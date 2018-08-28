Монсиньор Жан-Франсуа Лантом, бывший первый советник апостольской нунциатуры в Вашингтоне, подтвердил сказанное архиепископом Карло Марией Вигано в его письме, опубликованном в субботу. Напомним, Вигано сообщил, что еще в 2009 или 2010 году Папа Бенедикт XVI наложил на кардинала Теодора Маккэррика санкции, подобные тем, которые были наложены на него Франциском в июне, когда факты многолетних сексуальных домогательств со стороны кардинала стали достоянием общественности. В своем письме экс-нунций заявляет, что о санкциях Маккэррику сообщил бывший тогда нунцием в США архиепископ Самби. Свидетелем этого был как раз монс. Лантом, который и рассказал Вигано о бурной сцене, которой сопровождалась встречи Самби и Маккэррика. «Монс. Жан-Франсуа Лантом, являвшийся тогда временным поверенным в делах после неожиданной кончины нунция Самби в Балтиморе, рассказал мне, когда я прибыл в Вашингтон — и он готов засвидетельствовать это — о продолжавшемся около часа бурном разговоре нунция Самби с кардиналом Маккэрриком, Которого Самби вызвал в нунциатуру. Монсиньор Лантом сказал мне, что ‘голос нунция было слышно даже в коридоре'», пишет Вигано.

Американское католическое новостное агентство CNA связалось с монс. Лантомом, который уже оставил дипломатическую службу и несет священническое служение во Франции, и попросило его об интервью. Бывший французский дипломат отказался дать интервью и сказал, что больше не желает говорить об этом деле. «Вигано сказал правду. Вот и всё», заявил монс. Лантом в ответном письме CNA.

Свидетельство монс. Лантома имеет большое значение в свете того, что уже активизировавшаяся армия защитников Бергольо начала подвергать сомнению утверждения архиепископа Вигано о санкциях, наложенных на кардинала Маккэррика Бенедиутом XVI (и, соответственно, о последующем снятии этих санкций). Так, обозреватель известного американского либерального католического сайта National Catholic Reporter Майкл Винтерс в своей крайне агрессивной статье, где он обвиняет архиепископа Вигано в подготовке антибергольевского путча, заявил, что он лично видел, что при Папе Бенедикте кардинал Маккэррик публично служил Мессы, выступал перед людьми, путешествовал и т.д., следовательно, никаких санкций на него не накладывалось. Это умозаключение, однако, имеет два слабых места. Во-первых, Винтерс не уточняет, в какой именно момент понтификата Бенедикта XVI он наблюдал публичную деятельность кардинала Маккэррика (ведь значение имеет лишь период после 2010 года). Во-вторых, архиепископ Вигано нигде не упоминает о том, что Маккэррик послушно принял назначенное ему Папой наказание. Напротив, из свидетельства монс. Лантома следует, что кардинал принял известие о нем в штыки и выражал свое возмущение. Не исключено, что впоследствии он, по мере возможностей, игнорировал распоряжение Бенедикта XVI, тем более, что как иерарху пенсионного возраста, это не грозило ему какими-то серьезными последствиями.

Но наибольшая ирония заключается в том, что на том же сайте National Catholic Reporter в 2014 году с гордостью сообщалось, что в понтификат Франциска Маккэрик, списанный со счетов Бенедиктом, вернулся к активной деятельности. Вот что писал об этом Дэвид Гибсон в своей статье «Кругосветному путешественнику кардиналу Теодору Маккэрику почти 84 года, и он трудится упорнее, чем когда-либо»:

«Маккэррик — один из многих пожилых служителей Церкви, которые были, в большей или меньшей степени, отставлены от дел в течение восьмилетнего понтификата Папы Бенедикта XVI. Но сейчас Папа — Франциск, и такие прелаты как кардинал Вальтер Каспер (еще один старый друг Маккэррика) и сам Маккэррик снова в гуще событий и заняты более, чем когда-либо».

Можно не сомневаться, что сейчас редакторы NCR рвут на себе волосы из-за того, что высокие стандарты западной журналистики не позволяют без ущерба для репутации издания просто удалить с сайта этот текст, опрометчиво опубликованный четыре года назад, когда Маккэррик еще был в фаворе у Бергольо.

Таким образом, даже ультралиберальные журналисты в прошлом подтверждали, что Папа Бенедикт отстранил Маккэррика от активного участия в жизни Церкви (хотя тогда и не говорилось напрямую о канонических санкциях, поскольку они не объявлялись публично), а Франциск вернул своего старого друга из небытия.

Также известный ватиканист Эдвард Пентин сообщает в своей статье в National Catholic Register (издание, входящее в консервативную глобальную католическую сеть EWTN, не путать с National Catholic Reporter!), что изданию удалось получить независимое подтверждение того, что Папа Бенедикт XVI помнит о том, что давал Государственному секретарю кардиналу Тарчизио Бертоне поручение принять меры в отношении Маккэррика, хотя и не припоминает точно, в чем они состояли.

Итак, несколько источников подтверждают, по крайней мере, то, что Бенедикт XVI, узнав об аморальном и преступном образе жизни кардинала Маккэррика, предпринял некие шаги для его наказания, а Франциск, обладая наверняка не меньшей информацией, чем Бенедикт, не только не предпринял дальнейших шагов, но полностью реабилитировал кардинала и дал ему полную свободу действий.

Напомним, сам Франциск отказался отвечать на вопросы относительно письма архиепископа Вигано, заявив, что не скажет ни слова по этому поводу, а письмо говорит само за себя, и читающие должны вынести собственное суждение. Что ж, пока отказ дать четкий и однозначный ответ на столь серьезные обвинения выглядит как полное признание вины.

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