Дело Ким Дэвис: разоблачена очередная ложь Франциска

Бывший Апостольский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал новое заявление, в котором он раскрывает подробности встречи Франциска с Ким Дэвис — чиновницей округа Роуэн в штате Кентукки, которая, ссылаясь на религиозные убеждения, отказалась выполнить решение суда, обязавшее ее выдавать лицензии на брак однополым парам. Встреча состоялась в приватной обстановке 24 сентября 2015 года в ходе визита Франциска в США. Когда о встрече стало известно журналистам, это вызвало бурную реакцию в американском обществе; многие сочли это поддержкой позиции Дэвис и высказывали свое возмущение. Ватикан вынужден был оправдываться, о. Росика и о. Федерико Ломбарди заявили, что встреча была случайной и мимолетной, а нунций не предупредил Франциска о ней и не проинформировал ее о том, кто такая Ким Дэвис. 28 августа этого года New York Times опубликовала статью, в которой приводились слова Хуана Карлоса Круза, жертвы сексуальных домогательств со стороны католического священника в Чили, который сообщил, будто Франциск во время встречи с ним сказал ему следующее: «Я не знал, кто такая эта женщина, а он [монс. Вигано] тайком провел ее внутрь, чтобы она поприветствовала меня, и, разумеется, потом они разрекламировали всё это. Я был в шоке, и я уволил этого нунция». Ранее также сообщалось, что гомосексуалист Круз заявил, что Бергольо во время встречи с ним сказал также: «То, что ты гей, не имеет значения. Бог сделал тебя таким. Ты должен быть счастлив таким, какой ты есть». Ватикан не подтвердил и не опроверг заявление Круза.

В ответ на публикацию в New York Times архиепископ Вигано решил детально изложить события тех дней и описать, как принималось решение о встрече Франциска с Ким Дэвис.

В своем заявлении Вигано сообщает, что 23 сентября 2015 года, в конце ужина в вашингтонской нунциатуре, он попросил Франциска уделить ему полчаса времени, поскольку он хочет обсудить с ним деликатный вопрос. Франциск согласился. Во время этой встречи Вигано передал Франциску одностраничный меморандум, в котором описывалась история Ким Дэвис, и предложил ему встретиться с ней приватно, без журналистов. Франциску сразу же воодушевился этой идеей, но добавил, что такая встреча может быть политизирована и сказал: «Я не разбираюсь в этих вещах, поэтому вам стоило бы узнать мнение кардинала Паролина».

Нунций в сопровождении двух советников нунциатуры отправился в отель, в котором жил Паролин. Оказалось, что Госсекретарь уже ушел в свой номер, и Вигано был встречен заместителем Госсекретаря по общим делам архиепископом Анджело Беччу и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Нунций передал им тот же меморандум, который он дал Бергольо, и они впятером обсудили возможность встречи. Беччу сразу же высказался за, а Галлахер указал на необходимость прояснить некоторые юридические вопросы, но после звонка канонисту нунциатуры, ранее работавшему судьей американского военного суда, также безоговорочно поддержал идею встречи с Дэвис.

На следующий день Вигано проинформировал Франциска о положительном мнении Беччу и Галлахера, которые сообщили об итогах встречи с нунцием кардиналу Паролину. Франциск тогда дал свое согласие, и Вигано занялся организацией встречи с Дэвис. 24 сентября, перед отлетом в Рим, Франциск встретился с Ким Дэвис и ее мужем в гостиной нунциатуры. Он горячо обнял Дэвис, поблагодарил ее за мужество и пожелал ей и впредь поступать так же. Дэвис была очень растрогана и не могла сдержать слез. После встречи ее отвез в ее отель папский жандарм, при этом ее сопровождал американский монсиньор и сотрудник нунциатуры.

После возвращения Франциска в Рим о его встрече с Дэвис стало известно СМИ, и она получила широкий резонанс. В нунциатуру стало поступать огромное количество звонков, факсов и писем по электронной почте, многие из которых содержали оскорбления и протесты, а многие — слова поддержки. Ватиканская пресс-служба, без всяких предварительных консультаций с Вигано, выпустила заявление, в котором говорилось, что Франциск никогда не давал Дэвис частной аудиенции, а всего лишь попрощался с ней, в числе многих других, перед тем как покинуть США. «К этой лжи присоединились о. Росика и о. Федерико Ломбарди; их слова цитирует New York Times в своем выпуске от 2 октября 2015 года: ‘Но представитель Ватикана о. Томас Росика сказал в пятницу, что офис архиепископа Вигано распространил приглашение на госпожу Дэвис, и что Папа, вероятно, не был проинформирован о ее деле. Также о. Федерико Ломбарди, глава ватиканской пресс-службы, описал эту встречу как одну из многих «meet-and-greet» встреч’. Такова прозрачность Святого Престола при Папе Франциске!», пишет архиепископ Вигано в своем заявлении.

