Еще один техасский епископ выразил доверие архиепископу Вигано

Вслед за вчерашним заявлением епископа диоцеза Тайлер в Техасе Джозефа Стрикленда, римско-католический диоцез Феникса (Техас) обнародовал сегодня официальное заявление епископа Томаса Ольмстеда, в котором говорится:

«Я знаю архиепископа Карло Марию Вигано на протяжение 39 лет […] Хотя у меня нет никаких сведений о той информации, которую он открыл в своем письменном свидетельстве от 22 августа 2018 года, вследствие чего я лично не могу подтвердить ее достоверность, я всегда знал и уважал его как человека правдивого и прямого. Св. Павел говорит о священниках: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор 4, 1-2). Именно таким я всегда знал архиепископа Вигано.

По этой причине я прошу, чтобы свидетельство архиепископа Вигано было всеми воспринято серьезно, и чтобы каждое заявление, которое он сделал, было тщательно расследовано. Многие невинные люди пострадали от действий таких клириков как архиепископ Маккэррик; всякий, кто покрывал эти постыдные деяния, должен быть выведен на свет Божий».

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