Кардинал Паролин, вслед за Франциском, отказался опровергнуть обвинения архиепископа Вигано

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин дал интервью итальянской газете La Stampa, в котором заявил, что Франциск пребывает в безмятежном состоянии духа, несмотря на набирающий силу скандал вокруг обвинений, выдвинутых против него и многих других высокопоставленных иерархов бывшим Апостольским нунцием в США архиепископом Карло Марией Вигано. Отвечая на вопрос, правдивы или ложны эти обвинения, Паролин сказал: «Лучше не углубляться в детали, касающиеся таких вещей. Я повторю то, что сказал папа: читайте это и вынесите своё суждение. Текст говорит сам за себя».

Тем временем, всё большее число верующих по всему миру приходит к выводу о том, что Вигано говорит правду, а отказ Бергольо прокомментировать столь серьезные обвинения, к примеру, епископ диоцеза Спрингфилд в Иллинойсе (США) Томас Папроцки назвал «неадекватным ответом».

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