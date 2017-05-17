Ватиканская комиссия о Меджугорье: явления 1981 года — подлинные

Итальянский ватиканист Андреа Торниелли, известный своими хорошими связями с источниками в Ватикане, позволяющими ему время от времени публиковать достоверные инсайды о предстоящих событиях в верхах Католической Церкви, сообщил во вторник, что Святой Престол может признать подлинность явлений Пресвятой Девы Марии в Меджугорье, однако не всех, а лишь тех, что происходили в июне-июле 1981 года.

Напомним, первое из предполагаемых явлений «Госпы» (хорват. «Госпожа») произошло 24 июня 1981 года в югославской деревне Меджугорье с преимущественно хорватским населением, расположенной в историческом регионе Герцеговина (в нынешнем государстве Босния и Герцеговина). О том, что им является Богородица, сообщили шестеро детей из этой деревни: Иванка Иванкович, Мариана Драгичевич, Вицка Иванкович, Иван Драгичевич, Мария Павлович и Яков Чоло. Согласно их утверждениям, с того момента Дева Мария является каждый день (некоторым из визионеров реже), передавая свои послания человечеству.

Церковь изначально настороженно отнеслась к явлениям. Епископы диоцеза Мостара-Дувно, на территории которого находится Меджугорье, неоднократно заявляли о том, что эти явления не заслуживают доверия. 10 апреля 1991 года епископы бывшей Югославии издали декларацию, в которой заявили, что «на основании проведенного расследования невозможно утверждать, что это были явления или сверхестественные откровения». Несмотря на это, Меджугорье довольно быстро стало крупнейшим центром паломничества, куда каждый год прибывает более миллиона верующих. Сообщается о многочисленных случаях обращений и обретений духовных призваний, связанных с Меджугорьем. Вместе с тем, вокруг визионеров и оказывающих им поддержку местных францисканцев регулярно возникали скандалы, главным образом, из-за их непослушания церковной иерархии. В 2009 году Меджугорье неофициально посетил кардинал Кристоф Шёнборн, что вызвало возмущение епископа Мостара-Дувно Ратко Перича, опубликовавшего в связи с этим заявление, в котором он, в частности, напомнил:

«Прежде всего, я придаю большое значение болезненному «Герцеговинскому делу» приходов, связанных с «феноменом Меджугорья». С самого начала некоторые францисканцы, впавшие затем в непослушание, решительно заняли сторону меджугорской персоны, обвинив тогдашнего диоцезного епископа в том, что он спровоцировал локальный кризис. Один из них впоследствии оставил орден и священство. На территории диоцеза в настоящее время присутствуют девять бывших францисканцев, которые были исключены настоятелями Ордена братьев меньших. Святой Престол одобрил это исключение. Несмотря на то, что они были запрещены в служении, они продолжают действовать в захваченных приходах как законные священники. Хотя предполагаемая меджугорская персона отвечает на самые легкомысленные вопросы любопытных, мы никогда не слышали ни одного слова против этих тяжких злоупотреблений, разрушающих единство местной Церкви. В 2001 году мы имели трагический опыт. Несколько францисканцев, некоторые из которых уже были исключены из своего ордена, а некоторые другие – еще нет, пригласили «старокатолического» диакона (из небольшой европейской схизматической общины), который представился как «архиепископ» и «миропомазал» более 700 молодых людей в захваченных приходах. Все эти действия были недействительны и кощунственны. Он также недействительным образом (будучи диаконом) «отслужил» Мессу в нескольких приходах. Явления в Меджугорье даже не упоминают об этом злоупотреблении таинствами Святого Духа и Святой Евхаристии! У нас был также еще один печальный эпизод. Двое из этих священников отправились к «старокатолическому» епископу в Швейцарии, прося его рукоположить их в епископы и отделить их от Мостара и Рима с целью создания формальной схизмы. Однако «старокатолический» епископ отказался сделать это. У нас также есть проблемы с присутствием двух особенно харизматичных пропагандистов «феномена Меджугорья». Один из них – Томислав Влашич, исключенный из францисканского ордена в прошлом году и освобожденный Святым Престолом, по его собственному прошению, от всех священнических обязанностей. Другой – брат Йозо Зовко, который был лишен всех священнических обязанностей на территории этого диоцеза с 2004 года и, по сообщениям СМИ, был изгнан с территории Герцеговины его настоятелями, и которому был запрещен любой контакт с Меджугорьем».

