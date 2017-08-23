Путин с Бергольо — братья навек

Во время визита государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина в Россию произошло знаковое событие: ​Россия и Ватикан договорились о взаимном безвизовом въезде для обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее соглашение в присутствии министра иностранных дел РФ и кардинала Паролина подписали замглавы МИД России Алексей Мешков и апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре.

Стоит отметить, что никакого практического значения этот шаг не имеет, поскольку благодаря соглашению между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25.05.2006 г., а также ряду других двусторонних договоров с отдельными государствами, обладатели российских диппаспортов и так могут посещать большинство европейских стран (в т.ч. и Италию, а, следовательно, и Ватикан) без оформления виз.

Важен сам момент, в который заключается этот договор: именно тогда, когда мировое сообщество пытается дать понять зарвавшимся российским правителям, что следствием их агрессивной политики неизбежно будет их изоляция и ограничение возможностей перемещения по миру и ведения бизнеса в цивилизованных странах, ватиканский госсекретарь летит в Сочи на рандеву с Путиным, а бергольевский Ватикан демонстративно заявляет о своем решении именно сейчас предоставить безвизовый въезд таким категориям российских граждан как президент Российской Федерации, члены Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи Конституционного и Верховного судов, Генеральный прокурор, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Следственного комитета Российской Федерации, руководители федеральных служб и федеральных агентств, руководители служб и департаментов ФСБ России, сотрудники ФСБ России, направляемые в служебные командировки для выполнения задач по обеспечению безопасности учреждений и граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, председатель Центрального банка, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, лица, являющиеся единоличными исполнительными органами государственных корпораций, а также другим высокопоставленным чиновникам, подавляющее большинство которых всецело поддерживают преступления путинского режима.

Вполне вероятно, что своими действиями аргентинец Бергольо хочет продемонстрировать ненавидимой им Европе и республиканскому правительству США, что у него есть собственный взгляд на мировую политику, и что Ватикан независим в своих отношениях с другими государствами, однако для Путина он в настоящий момент, вне всякого сомнения, играет роль полезного идиота, помогающего ему в трудный момент почувствовать себя уважаемым политическим деятелем и улучшить свой имидж на мировой арене — «смотрите, сам папа римский не гнушается со мной общаться, шлет ко мне своих гонцов и открывает свои границы для моих вассалов».

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