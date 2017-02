Dubia Четырех кардиналов: полный текст и сопроводительная документация

Add to Google+

1. Необходимое предисловие

Четыре кардинала отправили письмо Его Святейшеству папе Франциску, руководствуясь глубокой пастырской озабоченностью.

Мы заметили серьезную дезориентацию и большое смятение среди многих верующих относительно крайне важных для жизни Церкви вопросов. Мы заметили, что даже в епископской коллегии существуют противоположные интерпретации главы 8-й “Amoris laetitia”.

Великая Традиция Церкви учит нас, что выходом в подобных ситуациях является обращение к Святому Отцу с просьбой, чтобы Апостольский Престол разрешил сомнения, которые стали причиной дезориентации и смятения.

Таким образом, наш поступок является актом справедливости и любви.

Акт справедливости: Посредством нашей инициативы мы исповедуем, что служение Петрово является служением единства, и что Петру, Папе, подобает служение утверждения в вере.

Акт любви: Мы хотим, чтобы Папа предотвратил разделения и конфликты в Церкви, прося его устранить двусмысленность.

Мы также исполняем особое задание. В соответствии с Кодексом канонического права (кан. 349), кардиналам, даже каждому в отдельности, вверена задача помогать Папе в управлении Вселенской Церковью.

Святой Отец принял решение не отвечать. Мы истолковали его суверенное решение как приглашение к продолжению размышления и дискуссии, спокойно и с уважением.

Поэтому мы сообщаем всему Народу Божьему о нашей инициативе, предоставляя всю документацию.

Мы надеемся, что никто не станет рассматривать этот вопрос, руководствуясь «прогрессивно-консервативной» парадигмой. Это было бы совершенно неуместно. Мы глубоко озабочены подлинным благом душ – верховным законом Церкви – а не осуществлением в Церкви политической деятельности в любой ее форме.

Мы надеемся, что никто не станет судить нас несправедливо, как противников Святого Отца и людей, лишенных милосердия. Все, что мы сделали и продолжаем делать, проистекает из глубокого чувства коллегиальности, связывающей нас с Папой, и из страстной заботы о благе верующих.

2. Письмо Четырех кардиналов Папе

Его Святейшеству Папе Франциску

и вниманию Его Высокопреосвященства кардинала Герхарда Мюллера

Святейший Отче,

после публикации Вашего апостольского увещания “Amoris laetitia” богословы и исследователи предложили интерпретации, которые не только расходятся друг с другом, но и противоречат друг другу, главным образом, в отношении главы VIII. Сверх того, средства массовой информации привлекли внимание к этой дискуссии, тем самым спровоцировав неопределенность, смущение и дезориентацию среди множества верующих.

Вследствие этого мы, нижеподписавшиеся, а также многие епископы и священники, получили от верующих из различных социальных слоев многочисленные просьбы о том, чтобы главе VIII этого увещания было дано верное толкование.

Ныне, побуждаемые по совести нашей пастырской ответственностью и стремлением в большей мере реализовать ту синодальность, к которой призывает нас Ваше Святейшество, мы с глубоким уважением позволили себе просить Вас, Святой Отче, как верховного учителя веры, призванного Воскресшим к тому, чтобы утверждать братьев в вере, разрешить некоторые сомнения и внести ясность, благосклонно дав ответ на dubia, которые мы прилагаем к настоящему письму.

Да будет угодно Вашему Святейшеству благословить нас, мы же обещаем непрестанно помнить Вас в наших молитвах.

Рим, 19 сентября 2016 года

3. Dubia

1. Было спрошено, можно ли теперь, следуя утверждениям “Amoris laetitia” (300-305), давать отпущение в таинстве покаяния и, следовательно, допускать к Святому Причастию лицо, которое, будучи связано действительными брачными узами, живет вместе с другим лицом more uxorio [в супружеской связи], не исполняя условия, предусмотренные для этого в “Familiaris Consortio” (п. 84) и впоследствии подтвержденные в “Reconciliatio et Paenitentia” (п. 34) и “Sacramentum Caritatis” (п. 29). Может ли выражение «в определенных случаях», содержащееся в сноске 351 (к п. 305) увещания “Amoris laetitia” быть применено к разведенным лицам, состоящем в новом союзе и продолжающим жить more uxorio?

2. После публикации постсинодального увещания “Amoris laetitia” (п. 304) следует ли еще рассматривать как действительное учение, содержащееся в энциклике “Veritatis Splendor” (п. 79) св. Иоанна Павла II, основанное на Священном Писании и Предании Церкви, относительно существования абсолютных нравственных норм, которые запрещают плохие по своей сути действия, и которые являются обязывающими без исключений?

