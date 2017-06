Франциск назвал себя «епископом, облаченным в белое»

В пятницу вечером, в ходе своего визита в Фатиму, Хорхе Марио Бергольо в часовне Явлений преподнес Золотую Розу в дар Фатимской Богородице и произес молитву (скорее всего, написанную не им самим, но тем не менее), в которой назвал себя «епископом, облаченным в белое» (португ. bispo vestido de branco). Надо отметить, что это крайне опрометчивое самоопределение, потому что смысл этих слов сестры Лусии, которыми она передает Третью тайну, до сих пор не вполне ясен. Толкование их колеблется в очень широком диапазоне: это может быть собирательный образ нескольких Пап, страдавших за Церковь, конкретного Папы (например, Иоанна Павла II) или даже нелегитимного папы (что могло бы объяснить загадочные слова «мы думали, что это Святой Отец»). А в последние годы к этому толкованию добавилась и еще одна возможность — «Папы на покое». Поэтому такое кондовое и прямолинейное использование этого выражения в молитве — как минимум, дурной тон.

Вот текст этой части молитвы:

По-английски:

Hail, Mother of Mercy,

Lady robed in white!

In this place where, a hundred years ago

you made known to all the purposes of God’s mercy,

I gaze at your robe of light

and, as a bishop robed in white,

I call to mind all those who,

robed in the splendour of their baptism,

desire to live in God

and tell the mysteries of Christ in order to obtain peace.