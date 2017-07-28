Франциск готовит для традиционной литургии новое гетто

Как сообщил вчера Lifesitenews.com со ссылкой на источники в Ватикане, возможно, найдено объяснение поразительной благорасположенности Франциска к традиционалистскому Братству св. Пия X (лефевристам), приводившей в замешательство как его сторонников, так и критиков. Как стало известно журналистам LifeSite, Франциск может вынашивать планы по отмене положений знаменитого motu proprio Бенедикта XVI «Summorum Pontificum», разрешающих любому священнику Латинской Церкви служить традиционную Мессу по Миссалу 1962 года и совершать другие обряды по дореформенным литургическим книгам, не спрашивая разрешения местного епископа (как это требовалось ранее). Также, согласно этому документу, любая существующая постоянная группа верующих, приверженных традиционной литургии, имеет право на окормление со стороны священника, который будет совершать для нее богослужения в т.н. «экстраординарной форме Римского обряда», то есть в соответствии с дореформенными литургическими текстами и рубриками.

С самого начала своего правления Бергольо начал агрессивную кампанию против католиков, придерживающихся традиционного богослужения, знаковым моментом которой стал жестокий разгром монашеской конгрегации Францисканцев Непорочной. В своих проповедях и публичных выступлениях он не перестает очернять тех католиков, кто привержен традиции и ценит красоту католического богослужения, обвиняя их в поверхностностном понимании христианства и даже намекая на их одержимость злым духом. Он не устает придумывать для них все новые эпитеты, именуя их «павлинами» и «попугаями».

На фоне доходящей до отвращения неприязни Франциска ко всему, что связано с традицией, особенно в области литургии, весьма странно смотрелась симпатия, проявляемая им к традиционалистскому Братству св. Пия X (FSSPX), которое структурно не входит в Католическую Церковь и членов которого многие считают схизматиками. В 2009 году Бенедикт XVI снял с епископов этого Братства отлучение, под которым они находились в силу незаконно полученной ими в 1988 году от архиепископа Марселя Лефевра епископской хиротонии. Однако инициированный им процесс по примирению лефевристов с Церковью так и не был завершен по вине руководства этого движения, в конечном итоге отвергшего условия, выдвинутые Конгрегацией вероучения.

Многие ожидали, что воцарение в Ватикане Франциска положит конец любым попыткам возвращения лефевристов в общение с Римом, однако тот, ко всеобщему удивлению, проявил неожиданную заинтересованность к продолжению диалога с FSSPX, причем даже не настаивая на таких болезненных для традиционалистов моментах, как признание всех положений Второго Ватиканского Собора и равноценности дореформенной и обновленной литургии. Более того, в преддверии объявленного им Года Милосердия Франциск сделал беспрецедентный шаг и предоставил всем священникам Братства юрисдикцию, позволяющую им выслушивать исповедь у католиков и давать действительное отпущение.

Невероятное великодушие являлось частью далеко идущего плана Франциска по превращению Братства св. Пия X в официальное католическое гетто

Дальше — больше, по завершении Года Милосердия эти полномочия, данные лефевристским священникам, были сохранены, а также были предусмотрены дальнейшие меры по интеграции этих священников в литургическую жизнь Церкви — в частности, возможность совершать обряды бракосочетания совместно со священниками католических диоцезов (члены общин, окормляемых Братством, желающие вступить в брак, могут с разрешения местного епископа, выразить свое брачное согласие перед священником диоцеза, делегированным епископом, после чего священник Братства отслужит Мессу бракосочетания). Кроме того, епископам было дано право разрешать священникам FSSPX самим ассистировать при совершении бракосочетания, если нет доступных священников диоцеза, которые могли бы это сделать.

Как теперь выясняется, такое невероятное великодушие являлось частью далеко идущего плана Франциска по превращению Братства св. Пия X в официальное католическое гетто, в рамках которого — и ни в коем случае за его пределами — будет разрешено сохраняться дореформенной литургии.

Источники LifeSite в Риме сообщают, что им удалось узнать о том, что либеральные прелаты в Конгрегации вероучения обсуждают план, приписываемый самому Франциску, согласно которому будет отозвано безусловное разрешение всем священникам служить Мессу в соответствии с древним обрядом, данное им Папой Бенедиктом. Motu proprio «Summorum Pontificum», 10-летие которого праздновалось в этом году, продолжает оставаться бельмом в глазу либеральных епископов, которых доводит до печеночных колик мысль о том, что они не обладают законными способами запретить совершение традиционных Месс в своих диоцезах (хотя далеко не всех это останавливает, и регулярно сообщается о том, что то здесь, то там епископы идут на превышение своих полномочий и чинят препятствия верующим и священникам, желающим организовать богослужения по экстраординарной форме).

