Генерал иезуитов: Дьявола не существует, это символическая фигура

В интервью испанской газете «El Mundo» генерал Общества Иисуса (известного как «орден иезуитов») и один из ближайших сподвижников Франциска о. Артуро Соса Абаскаль (Arturo Sosa Abascal) заявил: «Христиане верят, что мы сделаны по образу и подобию Божию, и Бог свободен, но Он всегда выбирает делать добро, потому что Он есть сама доброта… Мы также создали символические фигуры, такие как дьявол, чтобы олицетворять зло. Социальные условия также могут выступать в этом образе, начиная с людей, которые действуют [дьявольским путем], потому что находятся в таком окружении, где трудно поступать наоборот». Об этом сообщила англоязычная католическая газета Catholic Herald.

Катехизис Католической Церкви утверждает, что дьявол является реальным существом, определяя его как падшего ангела, восставшего против Бога. По всей видимости, некие силы в Церкви полагают, что Катехизис, как и ряд католических догматов, устарели и требуют переработки в соответствии с духом времени.

«— А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

— И дьявола…

— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! […] Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу».

(М. Булгаков, Мастер и Маргарита)

«Через 30 лет иерархия Церкви изменится»

В другом месте данного интервью о. Соса сообщил, что папа Франциск «открыл двери» диаконскому служению женщин, учредив комиссию по изучению данного вопроса. Настанет день, когда иерархия Церкви будет выглядеть иначе, заявил он, хотя и остановился в одном шаге от того, чтобы открыто одобрить рукоположение женщин.

Когда его спросили о возможности рукоположения женщин в священство, о. Соса сказал: «Придет время, когда их роль будет больше признаваться. Церковь будущего будет иметь другую иерархию с другими служителями».

Благодаря «женской креативности», объявил иезуитский генерал, вполне вероятно появление «христианских общин с другой структурой» в течение ближайших 30 лет. «Папа открыл двери дьякониссам через создание комиссии. Впоследствии они, возможно, сумеют открыть больше дверей».

Похвалы Фиделю Кастро

Кроме того, сообщает Catholic Herald, недавно стало известно, что новый генерал иезуитов в прошлом оказывал поддержку Фиделю Кастро. В 1989 году он подписал письмо, которым «1000 интеллектуалов и деятелей культуры» Венесуэлы приветствовали кубинского диктатора, прибывшего в их страну с визитом. В письме, в частности, говорилось: «Мы желаем публично выразить свое уважение за то, что вы, как вождь Кубинской Революции, сделали для утверждения достоинства вашего народа и, следовательно, всей Латинской Америки. … Лишь идеологическая слепота может заставить отрицать то место, которое представляемый вами процесс занимает в истории освобождения наших народов». Свержение Фиделем Кастро правительства Батисты описывается в этом манифесте как «образцовая победа над тиранией, коррупцией и порабощением», которую подписавшие письмо призывают использовать как пример, выражая надежду, что это поможет созданию «справедливой и независимой» Латинской Америки.

«Мы не знаем, что сказал Иисус»

Ранее Артуро Соса уже отметился своим участием в продолжающейся дискуссии о возможности допуска к Причастию разведенных католиков, вступивших в повторный брак, заявив, что запрет на развод нельзя обосновывать предельно ясными словами Иисуса в Евангелии, поскольку во времена Христа не было диктофонов, и мы не знаем точно, что Он говорил по этому поводу. По мнению Артуро Сосы, «слова Иисуса следует воспринимать в соответствующем контексте, они выражены определенным языком, сказаны в определенных обстоятельствах, они обращены к каждому человеку в отдельности». Это экстравагантное высказывание иезуитского лидера вызвало справедливое возмущение как среди верующих католиков-мирян, так и среди немногочисленных иерархов, которые еще придерживаются традиционного католического учения. Так, американский кардинал Рэймонд Бёрк назвал заявление генерала иезуитов «серьезной ошибкой» и отметил, что таким высказываниям должна давать оценку Конгрегация вероучения (бывшая Инквизиция).

«Это совершенно неверно. На самом деле, я считаю невероятным, что он мог сделать подобные заявления. Они также должны быть исправлены. Нет никаких оснований думать, что слова Евангелия, которые веками изучались и рассматривались как прямая речь нашего Господа, теперь уже не являются словами нашего Господа, поскольку они не были записаны на диктофон. Я не могу этого понять», сказал кардинал Бёрк.

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