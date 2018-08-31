Франциск-рецидивист. Он покрывал не только Маккэррика

В то время как армия либеральных католических репортеров роет землю носом, пытаясь доказать, что Франциск ничего не знал о санкциях, наложенных на кардинала Маккэррика Папой Бенедиктом, да и самих санкций, скорее всего, не было, в Сети начинают появляться напоминания о том, что Маккэррик был далеко не первым священнослужителем, на распущенность и извращенность которого Франциск закрывал глаза.

Об одном из таких случаев напоминает Сандро Маджистер, из статьи которого мы позаимствовали заголовок. Монсиньор Баттиста Рикка, с которым Франциск сдружился в бытность того директором дома св. Марфы в Ватикане, был возведен им в 2013 году в должность прелата Института религиозных дел (известного как «Банк Ватикана»). Это назначение привело в ужас многих нунциев, приехавших в Ватикан как раз в то время (именно тогда произошла встреча архиепископа Вигано с Бергольо, о которой он рассказывает в своем письме), поскольку Рикка, служивший в качестве дипломатического советника в Алжире, Колумбии, Швейцарии и Уругвае, был известен им как практикующий гомосексуалист. Особенно отличился он в стране своего последнего назначения, где сожительствовал со своим любовником, бывшим капитаном швейцарской гвардии Патриком Хаари, и активно посещал гей-тусовки. Однажды во время этих развлечений он был избит, а в другой раз застрял в лифте нунциатуры вместе с восемнадцатилетним пареньком, уже известным уругвайской полиции. В итоге Рикка ушел с дипломатической службы и был отозван в Рим, где его карьера чудесным образом пошла в гору. Он сделался дипломатическим советником первого класса в Государственном секретариате, а затем и директором трех ватиканских резиденций для кардиналов и епископов, посещающих Рим, среди которых была и известная гостиница св. Марфы. Эта должность позволила Баттисте Рикке завести дружеские связи с доброй половиной мирового епископата, в том числе и с Хорхе Марио Бергольо, который, получив власть в Ватикане, ввел Рикку в свой ближайший круг, где он и остается по сей день.

Поскольку многие, знавшие об уругвайских похождениях Рикки, полагали, что Франциск назначил его прелатом IOR, будучи не в курсе об этом крайне сомнительном бэкграунде своего фаворита, они постарались донести до него эту информацию. В числе свидетелей развратного поведения Рикки были и некоторые уругвайские епископы, один из которых после назначения Рикки написал ему письмо, в котором призвал его отказаться от этой должности «из любви к папе и Церкви», но тот, разумеется, не внял этому призыву.

Позднее, когда Франциск находился с визитом в Уругвае, он пожелал ознакомиться с документацией относительно Рикки, хранящейся в нунциатуре, после чего распорядился переправить ее в Ватикан по собственным каналам, минуя Государственный секретариат.

В июле 2013 года уругвайские и аргентинские журналисты спрашивали тогдашнего нунция в Монтевидео архиепископа Гвидо Ансельмо Пекорари о деле Рикки, и тот ответил: «Я полагаю, что этот вопрос сейчас находится в ведении Святого Престола. И несомненно, Святой Отец мудро рассудит, как ему поступить».

Мудро рассудивший Франциск, в конечном счете, заявил журналистам во время пресс-конференции на борту самолета, на котором он возвращался из Рио-де-Жанейро в конце июля того же года, что в отношении монс. Баттисты Рикки было проведено каноническое расследование, и оно обнаружило, что все обвинения были безосновательными. Однако Франциск решил продолжить эту тему и зачем-то пустился в рассуждения о том, что неправильно преследовать людей за «грехи молодости». «Грехи, а не преступления», подчеркнул он. «Это ведь не преступления, правильно? Преступления — это другое: насилие над несовершеннолетними — это преступление. … Но если человек, будь то мирянин, священник или монахиня, совершает грехи, но потом обращается, Господь прощает его, а когда Господь прощает, Он забывает, и это очень важно для нашей жизни. Когда мы исповедуем наши грехи и в истине говорим: ‘Я грешен в этом’, Господь забывает; и поэтому мы тоже не имеем права не забыть, поскольку иначе мы рискуем, что и Господь тоже не забудет и наши грехи. Это опасность. Это важно: богословие греха».

Специалист в богословии греха Бергольо очевидным образом путает здесь вопросы спасения души и публичной репутации, необходимой для того, чтобы занимать ключевые должности в Церкви. Но важно не это, а то, что своими пространными рассуждениями он фактически признал, что в биографии Рикки действительно имели место факты, которые хоть и не тянут на уголовное преступление, но всё же явно не вяжутся с образом «человека Божьего», несущего важное служение в Церкви. Франциск здесь аппелирует к мнению светских журналистов, для которых педофилия, безусловно, предосудительна, а вот гомосексуализм — нет. Именно в связи с делом Рикки Франциск, вскоре после своего возвращения из Бразилии, произнес фразу, ставшую легендарной: «Если какой-либо человек является гомосексуалистом, и он ищет Господа, и имеет добрую волю, то кто я такой, чтобы судить его?»

