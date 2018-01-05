«Держите меня семеро»

Появление декларации трех епископов о нерушимом таинстве брака, которым они встали в оппозицию к официальному курсу Ватикана, было встречено ледяным молчанием и ожидаемо не получило комментариев из приближенных к Франциску кругов. Однако, давний поставщик инсайдерской информации Fra Cristoforo («брат Христофор») разместил в своем блоге сообщение о том, что ответ вскоре последует, но вовсе не в духе цивилизованных дискуссий. Во вторник в гостинице «Санта Марта» собрались функционеры ватиканских масс-медиа и ряд советников Франциска, который не скрывал своей ярости и буквально орал: «Они пожалеют! Они горько об этом пожалеют!»

Как передает источник Fra Cristoforo, Ватикан инициирует кампанию дискредитации и очернения епископов, выступивших за чистоту католической доктрины о браке. Епископы Казахстана Ян Павел Ленга и Атаназиус Шнайдер, а также митрополит Томаш Пета своей декларацией фактически опровергли положения документа «Аморис Летиция», которым Франциск косвенно допустил возможность причастия разведенных католиков, вступивших в повторный брак. Теперь их ожидает настоящая травля: источник сообщает, что вероятнее всего в печати появятся материалы (подлинные или сфабрикованные – кто знает?), подрывающие авторитет данных епископов. Именно так тоталитарные режимы Латинской Америки привыкли расправляться со своими противниками. Это называется «спустить с цепи журналистов».

Кампания получит старт в ближайшие дни, и блоггер заявляет, что обязанностью католических СМИ является защита «этих героических епископов». Кроме того, он утверждает, что обладает доказательствами: попытки Бергольо контролировать подведомственных ему лиц заходят очень далеко. В Ватикане люстрируется почта, прослушиваются телефоны и ведется запись с интернет-мессенджеров.

P.S. Между тем, события развиваются стремительно. О своей солидарности с декларацией заявили бывший апостольский нунций в США архиепископ Карло Вигано и архиепископ на покое итальянского диоцеза Феррара-Комаккьо Луиджи Негри. Так что речь идет теперь о пяти епископах. А ватиканист Марко Тозатти уже зарегистрировал появление сообщений в твиттере, намекающих на «низкий моральный уровень» подписантов.

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