3. После “Amoris laetitia” (п. 301) возможно ли еще утверждать, что лицо, которое по обыкновению живет в противоречии с требованиями Божественного закона — который, в частности, запрещает прелюбодеяние (Мф 19, 3-9) — находится в объективной ситуации тяжкого постоянного греха (Папский совет по интерпретации законодательных текстов, «Декларация» от 24 июня 2000 года)?

4. После утверждений “Amoris laetitia” (п. 302) относительно «обстоятельств, смягчающих моральную ответственность», следует ли еще рассматривать как действительное учение, содержащееся в энциклике “Veritatis Splendor” (п. 81) св. Иоанна Павла II, основанное на Священном Писании и Предании Церкви, в соответствии с которым «ни обстоятельства, ни намерения не могут превратить действие, по своей сути плохое по своему объекту, в действие «субъективно» хорошее или такое, выбор которого может быть оправдан»?

5. После “Amoris laetitia” (п. 303) следует ли еще рассматривать как действительное учение, содержащееся в энциклике “Veritatis Splendor” (п. 56) св. Иоанна Павла II, основанное на Священном Писании и Предании Церкви, исключающее творческую интерпретацию роли совести и подчеркивающее, что совести никогда не может быть предоставлено право легитимизировать исключения из абсолютных нравственных норм, запрещающих действия, по своей сути плохие по своему объекту?

4. Пояснительная записка Четырех кардиналов

КОНТЕКСТ

Dubia (в пер. с лат.: «сомнения») – это формальные вопросы, которые ставят перед Папой и Конгрегацией вероучения, прося их о разъяснения тех или иных доктринальных или практических аспектов.

Отличительной чертой этих запросов является то, что они составлены таким образом, что на них требуется ответ «Да» или «Нет», без какой-либо богословской аргументации. Такой способ обращения к Апостольскому Престолу не является нашим изобретением, это многовековая практика.

Посмотрим, о чем же именно идет речь.

После публикации постсинодального апостольского увещания “Amoris laetitia” о семейной любви возникла дискуссия, касавшаяся особым образом восьмой главы. Конкретно, пункты 300-305 стали предметом отличающихся друг от друга интерпретаций.

Многие – епископы, священники, верные – сочли, что эти пункты намекают или даже открыто провозглашают изменение дисциплины Церкви относительно разведенных, живущих в новом союзе; тогда как другие, признавая отсутствие ясности или даже двусмысленность отрывков, о которых идет речь, тем не менее утверждают, что эти страницы можно читать в согласии с предыдущим учительством, и что они не содержат изменений церковной практики и учения.

Движимые пастырской заботой о верных, четыре кардинала отправили письмо Святому Отцу в форме dubia, надеясь получить от него разъяснения, принимая во внимание то, что сомнения и неопределенность всегда наносят серьезный ущерб пастырскому попечению.

Тот факт, что толкователи приходят к различным заключениям, объясняется также противоположными подходами к пониманию христианской нравственной жизни. В этом смысле, в “Amoris laetitia” на чаше весов находится не только вопрос о том, могут ли разведенные, вступившие в новый союз, при определенных обстоятельствах вновь быть допущены к таинствам.

Правильнее будет сказать, что интерпретация документа предполагает также различные, противоречащие друг другу подходы к христианскому способу жизни.

Вследствие этого, хотя первый вопрос dubia касается практического вопроса о разведенных и вступивших в повторный светский брак, остальные четыре вопроса затрагивают фундаментальные темы христианской жизни.

ВОПРОСЫ

Сомнение № 1

Было спрошено, можно ли теперь, следуя утверждениям “Amoris laetitia” (300-305), давать отпущение в таинстве покаяния и, следовательно, допускать к Святому Причастию лицо, которое, будучи связано действительными брачными узами, живет вместе с другим лицом more uxorio [в супружеской связи], не исполняя условия, предусмотренные для этого в “Familiaris Consortio” (п. 84) и впоследствии подтвержденные в “Reconciliatio et Paenitentia” (п. 34) и “Sacramentum Caritatis” (п. 29). Может ли выражение «в определенных случаях», содержащееся в сноске 351 (к п. 305) увещания “Amoris laetitia” быть применено к разведенным лицам, состоящем в новом союзе и продолжающим жить more uxorio?

Первый вопрос содержит отсылку к “Amoris laetitia” (п. 305) и к сноске 351. Хотя в сноске 351 особым образом говорится о таинствах покаяния и Причащения, в ней в этом контексте не упоминаются разведенные и вступившие в повторный светский брак, и такое упоминание не содержится и в основном тексте.

Выдержки из Апостольского увещания «Amoris laetitia»: 305. Поэтому пастырь не может удовольствоваться применением исключительно нравственных законов к тем, кто живет в «неупорядоченной» ситуации, бросая эти законы, словно камни, в жизни людей. Так поступают закрытые сердца, нередко скрывающиеся даже за постулатами учения Церкви, «чтобы сидеть на кафедре Моисеевой и разбирать, порой высокомерно и поверхностно, трудные случаи и судить израненные семьи»349. В этом же русле высказалась Международная богословская комиссия: «Естественный закон нельзя представлять как устоявшийся свод правил, априори навязываемый нравственному субъекту. Естественный закон — источник объективного вдохновения неизбежно личного процесса принятия решения»350. Из-за условностей и смягчающих факторов можно в объективной ситуации греха — который может не быть субъективно вменен в вину или вменен не полностью — жить благодатью Божией, любить, возрастать в жизни благодати и милосердия, получая для этого помощь от Церкви351. Распознание должно находить возможные пути ответа Богу и развития среди ограничений. Считая все белым или черным, мы порой закрываем путь благодати и возрастания, не поддерживаем пути освящения, воздающие славу Богу. Давайте помнить, что «маленький шаг в обстановке серьезных человеческих ограничений может оказаться более угодным Богу, чем внешне правильная жизнь того, кто проводит свои дни, не оказывая сопротивления серьезным трудностям»352. Конкретное пастырство служителей и общин не может отказываться от этой реальности. _____________

351 В некоторых случаях можно помогать даже таинствами. Поэтому «напоминаю священникам, что исповедальня должна быть не пыточной камерой, а местом милосердия Господня» (Апостольское обращение Evangelii gaudium [24 ноября 2013 г.], 44: AAS 105 [2013], 1038). Равным образом подчеркиваю, что Евхаристия «служит не наградой для совершенных, а великодушным исцелением и подкреплением для немощных» (ibid., 47: 1039).

Возможность допуска к таинствам разведенных и вступивших в повторный светский брак уже рассматривалась в апостольском увещании Папы Иоанна Павла II “Familiaris consortio” (п. 84). В нем упоминаются три условия для этого:

лица, о которых идет речь, не могут быть разделены без совершения при этом новой несправедливости (например, на них может лежать ответственность за воспитание их детей);

они принимают на себя обязательство жить согласно истине в той ситуации, в которой они находятся, то есть прекратить жить так, как если бы они были мужем и женой (more uxorio), воздерживаясь от действий, свойственных супругам;

они избегают давать повод для соблазна (то есть они избегают создавать видимость греха, а также избегают опасности ввести в грех других).

Условия, упоминаемые в “Familiaris consortio” (п. 84) и повторяемые в последующих документах, сразу же покажутся разумными, как только мы вспомним о том, что супружеский союз основан не на одной лишь взаимной любви, и что сексуальные акты не являются всего лишь одной из многих других видов деятельности, которыми занимаются супруги.

Сексуальные отношения предназначены для супружеской любви. Они являются настолько важными, настолько благими и настолько ценными, что требуют особого контекста – контекста супружеской любви. Исходя из этого, не только разведенные, живущие в новом союзе, должны жить в воздержании, но также и любой, кто не состоит в браке. Для Церкви Шестая заповедь – «Не прелюбодействуй» — всегда относилась к любой реализации человеческой сексуальности, не являющейся супружеской, то есть к любому типу сексуальных отношений, отличных от отношений с законным супругом.

Допуск к Причастию тех верующих, которые, будучи разделены или разведены со своим законным супругом, вступили в новый союз, в котором они живут с кем-либо еще, как если бы они были муж и жена, создал бы впечатление, будто Церковь своей практикой провозглашает одно из следующих утверждений о браке, человеческой сексуальности и сущности таинств:

Развод не разрушает брачных уз, а партнеры в новом союзе не состоят в браке. Тем не менее, не состоящие в браке люди могут, при определенных обстоятельствах, законно осуществлять акты сексуальной близости.

Развод расторгает брачные узы. Люди, не состоящие в браке, не могут законно совершать сексуальные акты. Разведенные и вступившие в повторный брак являются законными супругами, и их сексуальные акты являются законными супружескими актами.

Развод не разрушает брачных уз, а партнеры в новом союзе не состоят в браке. Люди, не состоящие в браке, не могут законно совершать сексуальные акты, поэтому разведенные и вступившие в повторный брак живут в ситуации постоянного, публичного, объективного и тяжкого греха. Тем не менее, допуск людей к Евхаристии не означает, что Церковь одобряет их публичный образ жизни; верующий может приступать к Евхаристической трапезе даже с осознанием того, что он пребывает в тяжком грехе, а получение отпущения в таинстве покаяния не всегда требует намерения изменить свою жизнь. Таким образом, таинства отделены от жизни: христианские обряды и богослужение находятся в совершенной другой сфере, нежели христианская нравственная жизнь.

Далее следуют комментарии Четырех кардиналов относительно остальных четырех пунктов Dubia.

