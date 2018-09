Разоблачение: Франциск покрывал сексуальные преступления тех, кто привел его к власти

Свидетельство монс. Карло Мария Вигано

Титулярного архиепископа Ульпианы

Апостольского нунция

В этот трагический момент, наступивший для Церкви в разных частях мира – США, Чили, Гондурасе, Австралии и др., груз наибольшей ответственности лежит на епископах. Особенно я говорю о Соединенных Штатах Америки, куда я был отправлен в качестве апостольского нунция Папой Бенедиктом XVI 19 октября 2011 года в день памяти первых североамериканских мучеников. Епископы США, и я вместе с ними, призваны следовать примеру этих первых мучеников, несших Евангелие в американские земли, и быть заслуживающими доверия свидетелями безмерной любви Христа — Пути, Истины и Жизни.

Епископы и священники, злоупотребив своей властью, совершили ужасающие преступления против вверенной им паствы, малолетних, сделавшихся невинными жертвами, против молодых людей, стремящихся посвятить свою жизнь Церкви, или же они своим молчанием не препятствовали таковым преступлениям совершаться и продолжаться.

Дабы восстановить красоту святости лика Невесты Христовой, чудовищно обезображенного этими отвратительными злодеяниями, если мы действительно хотим освободить Церковь из смрадного болота, в которое она погрузилась, мы должны иметь смелость нарушить секретность и публично исповедовать истину, которую мы скрывали. Нужно разбить круговую поруку, с помощью которой священники и епископы защищали самих себя в ущерб своим верующим, круговую поруку, что в глазах мира делает Церковь некой сектой, и которая не слишком отличается от той, что действует в мафии. «Посему, что вы сказали в темноте…. то будет провозглашено на кровлях». (Лк. 12,3)

Я всегда верил и надеялся, что иерархия Церкви способна найти в себе духовный потенциал и силы, чтобы раскрыть истину, дабы исправиться и обновиться. По этой причине, даже будучи неоднократно вынуждаемым, я всегда избегал делать заявления в средствах массовой информации, даже когда был вправе это сделать, чтобы защититься от клеветы, распространявшейся на мой счет высшими прелатами Римской курии. Но сейчас, когда разложение достигло верхушки Церкви, моя совесть вынуждает меня открыть истину, которую в связи с прискорбнейшим случаем бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика мне довелось узнать в ходе исполнения вверенных мне обязанностей сперва Иоанном Павлом II, который сделал меня делегатом папского представительства с 1998 по 2009 год, а затем Бенедиктом XVI, поручившим мне пост апостольского нунция в Соединенных Штатах Америки с 19 октября 2011 до мая 2016 года.

Как у делегата папского представительства в госсекретариате Ватикана, сфера моей компетенции не ограничивалась апостольскими нунциатурами, но охватывала персонал Римской курии (назначения, повышения, сбор информации по кандидатам на епископство и т.д.), а также рассмотрение щекотливых дел, которые были поручены делегату кардиналом госсекретарем либо заместителем госсекретаря, касающихся, в том числе, кардиналов и епископов.

Чтобы рассеять подозрения, внушавшиеся некоторыми недавними статьями, скажу сразу, что апостольские нунции в США Габриэль Монтальво и Пьетро Самби, оба преждевременно умершие, не преминули тотчас сообщить Святейшему Престолу, как только узнали о в высшей степени безнравственном поведении архиепископа Маккэррика по отношению к семинаристам и священникам. Более того, письмо П. Бонифация Рэмси, O.P., от 22 ноября 2000 года, на которое ссылается нунций Пьетро Самби, было им написано по просьбе усопшего нунция Монтальво. В нем П. Рэмси, бывший профессором епархиальной семинарии в Ньюарке с конца 80-х до 1996 года, подтверждает, что в семинарии постоянно раздавались голоса, что архиепископ “shared his bed with seminarians” (делит свою постель с семинаристами), приглашая их по пятеро за раз провести с ним уикенд в его домике у моря. Вдобавок ему известно определенное число семинаристов, которые затем были рукоположены в священники для епархии Ньюарка, посещавших упомянутый домик и деливших постель с архиепископом.