Кроме того, аналогичную информацию слил недавно уже известный нам профессор богословия таинств папского университета Сант-Ансельмо в Риме Андреа Грилло (тот самый, который набросился со злобной критикой на Папу Бенедикта, прямым текстом заявив о необходимости его изоляции и лишении возможности высказываться публично). В начале июля он дал интервью французской газете La Croix, представляющей его как «близкого сотрудника папы». Грилло известен, в частности, своей давней неприязнью к «Summorum Pontificum» и опубликовал книгу против этого документа еще до его выхода в свет.

В своем интервью La Croix Грилло сообщил, что Франциск рассматривает возможность отмены «Summorum Pontificum». По его словам, после того как Ватикан инкорпорирует Общество св. Пия X в качестве персональной прелатуры — а разговоры о таких планах ведутся на протяжении последних нескольких месяцев — экстраординарная форма римского обряда будет сохранена исключительно внутри этой структуры. «Однако Франциск не будет делать этого, пока Бенедикт XVI жив». Эти последние слова Грилло звучат не столько обнадеживающе, сколько устрашающе, и, вкупе с его предыдущими заявлениями относительно Бенедикта XVI, вызывают обоснованное беспокойство за безопасность Папы.

Как стало известно LifeSite, план Франциска включает в себя соответствующее соглашение с Обществом св. Пия X, предусматривающее, что все католики, приверженные традиционному богослужению, должны будут юридически войти в Общество — либо они утратят возможность принимать участие в литургии по дореформенному обряду, во всяком случае, тех обрядах, которые требуют соответствующей юрисдикции (крещение, венчание, рукоположение). Все Мессы в экстраординарной форме будут совершаться лишь в приходах, окормляемых священниками Братства, что будет означать для большинства католиков невозможность принять в них участие, поскольку Братство присутствует далеко не везде, а небольшие удаленные общины потеряют право на то, чтобы любой священник мог отслужить для них традиционную Мессу.

Cоглашение, если оно действительно существует в таком виде, правильнее было бы назвать преступным сговором

Существование такого соглашения объясняет не только трудно объяснимую иначе благосклонность Франциска к Братству, олицетворяющему все то, что он так страстно ненавидит в традиционном католичестве, но и столь же загадочную готовность ультраконсервативных лефевристов вести переговоры с нынешней ультралиберальной ватиканской верхушкой, которая для большинства верующих SSPX наверняка является жупелом похуже, чем Ватикан времен Иоанна Павла II. В самом деле, если в результате сделки с дьяволом Общество получит жирный кусок в виде монополии на традиционную литургию в Католической Церкви, к которой прилагается достаточно широкая автономия и, потенциально, многотысячная паства в виде традиционно настроенных католиков, до сих пор не изъявлявших желания иметь тесные связи с Обществом, то, вероятно, с точки зрения руководства FSSPX, дело того стоит.

Кроме того, источник LifeSite предположил, что нашумевшее письмо Конгрегации вероучения, отправленное 20 мая этого года настоятелю FSSPX епископу Бернару Фелле и подписанное тогдашним префектом Конгрегации кардиналом Герхардом Мюллером, стало попыткой сорвать назревающее соглашение между Римом и Братством (соглашение, которое, если оно действительно существует в таком виде, правильнее было бы назвать преступным сговором). В самом деле, в этом письме были повторены практически все те же условия для примирения, которые заблокировали переговоры в 2012 году. В частности, в нем говорится о необходимости для всех членов Братства принимать исповедание веры 1988 года (исповедание веры 1962 года было названо недостаточным); содержится требование включить в доктринальную Декларацию пункт, в котором явным образом заявляется о принятии Учительства Второго Ватиканского Собора и последующего периода, с выражением того уровня согласия с положениями этого Учительства, который им подобает. Также от всех членов Общества требуется признание не только действительности, но и законности обрядов Святой Мессы и Таинств, совершаемых в соответствии с литургическими книгами, утвержденными после Второго Ватиканского Собора.

Хотя в самом письме имеется утверждение, что содержащиеся в нем требования были «одобрены Верховным Понтификом» во время аудиенции, данной кардиналу-префекту, возможно, что оно было намеренно составлено таким образом и в таких выражениях, чтобы вызвать отторжение у руководства FSSPX. По мнению источника LifeSite, это могло быть сознательным саботажем со стороны кардинала Мюллера, которому было известно о существующем плане Франциска похоронить motu proprio «Summorum Pontificum» Бенедикта XVI.

«Письмо было направлено не столько против Фелле, сколько против этого соглашения», говорит источник. «Папа Франциск был очень зол, что Мюллер отправил этот документ, и некоторые говорят, что именно из-за этого он принял решение уволить его».

СКГ

По материалам LifeSite По материалам

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