40-летие епископской хиротонии Йозефа Ратцингера — Папы Бенедикта XVI

28 мая Папа Бенедикт XVI празднует 40-ю годовщину своего рукоположения в епископский сан. Он был посвящен в епископа в навечерие Пятидесятницы, 28 мая 1977 года, в кафедральном соборе Мюнхена. Хиротонию совершил епископ Вюрцбурга Йозеф Штангль, двумя другими рукополагающими епископами были епископ Регенсбурга Рудольф Грабер и вспомогательный епископ Мюнхена Эрнст Тевес.

Ad multos annos, Sancte Pater!

Помолимся о Папе нашем Бенедикте XVI: Господь да сохранит его и да сбережет ему жизнь; блаженным да соделает его на земле, и да не отдаст его на волю врагов его.

Боже, Твоему Провидению было угодно утвердить Церковь Твою на святом первоверховном апостоле Петре; воззри милостиво на Папу нашего Бенедикта и соделай так, чтобы преемник Петра, Тобою поставленный, был для народа Твоего видимым началом и основанием единства веры и общения. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков.

Боже, Пастырь и Правитель всех верных, воззри милостиво на слугу Твоего Бенедикта, которого Ты восхотел поставить пастырем Церкви Твоей. Просим Тебя, даруй ему вместе с народом, который он ведёт, прийти к жизни вечной. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков.

Бенедикту, Верховному Понтифику и Вселенскому отцу, мир, жизнь и вечное спасение. Аминь.