[…]

Наконец мне стало достоверно известно через кардинала Джованни Баттиста Ре, тогдашнего префекта Конгрегации по делам епископов, что смелое и достойное заявление Ричарда Сайпа (Richard Sipe) возымело долгожданный результат. Папа Бенедикт наложил на кардинала Маккэррика наказание, подобное тому, какое впоследствии повторил папа Франциск (летом 2018 года под давлением громкого скандала, прим. пер.): кардинал должен был покинуть семинарию, где он жил, ему было запрещено служить мессу публично, участвовать в собраниях, читать лекции и путешествовать, с обязанностью посвятить себя жизни в молитве и покаянии.

Мне неизвестно, когда Папа Бенедикт предпринял эти меры против Маккэрика, в 2009 или 2010 годах, поскольку я тем временем был переведен в губернаторство Града-государства Ватикан, поэтому я также не знаю, кто несет ответственность за такую немыслимую задержку. Конечно я не верю, что Папа Бенедикт, который еще с тех времен, как был кардиналом, не раз разоблачал имеющуюся в Церкви порочность, и в первые же месяцы своего понтификата занял жесткую позицию против приема в семинарию молодых людей, с глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями. Полагаю, что это кардинал Тарчизио Бертоне, на тот момент первое лицо после Папы, известный своей благосклонностью к продвижению гомосексуалистов на ответственные посты, как всегда управлял информацией, решая, когда ее уместно предоставить Папе.

В любом случае, несомненно, что Папа Бенедикт наложил на Маккэррика вышеупомянутые канонические прещения и сообщил об этом через апостольского нунция в США Пьетро Самби. Жан Франсуа Лантом (Lantheaume), бывший тогда первым советником нунциатуры в Вашингтоне и временным поверенным в делах (Chargé d’Affaires a.i.) после внезапной смерти нунция Самби в Балтиморе, сообщил мне, когда я прибыл в Вашингтон – и он готов это подтвердить – о бурном разговоре, длившемся больше часа, между нунцием Самби и кардиналом Маккэриком, которого вызвали в нунциатуру. «Голос нунция, – сказал мне монс. Лантом, — было слышно аж в коридоре».

Те же распоряжения Папы Бенедикта были переданы и мне от нового префекта Конгрегации по делам епископов кардинала Марка Уэлле в ноябре 2011 года в разговоре перед моим отбытием в Вашингтон среди инструкций той же Конгрегации новому нунцию. Со своей стороны я подтвердил их кардиналу Маккэрику при моей первой встрече с ним в нунциатуре. Кардинал пробормотал еле слышно, что возможно совершил ошибку, когда спал в одной постели с некоторыми семинаристами в своем домике у моря, но он сказал это так, словно это не имело никакого значения.

Верующие настойчиво спрашивают, как стало возможно его назначение в Вашингтон и возведение в кардиналы*, и они имеют полное право знать, кто был в курсе и покрывал его тяжкие преступления. Поэтому мой долг сообщить, что я знаю в этой связи, начиная с римской Курии.

(* Карьерный рост Маккэррика продолжился 21 ноября 2000 года, когда папа Иоанн Павел II назначил его архиепископом столицы США Вашингтона. Спустя всего 3 месяца, на консистории 21 февраля 2001 года, Маккэррик был возведён в сан кардинала. Кардинал-священник с титулом церкви Святых Нерея и Ахиллея. Маккэррик был архиепископом Вашингтона до 16 мая 2006 года. Википедия)

Кто был в курсе

Кардинал Анджело Содано был госсекретарем до сентября 2006 года, вся информация поступала к нему. В ноябре 2000 года нунций Монтальво направил ему свой доклад, процитировав в нем письмо о. Бонифация Рэмси, где тот изобличал тяжкие злоупотребления, совершенные Маккэрриком. Известно, что Содано до последнего пытался покрывать скандал с падре Масиелем*, вплоть до того, что удалил нунция в Мексике Хусто Мильора (Justo Mullor), отказавшегося быть соучастником его маневров по прикрытию Масиеля и назначил на его место Сандри, тогдашнего нунция в Венесуэле, более расположенного к сотрудничеству. Содано дошел до того, что сделал заявление через пресс-службу Ватикана, в котором ложно утверждал, что это Папа Бенедикт принял решение считать дело Масиеля закрытым. Бенедикт отреагировал и, не смотря на героическую защиту со стороны Содано, Масиель был сочтен виновным и наказан окончательно и бесповоротно.

