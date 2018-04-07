Чудо Огня в Храме Господнем прекратилось много веков назад

Подобает, чтобы огонь, предназначенный для возжигания Пасхальной свечи, а также для свечей, находящихся на алтаре, получал особое благословение и был торжественно явлен верующим. Все светильники церкви должны быть погашены; ранее верующие даже тушили очаги в своих домах, прежде чем пойти в церковь, а затем, вернувшись домой, они зажигали их свечами, зажженными от освященного огня и полученными как символ Воскресения нашего Господа. Мы не можем здесь не отметить, что потушенный свет в храме является также символом отмены старого Закона, который прекратился, когда разодралась завеса в Храме, а новый огонь является образом возвещения Нового Закона, когда Господь наш Иисус Христос, Свет миру, исполнил все предзнаменования древнего Завета.

Чтобы помочь нашим читателям более полно проникнуть в тайну описываемой нами церемонии, мы напомним о чуде, свидетельства о котором имелись на протяжении многих веков. Духовенство и народ Иерусалима собирались в Храме Гроба Господня на богослужение кануна Пасхи. Спустя некоторое время, которое проводилось в молчаливом ожидании, одна из лампад, висящих над Гробом Господним, чудесным образом воспламенялась. Другие лампады и факелы в храме зажигались от нее, и верующие приносили в свои дома ее святой огонь. По всей видимости, это ежегодное чудо началось после того как сарацины захватили Иерусалим; Бог устроил так, чтобы оно могло стать для неверных подтверждением Божественного характера христианской религии. Все историки того времени, писавшие о Латинском Иерусалимском королевстве, говорят об этом чуде как о неоспоримом факте. Когда Папа Урбан II прибыл во Францию проповедовать первый Крестовый поход, он приводил это Чудо как один из аргументов, которые должны были вдохновить верующих защитить Гроб Христов. Когда же Господь наш, по неисповедимым путям Своей справедливости, попустил, чтобы Иерусалим был вновь захвачен неверными, чудо прекратилось, и с того времени никто его более не наблюдал.

Мы знаем о топорной и кощунственной сцене, которая каждый год оскверняет Храм Гроба Господня, когда на глазах невежественных и восторженных людей греческое духовенство при помощи гнусного обмана тщится в этот день воспроизвести чудо, которое прекратилось много веков назад.

(Dom Prosper Guéranger. “L’année liturgique”. Tome 6, pp. 656-657. Paris – Poitiers: Librairie H. Oudin, 1911).

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