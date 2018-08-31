Франциск планирует вывезти кардинала Вюрла в Ватикан

Как сообщает американский католический сайт Church Militant, из достоверных источников стало известно, что Франциск намеревается эвакуировать архиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла из США, прежде чем его арестуют федеральные власти. Ранее сообщалось, что Вюрл уже покинул страну, но эта информация не подтвердилась. Известно, что Департамент юстиции США рассматривает возможность возбудить расследование в отношении Католической Церкви в США в связи с продолжающимся скандалом относительно укрывательства клириков, виновных в сексуальном насилии над несовершеннолетними, и кардинал Вюрл станет главным фигурантом этого расследования. Франциск боится, что если за Вюрла возьмутся федералы, он расколется и выложит всё, что знает, в том числе и относительно самого Бергольо. В Римской курии опасаются, что власти США в скором времени могут аннулировать американский паспорт Вюрла, в результате чего он не сможет уехать за границу, поэтому собираются переправить его в Ватикан, используя дипломатическую тайну. Источники подтвердили, что кардинал Вюрл бесследно исчез, его мобильный телефон не отвечает, его несколько дней не было в его личных апартаментах, все публичные встречи отменены, и он пропустил традиционную еженедельную встречу, во время которой священники могли исповедоваться у него. Инсайдеры полагают, что Вюрла скрывают в одном из отелей на территории Вашингтонской аггломерации в ожидании, пока в отношении него будет принято решение в Риме. В последний раз подобным образом в Ватикане скрылся кардинал Бернард Лоу в ходе скандала в 2002 году. Лоу тогда обосновался в Риме и никогда больше не вернулся в США, где ему грозило расследование.

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