(* Марсиаль Масиель или падре Масиель – основатель движения Легионеры Христа, обладал обширной властью и пользовался доверием Иоанна Павла II, из-за чего разоблачение связанных с ним сексуальных скандалов затянулось. Известно, что он имел связь как минимум с двумя женщинами, от которых прижил шесть детей. Также есть свидетельства о том, что Масиель растлевал семинаристов. Был с позором отправлен в отставку Бенедиктом XVI, прим. пер.)

Было ли назначение Маккэрика кардиналом и архиепископом Вашингтона работой Содано, в то время, как Иоанн Павел II был уже очень болен? Нам не дано этого знать. Такое предположение напрашивается, но я думаю, что ответственность лежит не на одном человеке. Маккэррик много раз бывал в Риме и заводил друзей повсюду, во всех эшелонах Курии. Если Содано защищал Масиеля, в чем, похоже, нет сомнений, нет причин почему бы ему не сделать то же самое для Маккэррика, который, по словам многих, имел средства, в том числе финансовые, чтобы влиять на принятие решений. Его назначению в Вашингтон, наоборот, противился бывший в то время префектом Конгрегации епископов кардинал Джованни Батиста Ре. В нунциатуре Вашингтона сохранилась записка, написанная его рукой, в которой кардинал Ре дистанцируется от этого назначения и утверждает, что Маккэррик в списке кандидатур на вашингтонскую кафедру был 14-м.

Кардинал Тарчизио Бертоне, в качестве госсекретаря. Ему был адресован доклад нунция Самби со всем прилагающимся и ему же, предположительно, были поданы две моих цитировавшихся выше (и пропущенных в переводе, прим. пер.) записки от 6 декабря 2006 и 25 мая 2008. Как я уже указывал, кардинал не испытывал трудностей в том, чтобы настойчиво рекомендовать на епископские назначения кандидатов, известных как активные гомосексуалисты – сошлюсь лишь на известный случай Винченцо ди Мауро, назначенного архиепископом-епископом Виджевано, затем снятого, поскольку покушался на своих семинаристов, мог он также фильтровать информацию и манипулировать тем, что доходило до Папы Бенедикта.

Кардинал Пьетро Паролин, нынешний госсекретарь. Он также стал сообщником в сокрытии преступлений Маккэррика, который, после избрания папы Франциска, открыто похвалялся своими поездками и поручениями на разные континенты. В апреле 2014 года газета «Вашингтон Таймс» на первой полосе сообщила о поездке Маккэррика в Центально-Африканскую республику, вдобавок от имени госдепартамента. Будучи нунцием в Вашингтоне, я написал кардиналу Паролину, запрашивая его, действительны ли еще санкции, наложенные на Маккэррика Папой Бенедиктом. Ça va sans dire*, что мое письмо было оставлено без ответа!

(* Самой собой разумеется, фр.)

То же касается кардинала Уильяма Левады, бывшего префектом Конгрегации Вероучения, и кардинала Марка Уэлле, префекта Конгрегации по делам епископов, и Лоренцо Бальдиссери, бывшего секретарем той же Конгрегации по делам епископов, и архиепископа Ильсона де Жезус Монтанари (Ilson de Jesus Montanari), нынешнего секретаря той же Конгрегации. Все они, в силу своих должностных полномочий, были в курсе прещений, наложенных Папой Бенедиктом на Маккэррика.

Кардиналы Леонардо Сандри, Фернандо Филони и Анджело Беччу, как заместители в госсекретариате, знали обо всех подробностях ситуации кард. Маккэррика. Также не могли не знать кардиналы Джованни Лайоло и Доминик Мамберти, которые, как секретари по отношениям с государствам (аналог министра иностранных дел, прим. пер.), не раз в течение недели участвовали в общих собраниях госсекретариата.

Что касается римской Курии, здесь я остановлюсь, но хорошо известны имена других ватиканских прелатов, в том числе очень близких к папе Франциску, таких как кардинал Франческо Коккопальмерио и архиепископ Винченцо Палья, принадлежащих к гомосексуальному течению, склонному разрушать католическую доктрину в отношении гомосексуализма, тому течению, которое с 1986 года уже обличил кардинал Йозеф Ратцингер, тогдашний префект Конгрегации Вероучения, в «Письме епископам Католической Церкви о пастырской опеке гомосексуальных особ». К тому же течению, хотя и с иной идеологией, принадлежат также кардиналы Эдвин Фредерик О’Брайен и Ренато Рафаэле Мартино. Другие же участники течения ныне сидят в Domus Sanctae Marthae (отель Св. Марты, где поселился со своим окружением Франциск, отказавшись от апартаментов в Апостольском дворце, прим. пер.).

