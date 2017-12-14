«Папа-диктатор»: жизнь Бергольо без прикрас

Уже несколько дней в ватиканском отеле св. Марфы царит переполох. Напряженная тишина повисла в столовой, некогда оглашаемой гомерическим хохотом и сальными шуточками Бергольо. Подчиненные боязливо прячут глаза от свирепого взора аргентинского иезуита, отменены его предрождественские фотосессии со счастливыми бездомными и облагодетельствованными беженцами, стратегически важные аудиенции с трансгендерами и антиклерикалами перенесены на неопределенный срок. Не лезут в горло столь дорогие сердцу скромного постояльца св. Марфы спагетти и пицца, не льется в рот крепко заваренный услужливыми монахинями мате.

Что же могло так потревожить покой ватиканских жителей и лишить их крепкого сна?

Оказывается, на прошлой неделе в интернет-магазине Amazon поступила в продажу книга «Папа-диктатор», опубликованная в электронной версии для Kindle сразу на двух языках, английском и итальянском. За короткий срок она стала бестселлером и заняла четвертую строчку в рейтинге категории «Религия и духовность». В книге анонимного автора, взявшего себе псевдоним «Маркантонио Колонна», анализируется биография Хорхе Марио Бергольо, рассматривается эволюция его взглядов — от консервативного защитника христианских ценностей до лидера либерального крыла католической Церкви, ставшего в итоге единым кандидатом т.н. «мафии Санкт-Галлена» — группы высокопоставленных иерархов, в течение многих лет готовивших взошествие на престол св. Петра либерального папы, который сумеет избавиться от наследия Иоанна Павла II и Бенедикта XVI.

В книге хорошо систематизирован уже известный материал, сделан анализ личности Бергольо (особенно автор настаивает на его сходстве с аргентинским президентом Хуаном Пероном, в плане отсутствия принципов и умения мимикрировать), а также добавлены интересные новые сведения, которые кто-то сочтет слухами и домыслами, а кто-то — заслуживающей доверия инсайдерской информацией (например, сообщение о докладе о. Петера-Ханса Кольвенбаха, бывшего генералом иезуитов на момент назначения Бергольо вспомогательным епископом Буэнос-Айреса; в этом докладе Кольвенбах якобы охарактеризовал Бергольо как матершинника, непослушного и неуравновешенного типа, абсолютно непригодного к епископскому служению; после прихода Бергольо к власти оригинал доклада таинственно исчез из архива иезуитской курии).

Подробно описываются действия Бергольо после его прихода к власти, указывается на фиаско, постигшее громко анонсированные им реформы, подчеркивается разочарование многих из избравших его кардиналов, связывавших с ним надежды на обновление и децентрализацию Церкви и получивших в результате жесточайшую диктатуру, какой Католическая Церковь не видела уже несколько веков.

Показное смирение латиноамериканского понтифика поднадоело даже его горячим поклонникам, а кроме того, оно недешево обходится церковному бюджету — один лишь его отказ жить в апостольском дворце и решение поселиться в отеле св. Марфы (и связанные с этим решением вопросы инфраструктуры, логистики и безопасности) обошелся Ватикану в 2 миллиона евро, при том что помещения, в которых жили предыдущие Папы (отнюдь не отличающиеся какой-то особой роскошью), продолжают нуждаться в уходе и поддержании.

Нынешняя обстановка в Ватикане описывается в книге как «атмосфера подозрительности и страха».

Анонимный создатель бестселлера, давший интервью по электронной почте британскому католическому изданию «Catholic Herald», утверждает, что ватиканские чиновники сбились с ног, стараясь исполнить указание пребывающего в бешенстве Франциска во что бы то ни стало отыскать автора книги «Папа-диктатор». По словам человека, называющего себя Маркантонио Колонна (это имя носил адмирал, командовавший папским флотом, разбившим силы Османской империи в битве под Лепанто в 1571 году), «в какой-то момент они ошибочно приписали авторство книги одному человеку из Англии, и тот стал получать звонки с угрозами из Рима. Я слышал, что ватиканские чиновники представили папе список из шести лиц, которые, по их мнению, могут являться авторами. Подозреваю, они делают это не для того, чтобы вручить литературную премию».

«При нынешнем папе ватиканская машина возвела шпионаж на новый уровень, и я мало сомневаюсь в том, что в конечном счете они меня разоблачат, может быть, сделав сначала несколько неверных предположений. Но им придется задать себе вопрос, стоит ли делать мне дополнительную рекламу», отмечает таинственный автор.

Трудно сказать наверняка, в какой мере тут имеет место бизнес и желание воспользоваться ситуацией, поиграв на чувствах любителей конспирологии, а в какой — реальное стремление найти истину и донести ее до других. Но как бы то ни было, книжка в самом деле получилась интересная и вполне правдоподобная. Как отмечают многие комментаторы, она, вне всякого сомнения, может стать наброском к будущей истории нынешнего кризиса Католической Церкви.

Из книги «Папа-диктатор» Попробуйте поговорить с католиками из Буэнос-Айреса, и они поведают вам о чудесном преображении, которое произошло с Хорхе Марио Бергольо. Их угрюмый, неулыбчивый архиепископ в одночасье превратился в улыбающегося и приветливого Папу Франциска, идола народа, с которым он себя полностью отождествляет. Если же вы побеседуете с кем-то из работающих в Ватикане, они расскажут вам о противоположном чуде. Едва выключаются камеры, Папа Франциск превращается в совершенно другого человека: надменного, пренебрежительно относящегося к людям, щедро сдабривающего речь ругательствами и известного своими взрывами бешенства, которое испытывают на себе все, от кардиналов до шоферов. … Рассказывают, что Перон, во времена своей славы, однажды предложил своему племяннику посвятить его в тайны политики. Сначала он пригласил молодого человека на свою встречу с делегацией коммунистов; выслушав их точку зрения, он сказал им: «Вы совершенно правы». На следующий день он принимал делегацию фашистов и ответил на их доводы: «Вы совершенно правы». После этого он спросил своего племянника, что он думает, и молодой человек ответил: «Вы разговаривали с двумя группами, имеющими диаметрально противоположные взгляды, и вы сказали тем и другим, что согласны с ними. Это абсолютно неприемлемо». Перон ответил: «Ты тоже совершенно прав». Этот анекдот может служить иллюстрацией того, что нельзя ожидать от кого-либо адекватной оценки папы Франциска, если он не понимает традиций аргентинской политики. Церковь была застигнута врасплох Франциском именно потому, что у нее не было к нему ключа: он является Хуаном Пероном в церковном изводе. Те, кто пытается толковать его иным образом, упускают из виду единственный подходящий критерий.

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