения Папы Бенедикта Франциск ни разу не вспомнил о нем в своих публичных выступлениях, несмотря на то, что это было Пасхальное воскресенье, когда он служил Мессу на площади св. Петра (в молитве верных этой Мессы было возглашено прошение о «Папе на покое Бенедикте», без упоминания того, что он празднует свое 90-летие в этот день) и произносил пасхальное обращение “Urbi et Orbi”, то есть имел прекрасную возможность напомнить верующим о дне рождения Бенедикта XVI. Официальный бюллетень ватиканской пресс-службы и в этот день не сообщил о 90-летии Святого Отца, таким образом полностью проигнорировав это событие.

Учитывая эти обстоятельства, кажется весьма правдоподобной информация о том, что Франциск и Бенедикт в последнее время практически перестали общаться. Об этом сообщил 20 марта этого года немецкий католический сайт Katholisches.info со ссылкой на ватиканиста Андреаса Энглиша, в течение 30 лет работающего в качестве корреспондента медиаконцерна «Аксель Шпрингер-Ферлаг» в Италии и Ватикане. Он сообщил о том, что между Бенедиктом XVI и Франциском произошел полный разрыв, и они не говорят друг другу «ни слова», причем это «случилось не вчера». Формальным поводом для этого, по мнению Энглиша, стала история с бывшим епископом Лимбурга Францем-Петером Тебартц-ван Эльстом (консервативным иерархом, который был назначен в 2007 году Папой Бенедиктом, но впоследствии был обвинен в растратах средств епархии на дорогостоящий ремонт здания курии и после агрессивной кампании в СМИ отправлен в отставку Франциском и переведен на номинальную должность в Ватикан), однако, как считает Энглиш, подлинные причины разлада между Ратцингером и Бергольо кроются глубже.

В последние годы Папа Бенедикт появлялся на публике лишь по приглашению Франциска, и эти появления, по словам Энглиша, сопровождались демонстративным обменом любезностей, представляя собой «хорошую мину при плохой игре». При этом уже на прошлогодней ноябрьской консистории с назначением кардиналов Бенедикт XVI не присутствовал (хотя он был на двух предыдущих консисториях Франциска) – кардиналы сами явились к нему в монастырь “Mater Ecclesiae”, чтобы получить благословение.

До недавнего времени не было никаких сведений о том, получает ли Папа Бенедикт информацию о нарастающем кризисе в Церкви и об атаке на традиционное католическое учение о браке, предпринятой Франциском и его сподвижниками. Буквально на днях архиепископ Георг Генсвайн – личный секретарь Бенедикта XVI и префект папского двора при Бергольо – в своем интервью, опубликованном в газете La Repubblica, заявил, что Бенедикту хорошо известно о том, что его и Франциска противопоставляют друг другу, но он не позволяет себя спровоцировать, и «не имеет намерения втягиваться в споры, которые, по его ощущениям, слишком далеки от него». Монс. Генсвайн, как немногим ранее и бывший глава ватиканской пресс-службы о. Федерико Ломбарди, старается убедить общественность в полном отсутствии проблем между Франциском и Бенедиктом, говоря: «Ни для кого не секрет, что они в хороших отношениях, и Папа Франциск регулярно навещает Папу Бенедикта, тогда они уединяются в беседе. Эти визиты спонтанны, но чаще всего Папа Франциск приходит по случаю личных годовщин, перед поездками или после них; иногда они общаются по телефону, посылают друг другу письма… Так что формальных правил не существует, это, скорее, ‘харизматические’ встречи». По словам Генсвайна, Папа внимательно прочел постсинодальное увещание Франциска «Amoris laetitia» (содержащее, в частности, двусмысленные заявления о возможности причащения разведенных католиков, вступивших в повторный светский брак), и он в курсе о спорах, возникших вокруг этого документа и способов его реализации, но он не дает никаких комментариев по этому поводу. Однако отсутствие комментариев едва ли можно рассматривать как одобрение документа, богословская безграмотность, если не еретичность которого не может не быть очевидной для столь глубокого теолога как Йозеф Ратцингер. Представляется вполне вероятным, что Бенедикт, в силу тех или иных причин избравший путь молитвенного уединения и не считая своей миссией какое-либо открытое вмешательство в разгорающееся противостояние в Церкви, тем не менее, не желает и демонстрировать видимость поддержки очевидно антикатолической деятельности Франциска. Имел ли на самом деле место поздравительный визит в монастырь «Матерь Церкви» или нет, не исключена возможность, что Бергольо попросту не пустили на порог, а отсюда и практически полное отсутствие официальной информации, и его обиженное молчание в день рождения Папы. Аргентинского иезуита отлучили от «Матери Церкви», и это лишает его даже остатков легитимности, причем он сам это прекрасно осознает.

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