Перейдем теперь к США. Очевидно, первым, кто был проинформирован о прещениях, наложенных Папой Бенедиктом, был преемник Маккэррика на вашингтонской кафедре кардинал Дональд Вюрл (Donald Wuerl), чье положение теперь полностью скомпрометировано после недавних разоблачений его поступков в качестве епископа Питсбурга. Совершенно немыслимо, чтобы нунций Самби, человек в высшей степени ответственный, прямой и кристально честный не сказал бы ему об этом.

[…]

Кроме того, кардинал Вюрл, отлично зная о постоянных злоупотреблениях кардинала Маккэррика и санкциях, наложенных на него Папой Бенедиктом, в нарушение приказа Папы позволил тому снова поселиться в семинарии Вашингтона. Подвергая тем самым опасности других семинаристов.

[…]

О кардинале Шине О’Мелли ограничусь тем, что скажу, что его последние заявления по делу Маккэррика приводят в замешательство, более того, полностью подрывают веру в его искренность и доверие к нему.

Далее, моя совесть повелевает мне открыть происшествия, которые я пережил лично, касающиеся папы Франциска и имеющие драматическое значение. Они не позволяют мне молчать, как епископу, разделяющему коллегиальную ответственность всех епископов Вселенской Церкви, я подтверждаю их здесь и готов повторить под присягой, призывая Бога быть моим свидетелем.

Что знал Франциск

В последние месяцы своего понтификата Папа Бенедикт XVI назначил в Риме собрание всех апостольских нунциев, как делали до него Павел VI и Иоанн Павел II по разным поводам. Для аудиенции с Папой была определена пятница 21 июня 2013 года. Франциск сохранил это обязательство своего предшественника. Естественно я тоже прибыл в Рим из Вашингтона. Речь шла о моей первой встрече с новым папой, избранным всего три месяца назад после отречения Папы Бенедикта.

Утром в четверг 20 июня 2013 года я приехал в дом Св. Марты, чтобы присоединиться к моим коллегам, которые уже там поселились. Едва я вошел в холл, как столкнулся с кардиналом Маккэрриком, облаченным в расшитые одежды. Я уважительно поздоровался с ним, как делал всегда. Он немедленно сообщил мне тоном с одной стороны двусмысленным, с другой триумфальным: «Папа принял меня вчера, завтра я еду в Китай».

Тогда я ничего не знал о его давней дружбе с кардиналом Бергольо и той важной роли, какую он сыграл в избрании последнего, как сам Маккэррик впоследствии рассказал, выступая в университете Виллановы и в интервью изданию Catholic National Reporter. Мне никогда не приходило в голову, что он участвовал в подготовительных встречах перед конклавом и о том, как могло проявиться его участие как выборщика в конклаве 2005 года. Поэтому я не сразу уловил скрытый месседж Маккэррика, который он передал мне, но все прояснилось буквально в ближайшие дни.

На другой день имела место аудиенция с папой Франциском. После речи, частично прочитанной и частично импровизированной, папа пожелал приветствовать одного за другим всех нунциев. В растянувшейся очереди, помню, я остался в числе последних. Когда подошел мой черед, я успел только сказать: «я нунций в США», как безо всякой преамбулы он набросился на меня с выговором: «Епископы в США не должны быть идеологизированы! Они должны быть пастырями!» Конечно, я был не в состоянии просить пояснения, что значат его слова, и почему он так агрессивно дает мне отповедь. У меня в руках была книга на португальском, которую кардинал О’Мэлли мне передал для папы несколькими днями ранее, сказав «так он освежит португальский*, перед поездкой в Рио на Международный День Молодежи». Я сразу передал ее ему, избавившись, таким образом, от этой ситуации крайне странной и неловкой.

(* Бергольо не знает португальский язык, он говорит только на испанском и жаргонном итальянском, прим. пер.)

В заключение аудиенции папа объявил: «Тех из вас, кто в воскресенье будет еще в Риме, приглашаю сослужить со мной в доме Св. Марты». Я, естественно, решил остаться, чтобы добиться ясности, что папа подразумевал, говоря со мной в первый раз.

