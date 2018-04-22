Бергольо без прикрас-2

Завтра состоится релиз второго издания книги британского историка Генри Сайра «Папа-диктатор» («The Dictator Pope»), в которой он дает откровенную характеристику Хорхе Марио Бергольо, анализируя как его раннюю церковную карьеру, так и период его ватиканского правления. Вместо имиджа улыбчивого и чуткого Папы, усердно создаваемого органами ватиканской пропаганды, в книге мы видим Бергольо таким, каким его всегда знали коллеги и верующие в Аргентине — «угрюмым и неулыбчивым архиепископом», импульсивным, мстительным и склонным к сквернословию.

Генри Сайр, долгое время являющийся членом Мальтийского ордена, известен как автор книг «Феникс из пепла. Созидание, разрушение и восстановление католической традиции» и «Рыцари Мальты. Современное воскресение». В книге «Папа-диктатор», написанной им на основании сведений, полученных во время его проживания в Риме от многочисленных знакомых в самых высших кругах Католической Церкви, Сайр детально анализирует биографию Хорхе Марио Бергольо и рассматривает эволюцию его взглядов — от консервативного защитника христианских ценностей до лидера либерального крыла католической Церкви, ставшего в итоге единым кандидатом т.н. «мафии Санкт-Галлена» — группы высокопоставленных иерархов, в течение многих лет готовивших взошествие на престол св. Петра либерального папы, который сумеет избавиться от наследия Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Сайр подробно разбирает скандалы, неизменно сопровождающие правление Бергольо, его крайне сомнительные кадровые решения и шокирующие двусмысленные высказывания, регулярно попадающие на первые полосы газет. В книге убедительно показывается, что реформы, с помпой анонсированные в начале воцарения Бергольо, обернулись фикцией, и ситуация в римской курии и в Церкви в целом за минувшие пять лет значительно ухудшилась, а сама Церковь, благодаря неуклюжим (а возможно, и вполне сознательным) действиям аргентинского епископа, оказалась на грани раскола.

Первое издание книги в конце 2017 года вызвало переполох в Ватикане и привело в ярость самого Бергольо. Книга вышла под псевдонимом «Маркантонио Колонна» и распространялась в электронном виде через интернет-магазин Amazon. Настоящий автор стал известен спустя некоторое время после того, как было объявлено о предстоящем 23 апреля выходе второго издания книги, полностью переработанного и дополненного с учетом событий, произошедших в последние месяцы. На этот раз книга выйдет сразу в печатном виде и в Kindle-версии, а также в формате аудиокниги, что, несомненно, будет способствовать гораздо большему охвату аудитории.

Как выяснилось, автор не напрасно взял себе псевдоним, публикуя книгу в декабре прошлого года. Как только его имя сделалось известным, Мальтийский орден объявил о приостановке членства в ордене Генри Сайра и начале внутреннего расследования. Таким образом, публикация научного исследования о событиях в Католической Церкви рассматривается орденом как гораздо более серьезное преступление, чем, к примеру, распространение противозачаточных средств, осуществлявшегося с ведома Великого Канцлера ордена Альбрехта фон Бозелагера, который был отправлен в отставку Великим Магистром Фра Мэтью Фестингом, но стараниями Бергольо был восстановлен в должности, тогда как сам Мэтью Фестинг был принужден отречься.

Более того, в начале апреля стало известно, что в преддверии выхода нового издания «The Dictator Pope» руководство Мальтийского ордена стало рассылать своим членам сообщения по электронной почте, в которых предупреждает их не оскорблять Бергольо в соцсетях и не защищать автора книги и саму книгу, а также «незамедлительно» доносить на тех, кто не слушается этого указания. К ослушникам обещают применять строгие санкции, от предупреждений до изгнания из Ордена.

Всё это свидетельствует о панике, царящей в высших церковных кругах, тем более, что популярность Бергольо в последние месяцы неуклонно падает, и способов вернуть ее на прежний уровень найти уже не удается. Бергольевский Ватикан основательно скомпрометировал себя распространямой им ложью, преследованиями инакомыслящих и финансовой нечистоплотностью, а поддерживаемая им либеральная повестка разделяется далеко не всеми верующими.

Книга Генри Сайра дает читателям богатый материал для размышления о том, что стало причиной нынешней ситуации в Церкви, и какова роль в этом самого Бергольо.

Заказать книгу можно в интернет-магазине Amazon.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект.