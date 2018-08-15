Аргентинский епископ осудил верующих, причащающихся на коленях

Епископ диоцеза Санта-Роза в Аргентине во время своей проповеди в приходе Пресвятой Богородицы Чудотворного Медальона осудил верующих, выражающих желание принимать Святое Причастие на коленях. Несмотря на то, что эта практика является традиционной для Католической Церкви, и право верующих причащаться на коленях закреплено нормативными документами Церкви, в частности, инструкцией Inaestimabile Donum от 3 апреля 1980 года, прихожане подверглись остракизму со стороны своего архипастыря, назначенного на свой пост Франциском в 2013 году. Епископ приказал верующим отказаться от практики причащения на коленях, существовавшей в этом приходе с момента его основания, поскольку, по его словам, причащаясь на коленях, прихожане «разрушали единство с Народом Божиим». Монс. Мартин, который в этот день преподавал в приходе таинство Миропомазания, отказался дать Причастие верующим, которые становились на колени, что прямо запрещено инструкцией Redemptionis Sacramentum от 25 марта 2004 года (п. 91). Он также запретил хору исполнять песнопения на латинском языке, обвинив певчих в «непослушании».

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