В воскресенье 23 июня перед сослужением с папой я попросил монс. Рикка, который как ответственный по дому помогал мне надевать облачения, не мог бы он спросить у папы – будет ли у него возможность принять меня в течение следующей недели? Как я мог вернуться в Вашингтон, не попытавшись выяснить, что папа хочет от меня? Закончив мессу, пока папа приветствовал немногих присутствовавших мирян, монс. Фабиан Педаккьо, его аргентинский секретарь, подошел ко мне и сказал: «Папа сказал мне спросить, свободны ли вы сейчас!» Естественно, я ответил ему, что я в распоряжении папы и что благодарен ему за то, что принимает меня немедленно. Папа повел меня на первый этаж в свои апартаменты и сказал: «У нас есть 40 минут до Ангелуса*»

(* Ангелус – Angelus Domini, молитва «Ангел Господень», произносимая в полдень, прим. пер.)

Я начал разговор, спросив папу, что он имел в виду своими словами, которые адресовал мне после моего приветствия в минувшую пятницу. И папа, тоном совершенно иным, дружеским, почти сердечным, сказал мне: «Да, епископы в США не должны быть идеологизированы, не должны принадлежать к правым, как архиепископ Филадельфии (папа не назвал мне имя архиепископа), они должны быть пастырями, и не должны быть левыми, – и прибавил, воздев обе руки, — Когда я говорю левые, я имею в виду гомосексуалистов». Естественно, от меня ускользнула логика, какая связь между тем, чтобы быть левым и быть гомосексуалистом, но он ничего больше не присовокупил.

Сразу вслед за тем папа спросил меня благожелательно: «Кардинал Маккэррик, каков он?» Я ответил со всей искренностью и, если хотите, с большим простодушием: «Святейший Отец, я не знаю, знакомы ли вы с кардиналом Маккэрриком, но если вы запросите Конгрегацию по делам епископов, там есть на него большое досье. Он растлил несколько поколений семинаристов и священников, и Папа Бенедикт отправил его в отставку, чтобы он вел жизнь в молитве и покаянии». Папа никак не прокомментировал эти мои весьма суровые слова, и на его лице не отразилось никакого удивления, как будто эти вещи ему давно известны, и тотчас сменил тему. Но тогда для чего он задал мне этот вопрос: «Кардинал Маккэррик, каков он?» Очевидно, он хотел удостовериться союзник я Маккэррика или нет.

Когда я вернулся в Вашингтон, мне все стало совершенно ясно, благодаря новому происшествию всего через несколько дней после моей встречи с папой Франциском. На вступление в управление епархией Эль Пасо нового епископа Марка Зейтца (Mark Seitz) 9 июля 2013 года я отправил первого советника, монс. Жана-Франсуа Лантома, тогда как я в тот же день отправился в Даллас на международную встречу по биоэтике. Вернувшись, монс. Лантом сообщил мне, что в Эль Пасо он встретил кардинала Маккэррика, каковой, отведя его в сторону, сказал ему те же самые слова, что папа говорил мне в Риме: «Епископы в США не должны быть идеологизированы, не должны принадлежать к правым, они должны быть пастырями…» Я застыл в ужасе! Теперь стало ясно, что гневные слова, которые бросил мне папа Франциск тогда, 21 июня 2013 года, были вложены ему в уста днем ранее кардиналом Маккэрриком. Также упоминание со стороны папы «не как архиепископ Филадельфии» вело к Маккэррику, поскольку между теми двумя существовали сильнейшие разногласия по поводу преподания причастия политикам, которые потворствуют абортам: Маккэррик манипулировал в своем обращении к епископам письмом тогдашнего кардинала Ратцингера, который запрещал давать им причастие. Фактически, затем я узнал насколько сильно определенные кардиналы, такие как Махони, Левада* и Вюрл были сильно связаны с Маккэрриком, они противодействовали недавним назначениям Папы Бенедикта на важные кафедры вроде Филадельфии, Балтимора, Денвера и Сан-Франциско.

(* Упоминание кардинала Уильяма Левады, преемника кардинала Ратцингера на посту главы Конгрегации Вероучения, в ряду кардиналов-коррупционеров вроде Махони, поразительно. Левада был назначен Папой Бенедиктом в первые же дни понтификата. Оценка этих обвинений требует серьезнейшей экспертизы а она, в свою очередь, способна пролить новый свет на трудности, с которыми столкнулся Бенедикт XVI. Эта информация, вкупе с обвинениями в адрес кардинала Бертоне, означает, что Папу подводили самые проверенные кадры, прим. пер.)

