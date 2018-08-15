Ватиканский советник: Франциск порывает с традицией, когда захочет

Канадский священник Томас Росика, медиа-консультант пресс-службы Святого Престола, заявил, что Церковь в наши дни управляется личностью, а не одним лишь авторитетом Священного Писания, или «своим собственным диктатом традиции и Писания». По мнению Росики, это свидетельствует о том, что Франциск, как подлинный иезуит, привнес в Петрово служение «интеллектуализм». «Франциск нарушает католические традиции, когда захочет, потому что он ‘свободен от беспорядочных привязанностей'», уверен о. Росика.

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