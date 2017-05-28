Соврамши. Франциска поймали на «словесной неточности»

Префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер дал пространное получасовое интервью американскому католическому агентству EWTN, в котором, помимо прочего, подтвердил факт беспричинного увольнения трех священников из Конгрегации вероучения, о котором ранее сообщалось в СКГ.

«Я сторонник того, чтобы лучше обращаться с сотрудниками Святого Престола. Потому что мы не можем просто говорить о социальном учении, мы также должны его уважать. И сам папа говорил об устаревших придворных нравах, мы абсолютно против того, чтобы относиться к людям таким образом, мы должны увольнять людей, только если они совершают ошибки. Критерии для наших сотрудников в Конгрегации — это ортодоксия, чистота священнической и нравственной жизни и профессиональная компетентность. Это моя позиция. Я не придворный. Я старый немецкий профессор, будем совершенно откровенны».

С одной стороны, Мюллер выразил свое недовольство произошедшим, с другой стороны, как-то осталось за кадром то, что непосредственной причиной увольнения священников стало самоуправство Франциска. Итальянский ватиканист Марко Тозатти обращает внимание на то, что в ходе пресс-конференции, которую Франциск дал 13 мая во время перелета из Фатимы в Рим, он заявил: «У нас мало народу, нам нужно искать людей, которые способны это делать. Государственный секретарь и кардинал Мюллер ищут новый персонал. Сменился директор дисциплинарного отдела Конгрегации вероучения, который был прекрасный, но немного устал и вернулся на родину, чтобы выполнять ту же работу уже со своим епископатом».

Как отмечает Тозатти, Франциск лжет: «Директором дисциплинарного отдела был один из трех беспричинно уволенных священников. Он вовсе не был уставшим. И у него не было никакого желания возвращаться на родину. Не говоря уже о том, что увольнения, сделанные настолько внезапно и беззаконно, без всякой причины, всегда бросают тень на жертв: все мы склонны осуждать и думать: «Кто знает, что там произошло». Отвратительная история, приправленная — как бы это выразиться — словесной «неточностью» папы».

Напомним, это уже не первый раз, когда Франциска публично обвиняют в прямой лжи. В декабре прошлого года в программе итальянского телевидения Rai Duo «Fact Checking», в которой эксперты дают оценку словам известных общественных деятелей, проверяя их на основании фактических данных, проанализировали очередное популистское и антиглобалистское высказывание Франциска: «Чем дальше идет прогресс, чем больше становится возможностей и всех благ, тем меньше тех, кто имеет к ним доступ». Как оказалось, данные мировой статистики говорят прямо об обратном: за последние десятилетия процент не получающих достаточного питания в мире уменьшился, а число находящихся в крайней нищете сократилось с 35% в 1990 году до 10,7% в 2013 году.

По мнению эксперта, рассматриваемое утверждение Франциска заслуживает оценки «Pinoсchio andante», т.е. полнейшая ложь (видеозапись программы, смотреть с 44:18).

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