Круговая порука. Кардиналы-коррупционеры

Он (Франциск) не удовлетворился ловушкой, которую подстроил мне 23 июня 2013 года, спросив меня о Маккэррике, и лишь месяц спустя, на аудиенции, пожалованной мне 10 сентября 2013 года, папа Франциск расставил мне другую, на этот раз по поводу второго протеже, кардинала Дональда Вюрла. Он спросил: «Кардинал Вюрл хороший или плохой?» «Святейший Отец, — ответил я ему, — Не скажу вам хороший он или плохой, но сошлюсь на два факта». И рассказал о том, что я упоминал выше (пропущено в переводе, прим. пер.), о случаях пастырского пренебрежения Вюрлом данными по девиациям университета Джорджтауна и о приглашении со стороны архиепархии Вашингтона молодых аспирантов-священников на встречу с Маккэрриком! И на сей раз папа снова никак не отреагировал на мои слова.

Далее. Было очевидно, что начиная с избрания папы Франциска, Маккэррик, отныне избавленный от всяких ограничений, чувствовал себя вправе свободно разъезжать, давать лекции и интервью. Играя в одной команде с кардиналом Родригесом Марадьягой, он стал «делателем королей» в куриальных назначениях и в США, а кроме того самым авторитетным ватиканским советником по отношениям с администрацией Обамы. Это объясняет, каким образом в Конгрегации по делам епископов папа заменил кардинала Бёрка (консервативный кардинал, критик Франциска, прим. пер.) Вюрлом и сразу назначил туда Супича, коего тут же сделал кардиналом. Вследствие этого нунциатура Вашингтона была полностью выведена из игры в том, что касалось назначений епископов*. Вдобавок он назначил бразильца Илсона Жесуса Монтанари, большого друга своего личного секретаря аргентинца Фабиана Педаккьо, секретарем той же Конгрегации по делам епископов и секретарем коллегии кардиналов, продвигая его одним прыжком от простого чиновника этого дикастерия до архиепископа-секретаря. Неслыханное дело для столь важного поста!

(* Нунциатура отстранена от назначения епископов – это вопиющий факт, так как он нарушает законный порядок подготовки кандидатур на епископство, прим. пер.)

Назначение Блейза Супича (Blase Cupich) в Чикаго и Уильяма Тобина в Ньюарк было оркестровано Маккэрриком, Марадьягой и Вюрлом, объединенных мерзостным договором злоупотреблений первого и, как минимум, укрывательства их двумя другими. Их кандидатуры не фигурировали среди тех, кого представила нунциатура* для Чикаго и Ньюарка.

(* Кого представила нунциатура – нунций, т.е. посол Ватикана в стране, собирает информацию о кандидатах на епископские кафедры и предлагает список Римскому Папе с соответствующим досье, прим. пер.)

Супич разумеется не удержался от хвастливой наглости и бахвальства, отрицая явные вещи, на сегодня очевидные для всех: что 80% выявленных злоупотреблений было совершено в отношении взрослых молодых людей со стороны гомосексуалистов, обладающих властью над своими жертвами. В речи, которую он произнес, занимая кафедру в Чикаго, где я присутствовал как представитель папы, Супич сказал, в качестве остроумной шутки, что «не надо ждать от нового архиепископа, что он будет ходить по воде». Возможно, было бы достаточно, если бы он был способен стоять ногами на земле и не пытался перевернуть реальность вверх дном, ослепленный своей прогейской идеологией, что он сделал в своем недавнем интервью журналу «Америка». Похваляясь своим сугубым владением предметом, будучи президентом «Комитета защиты детей и молодых людей» при Конференции епископов США*, он заявил, что главная проблема сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства — это не гомосексуализм, и тот, кто утверждает подобное хочет всего лишь отвлечь внимание от истинной проблемы – клерикализма.

(* Официальные названия ряда организаций в итальянском тексте даны на английском без перевода. Мы переводим эти названия, приводя их английскую версию в сносках. Итак — Committee on Protection of Children and Young People of the USCCB — United States Conference of Catholic Bishops, прим. пер.)