На следующее утро нунцию позвонил взбешенный кардинал Паролин и сказал ему, что он должен немедленно прибыть в Рим, потому что Франциск разгневан на него. Вигано отправился в Рим и был принят Франциском 9 октября после завершения дневной сессии проходившего тогда Синода епископов. Франциск беседовал с ним около часа, к удивлению нунция, разговаривая в очень мягкой и отеческой манере, и всячески благодарил его за великолепную организацию визита и радушный прием, который был оказан ему в США. За все время аудиенции Франциск ни словом не обмолвился о деле Дэвис. После встречи с Бергольо Вигано позвонил кардиналу Паролину и сообщил ему: «Папа был очень добр ко мне. Ни слова упрека, только похвалы за успех его визита в США». Паролин ответил: «Это невозможно, потому что, когда он говорил со мной, он был разгневан на вас».

Далее архиепископ Вигано пишет в своем заявлении:

«Как уже упоминалось в начале, 28 августа 2018 года New York Times сообщила об интервью с Хуаном Карлосом Крузом, в котором Круз рассказал, что во время его встречи с папой в апреле 2018 года папа рассказал ему о деле Дэвис. По словам Круза, папа сказал: ‘Я не знал, кто такая эта женщина, а он [монс. Вигано] тайком провел ее внутрь, чтобы она поприветствовала меня, и, разумеется, потом они разрекламировали всё это. Я был в шоке, и я уволил этого нунция’.

Один из них лжет: либо Круз, либо папа. Не подлежит сомнению, что папа очень хорошо знал, кто такая Дэвис, а его ближайшие сотрудники одобрили частную аудиенцию. Журналисты всегда могут проверить это, задав вопросы Беччу, Галлахеру и Паролину, а также самому папе.

Впрочем, ясно также, что папа Франциск хотел скрыть частную аудиенцию с первым американским гражданином, осужденным и отправленным в тюрьму за отказ поступить вопреки своей совести».

Из описания истории встречи Франциска с Ким Дэвис, составленного непосредственным участником тех событий архиепископом Карло Марией Вигано, можно сделать несколько выводов, которые вполне согласуются с тем, что мы и так уже знаем о Франциске и его окружении:

1) В своих словах и делах Бергольо руководствуется исключительно принципом целесообразности. Другими словами, по одному и тому же поводу он может разным людям говорить диаметрально противоположные вещи, или попросту лгать. В этом он проявляет себя как верный последователь своего политического кумира, аргентинского диктатора Хуана Перона, анекдот о котором приводит в своей книге «Папа-диктатор» британский историк Генри Сайр:

Рассказывают, что Перон, во времена своей славы, однажды предложил своему племяннику посвятить его в тайны политики. Сначала он пригласил молодого человека на свою встречу с делегацией коммунистов; выслушав их точку зрения, он сказал им: «Вы совершенно правы». На следующий день он принимал делегацию фашистов и ответил на их доводы: «Вы совершенно правы». После этого он спросил своего племянника, что он думает, и молодой человек ответил: «Вы разговаривали с двумя группами, имеющими диаметрально противоположные взгляды, и вы сказали тем и другим, что согласны с ними. Это абсолютно неприемлемо». Перон ответил: «Ты тоже совершенно прав».

2) Сотрудники Бергольо с уверенностью и без оглядки отождествляют Церковь с «Его Святейшеством» и не имеют иных моральных принципов, кроме стремления угодить своему начальнику. Исходя из этого принципа, они готовы бессовестно лгать и очернять других людей, не задумываясь о том, что, в конечном счете, за свои поступки будут отвечать они сами, а не Бергольо.

3) Уже сейчас необходимо задуматься о будущей люстрации, поскольку епископы, священники, журналисты и т.д., запятнавшие себя коллаборационизмом с узурпаторским бергольевским режимом, не имеют морального права продолжать занимать сколь-нибудь значимые посты в Церкви, когда (и если) она будет очищена от нынешней скверны.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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