Франциск искажает смысл Фатимского послания

Пятьсот тысяч людей ожидали на площади Фатимского святилища папу Франциска, прибывшего в Фатиму для канонизации двух пастушков, 10-летнего Франсишку и 9-летней Жасинты, которые, вместе с их двоюродной сестрой Люсией душ Сантуш, видели и слышали Пресвятую Деву с 13 мая по 13 октября 1917 года. Канонизация состоялась, и Церковь причислила к лику святых двух самых юных в своей истории детей, не претерпевших мученическую смерть. В отношении их двоюродной сестры Лусии, которая скончалась в 2005 году, продолжается процесс беатификации.

Но верующие со всего мира, чтящие Фатимские явления, ждали не только канонизации провидцев, но и выполнения папой некоторых просьб Богоматери, не услышанных до сего дня.

На самом деле, в этом году отмечаются две диаметрально противоположные столетние годовщины: явлений в Фатиме и большевистской революции Ленина и Троцкого, произошедшей в России в том же месяце, в котором в Португалии завершился Марианский цикл [революция в России произошла в октябре, однако не по григорианскому календарю, как последнее фатимское явление, а по юлианскому – СКГ]. В Фатиме Богородица возвестила о том, что Россия будет распространять свои заблуждения по всему миру, и что эти заблуждения будут вызывать войны, революции и гонения против Церкви. Чтобы избежать этих несчастий Богородица призвала, прежде всего, к искреннему покаянию человечества и к возвращению к принципам христианского нравственного порядка. К необходимости такого исправления христиан Богородица добавила две конкретные просьбы: посвящение России Непорочному Сердцу Марии, совершенное Папой в единстве со всеми епископами мира, а также распространение практики первых суббот месяца. Эта практика включает в себя молитвенное единение с Богородицей посредством исповеди и Причастия на протяжении пяти последовательных суббот, а также пятнадцати минут размышления и молитвы Розария.

Практика первых суббот месяца никогда активно не распространялась церковными властями, папские акты вверения и посвящения Деве Марии были частичными и неполными, но, что самое главное, по крайней мере, последние пятьдесят лет служители Церкви более не проповедуют дух жертвенности и покаяния, столь глубоко связанный с духовностью двух пастушков, причисленных к лику святых. Когда в 1919 году Лусия посетила Жасинту в больнице накануне ее смерти, все их разговоры были сосредоточены на страданиях, которые двоюродные сестры приносили в жертву, чтобы избавить грешников от ужасных адских кар, явленных им Богородицей.

Папа Франциск, который никогда прежде не был в Фатиме даже как священник, не затронул ни одного из этих вопросов. 12 мая, в часовне Явлений, представляя себя как «епископа, облаченного в белое», папа сказал: «Я прихожу как пророк и посланник, чтобы омыть ноги всем, за той же трапезой, что нас объединяет». Затем он приглашает последовать примеру Франсишку и Жасинты. «Пойдем же по всем путям, будем идти как паломники по всем улицам, разрушим все стены и преодолеем все границы, выходя на все окраины, являя справедливость и мир Божий». В своей проповеди 13 мая, на ступенях святилища, Франциск вспомнил о «всех своих братьях в Крещении и в человечестве», в особенности о «больных и инвалидах, заключенных и безработных, бедных и оставленных», призвав их «вновь открыть юный и прекрасный лик Церкви, сияющий, когда она является миссионерской, гостеприимной, свободной, верной, бедной в средствах и богатой в любви».

Трагическое измерение Фатимского послания, сосредоточенного вокруг понятий греха и наказания, практически забыто. Богородица поведала Жасинте, что войны являются не чем иным, как наказанием за грехи мира, и что грехи, которые ведут наибольшее число душ в ад – это грехи против чистоты. Если сегодня мы живем во время «третьей мировой войны, идущей по частям», как часто повторяет Франциск, как можно не связать ее с ужасным взрывом современной безнравственности, доходящей до того, что легализуются извращения моральных законов? Богородица сказала Жасинте, что, если не произойдет исправления и покаяния, человечество будет наказано, но в конце концов Ее Непорочное Сердце восторжествует, и весь мир обратится. Сегодня гнушаются не только слова «наказание» — потому что милосердие Божие отменяет все грехи, — но сама идея обращения является нежелательной, так как прозелитизм, по словам папы Франциска, «это сильнейший яд против экуменического пути».

Следует признать, что послание Фатимы, переосмысленное в соответствии с социологическими категориями папы Бергольо, имеет мало общего с пророческой вестью о торжестве Непорочного Сердца Марии, с которой сто лет назад Богородица обратилась к миру.

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