В поддержку своего тезиса, Супич сделал «странную» ссылку на результаты исследования, сделанного в разгар кризиса по растлению малолетних в начале 2000-х годов, и проигнорировал «в святой невинности» тот факт, что результаты этого расследования были полностью опровергнуты последующими независимыми докладами Колледжа криминалистической юриспруденции им. Джона Джея* c 2004 по 2011 годы, где значилось, что в 81% случаях сексуальных злоупотреблений жертвы были мужского пола. Действительно, о. Ханс Золлнер, иезуит, вице-ректор Папского Григорианского Университета, президент «Центра по защите детей»**, член Папской комиссии по защите малолетних, заявил недавно итальянской газете «Ла Стампа», что «в большей части случаев речь идет о гомосексуальных злоупотреблениях».

(* John Jay College of Criminal Justice

** Centre for Child Protection)

Также последующее назначение Макэлроя в Сан-Диего направлялось сверху безапелляционным шифрованным приказом мне, как нунцию, от кардинала Паролина: «Резервируйте кафедру Сан-Диего для Макэлроя». Макэлрой тоже прекрасно знал о злоупотреблениях, совершенных Маккэрриком, как явствует из письма, направленного ему Ричардом Сайпом 28 июля 2016 года.

[…]

Папа Франциск много раз требовал прозрачности в Церкви и призывал епископов и верующих действовать с парресией (откровенно, обличительно, с мужеством истины, прим. пер.). Верующие всего мира требуют, чтобы он стал ее образцом. Пусть он скажет, с каких пор ему было известно о преступлениях Маккэррика, злоупотребившего своей властью над семинаристами и священниками. В любом случае, папа узнал об этом от меня 23 июня 2013 года и продолжал покрывать его, не принимая во внимание прещения, наложенные на него Папой Бенедиктом, и то же самое делал его доверенный советник вместе с Марадьягой.

Этот последний был настолько уверен в поддержке папы, что мог отбросить как «сплетни» горестные призывы десятков своих семинаристов, которые нашли мужество написать ему после того, как один из них пытался покончить с собой из-за гомосексуальных злоупотреблений в семинарии.

Теперь и верующие хорошо узнали стратегию Марадьяги: оскорблять жертв, чтобы спасти самого себя, лгать до последнего, чтобы скрыть бездну злоупотреблений властью, бесхозяйственность в управлении церковной собственностью, финансовые катастрофы, в которые он повергал даже своих друзей, как в случае с послом Гондураса Алехандро Валладаресом (Alejandro Valladares), ныне дуайеном дипкорпуса при Св. Престоле.

[…]

В Гондурасе повторяется скандал, столь же огромный, как в Чили. Папа до последнего

защищает своего человека, кардинала Родригеса Марадьягу, как он делал в Чили с епископом Хуаном де ла Крус Барросом, которого сам назначил епископом Осорно, наперекор мнению чилийских епископов. Сначала Франциск оскорбил жертв сексуальных злоупотреблений, затем, под давлением шума в масс-медиа, обратился к жертвам и чилийским верующим, признав свою ошибку и извинившись, утверждая, что был плохо проинформирован, провоцируя катастрофическую ситуацию в Церкви Чили, но продолжая защищать при этом двух чилийских кардиналов Эрразуриза и Эззати (Errazuriz e Ezzati).

Даже в прискорбной истории с Маккэрриком поведение папы Франциска ничем не отличалось. Он знал, как минимум с 23 июня 2013 года, что Маккэррик был серийным хищником. Прекрасно зная, что он коррупционер, он покрывал его до последнего, более того, следовал его советам, конечно же вдохновленным не здоровыми намерениями и не любовью к Церкви. Только когда его вынудило скандальное разоблачение растления малолетнего, СМИ любят такие случаи, Франциск предпринял меры в его отношении, чтобы спасти свой медийный образ.

Сейчас в США возвысили свой голос особенно верующие миряне, к ним недавно присоединились некоторые епископы и священники, которые требуют, чтобы все, кто покрывал своим молчанием преступное поведение Маккэррика или те, кому он помог сделать карьеру либо способствовал их целям, амбициям и власти в Церкви, должны уйти в отставку.

Но этого будет недостаточно, чтобы исцелить тяжелейшее безнравственное поведение части духовенства, епископов и священников. Необходимо провозгласить время обращения и покаяния. Нужно вернуть в клир и в семинарии добродетель целомудрия. Нужно бороться с коррупцией и нецелевым использованием ресурсов Церкви и благотворительных взносов верующих. Нужно разоблачить тяжесть гомосексуального поведения. Нужно вырвать с корнем гомосексуальные сети, существующие в Церкви, как недавно написала Жанет Смит, профессор моральной теологии в семинарии Святого Сердца в Детройте. «Проблема злоупотреблений среди духовенства не может быть решена просто отставкой некоторых епископов, и тем более, не новыми бюрократическими директивами. В центре этой проблемы находятся гомосексуальные сети в среде клира, которые должны быть выкорчеваны». Эти гомосексуальные сети, ныне распространенные во многих епархиях, семинариях, религиозных орденах и т.д. действуют, укрытые секретностью и ложью, с мощью щупалец гигантского спрута, они раздавливают невинных жертв, священнические призвания и душат всю Церковь.