Заявив о том, что расследование не выявило ничего предосудительного в прошлом монс. Баттисты Рикки, Франциск, по сути, подтвердил, что из досье священника, хранящегося в Государственном секретариате, были тщательно вычищены любые упоминания о его скандальном прошлом. Но и теперь, когда он ознакомился с документацией на Рикку, изъятой из нунциатуры в Монтевидео, и содержащей факты, на основании которых Рикка был отозван с дипломатической службы, Франциск продолжает игнорировать это.

Непонятно также, почему Франциск счел необходимым говорить о «грехах молодости», в которых некто раскаялся и получил прощение от Господа, если Рикка никогда не проявлял никаких признаков раскаяния и всегда отвергал любые обвинения в своем развратном поведении как «сплетни».

Интересно, что и в отношении нынешнего скандала Франциск решил избрать уже испытанную тактику — не отвечать по существу дела, а предоставить журналистам самим вынести суждение, рассчитывая, по-видимому, что письмо Вигано возмутит их содержащимися в нем многочисленными негативными высказываниями в отношении гомосексуализма в Церкви. Такая тактика ясно показывает, что Бергольо не является человеком Церкви, и готов использовать в своих интересах общественное мнение, не имеющее ничего общего с католическим вероучением.

***

Как бы то ни было, монс. Баттиста Рикка — это далеко не единственный (помимо случая с Маккэрриком) священнослужитель, замешанный в сексуальных скандалах и, несмотря на это, пользующийся покровительством Франциска. Католические СМИ напоминают сегодня о деле «дона Мерседеса» — итальянского священника Мауро Индзоли, история которого публиковалась на нашем сайте в прошлом году. Получивший свое прозвище за любовь к дорогим машинам и прочей роскоши, Индзоли был обвинен в совращении мальчиков-подростков, в том числе и в исповедальне, и запрещен в служении Папой Бенедиктом в 2012 году. Однако, благодаря наличию покровителей в ближайшем круге Бергольо, Индзоли был впоследствии реабилитирован Франциском. За него вступились кардинал Коккопальмерио и монсеньор Пио Вито Пинто, нынешний декан Римской Роты, и в 2014 году Франциск восстановил его в священническом статусе, призвав «к жизни в смирении и молитве». Впрочем, эти ограничения не помешали Индзоли в январе 2015 года принять участие в проходившей в Ломбардии конференции по вопросам семьи.

На фоне нынешнего кризиса в деле Индзоли стали появляться новые подробности. Так, выскопоставленный источник в Ватикане сообщил корреспонденту Lifesitenews, что восстановлению Мауро Индзоли в священническом статусе противился тогдашний префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер. Вопреки его рекомендациям оставить «дона Мерседеса» под запретом, Бергольо поступил по-своему и реабилитировал извращенца. Полномочия самого Мюллера на посту префекта Конгрегации впоследствии не были продлены Франциском не в последнюю очередь именно потому, что он возражал против его инициатив и старался строго следовать церковным нормам в отношении клириков, обвиненных в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Подобная же принципиальность ранее могла стать причиной увольнения трех высококвалифицированных сотрудников Конгрегации.

Мягкость Франциска в отношении серийного растлителя спровоцировала новый виток расследования со стороны итальянских властей, по результатам которого он был приговорен к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Лишь после этого, в 2017 году, состоялся новый канонический процесс, и Франциск согласился окончательно запретить Мауро Индзоли в служении.

Автор книги «Папа-диктатор» Генри Сайр сообщает, что, по словам журналистки агентства Associated Press Николь Винфилд, казус Индзоли был не единственным случаем, когда Франциск проявлял так называемое «милосердие» к закоренелым насильникам.

«Винфилд пишет, что ‘два канониста и церковный сановник’ рассказали ей, что акцентирование ‘милосердия’ папой сформировало среду, в которой ‘несколько’ священников, находившихся под санкциями, наложенными Конгрегацией вероучения, успешно апеллировали к Франциску, прося его о снисхождении, используя при этом связи в курии. Неназванный сановник отметил, что такие апелляции редко бывали успешными при Бенедикте XVI, который отстранил от служения свыше 800 священников», сообщает Сайр в своей книге.