Ватикан выступал с предупреждением к пастырям, призывая их воздерживаться от действий, которые могли бы быть истолкованы как признание Церковью предполагаемых явлений Девы Марии в Меджугорье, в частности в 1995 году Конгрегация вероучения запретила организацию официальных паломничеств в места явлений, подлинность которых еще не установлена. В то же время, по некоторым свидетельствам, св. Иоанн Павел II относился к этим явлениям благосклонно; более того, по одной из версий, когда он рассматривал возможность своей отставки, его желанием было провести остаток своих дней, живя в Меджугорье и исповедуя паломников. Словацкий епископ Павол Гнилица сообщал, что Иоанн Павел II в разговоре с ним признался: «Если бы я не был Папой, я бы поехал в Меджугорье прямо сейчас».

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), возглавлявший Конгрегацию вероучения в период, когда получили известность предполагаемые явления в Меджугорье, также не выступал с каким-либо осуждением этого феномена, указывая на то, что «паломничества в древнем христианстве часто совершались в такие места, относительно которых наш критический дух современных людей зачастую пришел бы в замешательство в том, что касается «научной подлинности» связанной с ними традиции. Однако это не отменяет того факта, что эти паломничества были плодотворными, полезными и важными для жизни христианского народа».

17 марта 2010 года, в ответ на запрос епископов Боснии и Герцеговины, Бенедикт XVI распорядился учредить комиссию по изучению феномена Меджугорья, главой которой был назначен кардинал Камилло Руини, бывший председатель Конференции епископов Италии. Помимо него, в комиссию вошли еще пятеро кардиналов: Йозеф Томко, Винко Пулич, Йосип Бозанич, Хулиан Эрранс и Анджело Амато. Кроме того, в нее были включены следующие эксперты: психолог Тони Анатрелла, богословы Пьеранджело Секвери, Франьо Топич, Михай Сентмартони и Нела Гашпар, мариолог Сальваторе Перелла, антрополог Ахим Шютц, канонист Давид Йегер, представитель Конгрегации по канонизации святых Здзислав Юзеф Кияс, психолог Мийо Никич и сотрудник Конгрегации вероучения Кшиштоф Ныкель. За время своей работы члены комиссии провели 17 заседаний, изучили документы, имеющиеся в Ватикане, в приходе Меджугорья и в архивах спецслужб бывшей Югославии. Комиссия выслушала показания всех визионеров и свидетелей, причастных к этому делу. В 2012 году комиссия побывала в Герцеговине с инспекцией мест явлений.

6 июня 2015 года Франциск сообщил журналистам, что комиссия завершила свою работу и вскоре сможет объявить свое решение. Сам Франциск известен своим критическим отношением к явлениям вообще. В книге «О небесном и земном», написанной им совместно с раввином Авраамом Скоркой, Франциск признается: «Когда я слышу о случаях исцелений, у меня немедленно возникают подозрения, особенно если речь идет об откровениях или явлениях; все эти вещи вызывают у меня защитную реакцию. Бог – это не какой-то Корреа Андреани [курьерская служба – СКГ], который постоянно шлет послания». Бергольо не раз упоминал о неприемлемости для него образа Марии как «начальника почтового отделения»; в последний раз он использовал его в своем интервью на борту самолета, на котором он 13 мая возвращался из своей поездки в Фатиму. Он, в частности, сказал: «Лично я более «вредный»: я предпочитаю Пресвятую Деву – мать, нашу мать, а не Пресвятую Деву – начальника телеграфной службы, которая каждый день шлет послания в такой-то час… это не мама Иисуса». Франциск также добавил, что продолжающиеся в наше время предполагаемые явления «не имеют большой ценности», уточнив, что это его личное мнение.

