Бразильские верующие приложились к статуе Франциска во время пасхальной Мессы

Восковая статуя Франциска в натуральную величину была выставлена во время пасхальной Мессы 16 апреля в кафедральном соборе Сан-Педро-де-Алькантара в бразильском городе Петрополисе.

Статуя была изготовлена в Лондоне шестью английскими мастерами и в мельчайших деталях воспроизводит тело Франциска и его облачения. Работа над ней заняла около шести месяцев.

Одна из прихожанок собора, Мария де Фатима да Силва сообщила, что поначалу ей показалось, что в церкви «находится папа», и она начала говорить об этом окружающим, но потом поняла, что это статуя.

Как можно видеть на видео, некоторые верующие подходили к изваянию Франциску для почитания.

Ренату Бонтемпу, представитель музея, в который будет передана восковая фигура, заявил, что «поскольку папа Франциск очень популярен и любим всеми», было крайне необходимо, чтобы такая статуя появилась в музее.

СКГ

По материалам Aciprensa По материалам

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