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Трех из действующих лиц дела Мауро Индзоли — Франциска, кардинала Коккопальмерио и кардинала Мюллера — мы встречаем и в еще одной неприглядной истории, связанной с распущенным поведением клирика, пользующегося покровительством высокопоставленных иерархов. На этот раз речь идет о секретаре тогдашнего председателя Папского совета по интерпретации законодательных текстов кардинала Франческо Коккопальмерио монсиньоре Луиджи Капоцци. В 2017 году Капоцци был арестован ватиканскими жандармами в занимаемых им апартаментах (принадлежащих Ватикану) рядом с базиликой св. Петра во время устроенной им гомосексуальной оргии с использованием наркотиков. Рейд жандармов был вызван жалобами соседей на постоянные визиты посетителей к Капоцци в ночные часы. Надо отметить, что в этом здании проживают высокопоставленные куриальные чиновники — префекты, председатели Папских советов и секретари ведомств Римской курии. Здание идеально подходило для организации притона, поскольку его экстерриториальный статус не позволял проводить проверки итальянской полиции, тогда как главный вход в него, обращенный к площади Священной Канцелярии, находился на итальянской территории и не контролировался швейцарской гвардией или ватиканской жандармерией.

Капоцци, которого итальянские СМИ называли «горячим сторонником Папы Франциска» ранее уже вызывал подозрение у итальянской полиции, однако использование роскошного автомобиля с ватиканскими номерами помогало ему беспрепятственно провозить к себе домой значительные дозы кокаина. Во время ареста Капоцци находился под столь сильным воздействием этого наркотика, что его пришлось на некоторое время госпитализировать в римскую клинику Пия XI для детоксикации.

Эта история, скандальная сама по себе, как выяснилось, сопровождалась и другими любопытными обстоятельствами. Оказывается, квартира, в которой был застигнут врасплох монсиньор Капоцци вместе со своими гомосексуальными друзьями, была предоставлена ему по прямому указанию Франциска. Причем еще ранее бывший тогда Префектом Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер попытался зарезервировать эти апартаменты, тогда пустовавшие, для одного из секретарей своей Конгрегации. Однако впоследствии Франциск проинформировал Мюллера личным письмом, что квартира не будет предоставлена его секретарю, поскольку она нужна секретарю кардинала Коккопальмерио монсиньору Луиджи Капоцци. Источник Lifesitenews сообщает, что Франциск был проинформирован о том, что Капоцци имеет проблемы с наркотиками, но несмотря на это, лично распорядился предоставить ему апартаменты.

Кардинал Франческо Коккопальмерио, ходатайствовавший о снятии прещения с о. Мауро Индзоли и выхлопотавший квартиру для своего гомосексуального секретаря-наркомана, является одним из ближайших соратников Бергольо. Вовлеченность в описанные скандалы никоим образом не сказалась на его карьере; несмотря на то, что руководители куриальных ведомств обязаны подавать прошение об отставке при достижении 75-летнего возраста, Франциск продержал Коккопальмерио на посту председателя Папского совета по интерпретации законодательных текстов лишних пять лет и принял его отставку лишь в апреле этого года, после того как кардиналу исполнилось 80 лет. Коккопальмерио прославился своими заявлениями о «позитивных элементах в отношениях однополых пар» и возможности для разведенных второбрачных получать отпущение грехов и принимать Причастие, «если не существует возможности немедленно изменить греховную ситуацию». В 2014 году он говорил: «Если я встречаю гомосексуальную пару, я немедленно отмечаю, что их отношения незаконны: так говорит доктрина, и я утверждаю это совершенно определенно. Тем не менее, если я останавливаюсь на доктрине, я более не смотрю на людей. Но если я вижу, что два человека по-настоящему любят друг друга, творят дела милосердия в отношении нуждающихся, например… тогда я могу также сказать, что хотя эти отношения остаются незаконными, в этих двух людях рождаются и позитивные элементы. Вместо того чтобы закрывать глаза на эту позитивную реальность, я ее подчеркиваю. Это означает быть объективными и объективно признавать позитивное в определенных отношениях, пусть они и незаконны сами по себе».

(ROMA — Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami: crolla il tetto. Area transennata) — https://t.co/YxogaB0KDP pic.twitter.com/KsAt5F4opb — La Cronaca di Roma (@cronacadiroma) August 30, 2018

По иронии судьбы, в те самые дни, когда Церковь охвачена величайшим кризисом после публикации письма архиепископа Вигано, в котором он разоблачает существование обширной «гомосексуальной сети» среди священнослужителей Католической Церкви и, в частности, утверждает, что кардинал Коккопальмерио принадлежит «к гомосексуальному течению, склонному разрушать католическую доктрину в отношении гомосексуализма», в центре Рима обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, являющейся церковью кардинальской диаконии кардинала Франческо Коккопальмерио. Совпадение или знак, это происшествие как нельзя лучше символизирует последствия для Церкви, к которым может привести деятельность Бергольо и его приспешников, а также продолжающееся молчание и бездеятельность большей части католического епископата.

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