Говоря о деятельности комиссии кардинала Руини, Франциск сообщил, что получил от кардинала ее результаты в конце 2013 или начале 2014 года, отметив, что комиссия состояла из «хороших богословов, епископов, кардиналов», и что сам доклад Руини «хороший, очень хороший». Также он упомянул, что у членов Конгрегации вероучения возникли некоторые сомнения по поводу этого доклада, в связи с чем каждому из участников регулярных собраний этой конгрегации, проходящих по средам (т.н. “Feria quarta”, т.е. «среда») была отправлена вся документация по этому вопросу, включая материалы, которые могут содержать возражения «докладу Руини». По словам Франциска, он получил уведомление об этом незадолго до этого собрания (состоявшегося в 2016 году), в субботу вечером, но идея обсуждать доклад на собрании ему не понравилась, поскольку, по его мнению, такое обсуждение напоминало бы «аукцион», поэтому уже в воскресенье он попросил префекта Конгрегации вероучения кардинала Герхарда Мюллера отправить все материалы не участникам собрания, а ему лично. Все мнения были изучены, и было установлено, что они свидетельствуют о солидности «доклада Руини». При этом Франциск указал на три момента: 1) согласно докладу, первые явления в Меджугорье, происходившие в 1981 году, когда визионеры еще были детьми, следует продолжать изучать; 2) Последующие «явления», якобы продолжающиеся до сего дня, вызывают большие сомнения; 3) Нельзя отрицать духовный и пастырский аспект феномена Меджугорья, поскольку в этом месте зафиксированы многочисленные обращения.

Согласно сведениям, сообщаемым Андреа Торниелли, комиссия кардинала Руини провела очень четкое различие между начальным этапом феномена и его последующим развитием, что подтверждается приведенными выше словами Франциска во время его пресс-конференции. Было принято решение проводить отдельные голосования по двум фазам явлений: первая из них включала семь предполагаемых явлений, происходивших в период с 24 июня по 3 июля 1981 года, а вторая – все последующие явления. 13 членов и экспертов комиссии проголосовали за то, чтобы признать сверхъестественный характер первых явлений. Один член комиссии проголосовал против, а один эксперт воздержался. Комиссия утверждает, что юные визионеры были психически здоровы, а явления стали для них полной неожиданностью. Оценивая содержание первых явлений, комиссия пришла к выводу, что ничто из того, что видели дети, не было внушено францисканцами, служившими в приходе, или другими людьми. Визионеры отказывались сообщать о случившемся, несмотря на то, что они были арестованы полицией, которая угрожала им смертью. Комиссия также отвергла предположения о дьявольском происхождении явлений.

Что касается второй фазы явлений, комиссия отметила, что она была подвержена сильному внешнему влиянию, вызванному конфликтом между епископом и францисканцами, служившими в приходе. Кроме того, сомнения вызвал тот факт, что в явлениях, которые объявлялись заранее и планировались индивидуально для каждого визионера, впоследствии повторялись однообразные послания. Видения продолжались, несмотря на то, что дети заявляли, что они должны закончиться, однако этого так и не случилось. Проблему представляют также «тайны» апокалиптического характера, которые, по словам визионеров, были открыты им в явлениях. Голосование членов комиссии относительно этой второй фазы было проведено в два этапа. Сначала принимались во внимание духовные плоды Меджугорья, без учета поведения самих провидцев. На этом этапе 3 члена комиссии и 3 эксперта заявили о том, что результаты феномена позитивны, 4 члена и 3 эксперта высказали мнение о смешанном характере результатов, с преобладанием позитивных эффектов, и 4 оставшихся эксперта заявили просто о смешанных позитивных и негативных результатах. Однако, когда, помимо духовных плодов, к рассмотрению было принято также поведение провидцев, восемь членов и четыре эксперта заявили, что выразить мнение не представляется возможным, тогда как два других члена проголосовали против сверхъестественного характера феномена.

Отметив, что меджугорские провидцы никогда не получали должного духовного окормления, а также приняв во внимание, что они более не являются единой группой, комиссия одобрила снятие запрета на организацию паломничеств в Меджугорье. Кроме того, 13 из 14 присутствовавших членов и экспертов проголосовали за учреждение в Меджугорье «полномочного органа, подчиняющегося Святому Престолу», а также за преобразование прихода в папское святилище. Это решение продиктовано пастырскими соображениями и принято ради попечения о миллионах паломников, а также для предотвращения формирования «параллельной церкви» и для большей ясности в финансовых вопросах. Таким образом, данное решение не является косвенным признанием сверхъестественного характера явлений.

Изучив «доклад Руини» и мнения членов Конгрегации вероучения (среди которых, как говорилось выше, были и скептические по отношению к докладу и к самим явлениям), Франциск решил поручить польскому архиепископу Хенрыку Хосеру «особую миссию Святого Престола» по «более глубокому изучению пастырской ситуации в Меджугорье» и, «прежде всего, нужд верующих, прибывающих туда для паломничества», чтобы «предложить пастырские инициативы на будущее». Летом 2017 года архиепископ Хосер представит результаты своей работы Франциску, который на их основе должен будет принять решение.

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