Группа философов и богословов призвала отменить скандальные нововведения в Катехизис

45 философов, богословов и публицистов подписали открытый призыв к Коллегии кардиналов убедить Франциска отменить недавние изменения в текст Катехизиса, в которых смертная казнь названа «недопустимой».

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