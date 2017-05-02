Генеральный секретарь Конференции католических епископов России подверг критике запрет Свидетелей Иеговы





Католическая Церковь России осудила решение Верховного суда о запрете Свидетелей Иеговы и предупредила, что этот шаг усилит опасения относительно новых ограничений в отношении прав католиков.

«Церкви, подобные нашей, не признают Свидетелей Иеговы христианами и не вступают с ними в диалог, но мы должны отличать богословские проблемы от юридических прав», — заявил генеральный секретарь Конференции католических епископов России монс. Игорь Ковалевский.

«Ситуация в России сейчас сложная и трудная. У католиков есть очень сильные опасения, что мы тоже можем столкнуться — если не с гонениями, то, по крайней мере, с новыми проявлениями дискриминации и ограничения нашей свободы вероисповедания», — сказал он.

Решением Верховного суда от 20 апреля Свидетели Иеговы были названы «экстремистской организацией» и приговорены к конфискации принадлежащего этой организации имущества по всей стране.

Как сообщил корреспонденту агентства «Catholic News Service» монс. Ковалевский, Католической Церкви не ясно, какие действия можно считать «экстремистскими», добавив, что все религиозные группы имеют право «существовать и развиваться в Российской Федерации», если они не нарушают закон.

«Закон должен справедливо применяться ко всем … закон может быть суровым, но он по-прежнему является законом. Я думаю, что правительство обязано дать всем четкое разъяснение, почему эта группа ликвидируется», — сказал монс. Ковалевский.

Свидетели Иеговы были зарегистрированы в России в 1991 году и перерегистрированы в 1999 году, но подвергались регулярным арестам и полицейским рейдам за раздачу листовок и проповедь «от двери до двери». Их члены подвергались нападению, а их имущество портили вандалы.

Постановлением Верховного суда были установлены штрафы в размере до 10 700 долларов США и до 10 лет лишения свободы любому, кто будет вовлечен в деятельность Свидетелей Иеговы.

Монс. Ковалевский сказал, что хотя нет никаких признаков того, что с Католической Церковью будут обращаться так же, как со Свидетелями Иеговы, «правительство должно заверить граждан, что свобода совести останется в неприкосновенности».

«Свидетели Иеговы имеют такое же право защищать свое достоинство и веру, как и другие граждане», — сказал он. «Хотя защита прав человека — это не наша главная задача, Католическая Церковь отстаивает право каждого на свободу совести».

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