С ноября итальянцы будут читать «Отче наш» по-новому

В декабре прошлого года Франциск сделал заявление, из которого следует, что много столетий католики читали неправильную молитву Господню. Оказывается, латинская строка «ne nos inducas in tentationem» («не введи нас во искушение»), являющаяся, в свою очередь, переводом греческого оригинала «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», была переведена неверно, и потому верующие в личных молитвах просили не о том, о чем нужно; а после того как в результате реформы литургия Церкви стала совершаться не на латыни, всё церковное богослужение отошло от истины и впало в заблуждение. «Это я сам падаю, это не Бог вводит меня в искушение, а потом наблюдает, как я падаю. Отец так не делает, отец сразу же помогает нам встать», сказал Франциск. По его мнению, правильным переводом должно быть «не дай нам впасть в искушение».

Еще до высказываний Бергольо поправить «Отче наш» решили французы, которые с Адвента 2017 года заменили в своем тексте молитвы Господней строку «ne nous soumets pas à la tentation» на «ne nous laisse pas entrer en tentation» («не дай нам впасть в искушение»). Испанцы еще с 1988 года используют версию этой строки, ранее распространенную в латиноамериканском регионе: «y no nos dejes caer en la tentación» («и не дай нам впасть в искушение»). А с ноября этого года и итальянцы станут вместо «non indurci in tentazione» произносить «non abbandonarci alla tentazione» («не покинь нас в искушении / в опасности искушения»). Этот перевод уже присутствует в официальном итальянском переводе Библии с 2008 года.

Как ни странно, Конференция епископов Германии приняла решение оставить текст «Vater unser» в неприкосновенности. Занимает ли этот вопрос российских (украинских, казахстанских и т.д.) епископов, и получат ли в скором времени русскоязычные католики новую молитву Господню, пока неизвестно.

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