Я призываю всех, в особенности, епископов, прервать молчание, чтобы уничтожить эту круговую поруку, так сильно распространенную, и сообщить в масс-медиа и светским властям о случаях растлений, которые им известны.

Услышим же самое мощное послание, которое оставил нам в наследство Св. Иоанн Павел II: «Не бойтесь! Не бойтесь!»

Папа Бенедикт в проповеди на Богоявление 2008 года напомнил нам, что замысел спасения, принадлежащий Отцу, полностью открылся и исполнился в тайне смерти и воскресения Христа, но он требует быть воспринятым в человеческой истории, которая всегда остается историей верности со стороны Бога и, к сожалению, неверности со стороны нас, людей. Церковь – хранительница благословения Нового Завета, скрепленного кровью Агнца – свя̀та, но состоит из грешников, как писал Св. Аброзий: Церковь “immaculata ex maculatis”, она святая и без пятна, не смотря на то, что на своем земном пути состоит из людей, запятнанных грехом.

Я хочу напомнить эту неизменную истину о святости Церкви тем многим людям, кто был глубоко потрясен отвратительными и кощунственными поступками архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика, тяжким, смущающим и греховным поведением папы Франциска и заговором молчания стольких пастырей, и кто теперь испытывает искушение покинуть Церковь, обезображенную столь многими бесчестьями.

Папа Франциск во время Ангелуса в воскресенье 12 августа 2018 года (около двух недель назад, прим. пер.) произнес такие слова: «Каждый человек виновен в том добре, которое мог сделать и не сделал… Если мы не противостоим злу, то молчаливо подкармливаем его. Необходимо вмешиваться там, где зло распространяется, потому что зло распространяется там, где не хватает христиан, которые противостоят ему с добром»*. Если это по справедливости должно считаться глобальной моральной ответственностью, лежащей на каждом верующем, насколько больше она на высшем пастыре Церкви, который в случае с Маккэрриком не только не противился злу, но присоединился к его совершению, к тому, о ком он знал, что это человек глубоко испорченный, последовал советам того, о ком ведал, что это извращенец, таким образом, безмерно умножая своей высшей властью зло, совершаемое Маккэрриком. А скольких других дурных пастырей Франциск продолжает поддерживать в их деятельности по разрушению Церкви!

Франциск отверг наказ Христа, данный Петру, утверждать братьев [в вере]. Наоборот, своими действиями он разделил их, ввел их в заблуждение и побудил волков продолжать терзать овец стада Христова.

В этот крайне трагический для Вселенской Церкви момент пусть он признает свои ошибки в соответствии с провозглашенным принципом нулевой терпимости, пусть папа Франциск первым подаст добрый пример кардиналам и епископам, которые укрывали преступления Маккэррика, и уйдет в отставку вместе со всеми ними.

Даже в смятении и грусти из-за чудовищности происходящего, не будем терять надежды! Мы хорошо знаем, что преобладающее большинство наши пастырей с верностью и преданностью живут своим священническим призванием.

В моменты великих испытаний благодать Божия изливается в изобилии и подает свое безграничное милосердие всем, однако оно даруется лишь тому, кто на самом деле раскаивается и искренне намерен исправиться. Это благоприятное время для Церкви, чтобы исповедать собственные грехи, обратиться и совершить покаяние.

Помолимся же все за Церковь и Папу*, вспомним, сколько раз он просил нас молиться за него!

Обновим свою веру в Церковь, нашу матерь: «Верую в единую, святую и апостольскую Церковь!»

Христос никогда не покинет свою Церковь! Он породил ее своей кровью и непрерывно одушевляет ее своим Духом!

Мария, мать Церкви, молись за нас!

Мария Царица Дева, Мать Царя славы, молись за нас!

Рим, 22 августа 2018

В праздник Пресвятой Девы Марии Царицы

(* Редакция СКГ предлагает читателям молиться за истинного Папу)

