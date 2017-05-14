Выпускник католической семинарии в Санкт-Петербурге назначен вспомогательным епископом Львова

Священник Эдвард Кава, монах ордена Братьев меньших конвентуальных (OFMConv), до настоящего времени являвшийся Делегатом этого ордена в Украине и настоятелем францисканского монастыря во Львове, назначен вспомогательным епископом Львовского архидиоцеза для католиков латинского обряда. Информация об этом была опубликована 13 мая в официальном бюллетене Святого Престола.

О. Эдвард Кава родился 17 апреля 1978 года в г. Мостиска (Украина) в польской семье.

В 1995 году вступил во францисканский орден, в 1995-1997 проходил постулат и новициат в Польше, после чего принес свои первые монашеские обеты.

С 1997 по 1999 год изучал философию в Высшей духовной семинарии францисканцев в Кракове, а с 1999 по 2003 год обучался в Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

15 декабря принес вечные обеты во Львове. 22 июня 2002 года был рукоположен в диаконский сан в Кракове, а 1 июня 2003 года принял рукоположение во священника в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

С 2003 по 2005 год служил викарием прихода в Борисполе, с 2005 по 2009 – настоятелем францисканской общины и настоятелем прихода в Кременчуге, с 2009 по 2010 – настоятелем монастыря и пастырем в Борисполе, с 2010 по 2012 – настоятелем прихода в Мацковцах, с 2012 по 2016 – настоятелем монастыря и пастырем в Борисполе. С 2016 года несет пастырское служение во Львове, где также является настоятелем францисканской общины.

В 2008 году был назначен провинциальным делегатом ордена конвентуальных францисканцев в Украине и нес это служение до настоящего времени. В краковскую провинцию францисканцев входит пять монастырей в Украине, расположенных во Львове, Большовцах, Кременчуге, Борисполе и Мацковцах; в них служат 17 братьев, а еще четверо проходят формацию в Польше.

Епископ-номинат Эдвард Кава – первый из выпускников Санкт-Петербургской семинарии после ее восстановления в 1993 году, который будет посвящен в епископский сан. Он также станет самым молодым католическим епископом в мире на текущий момент.

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