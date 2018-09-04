Бергольо назвал своих критиков «дикими псами» и заявил, что правда — в молчании

С окончанием летних каникул возобновились ежедневные Мессы с Франциском в часовне отеля св. Марфы, которые он традиционно использует в качестве трибуны для оскорбления своих критиков и продвижения экстравагантных идей. Поскольку на этот раз возвращение к гостиничным Мессам происходит на фоне глубочайшего кризиса в Церкви, вызванного разоблачением двойной жизни кардинала (теперь уже бывшего) Теодора Маккэррика, докладом Большого жюри Пенсильвании о сексуальных злоупотреблениях католического клира в отношении малолетних и обвинениями бывшего Апостольского нунция в США архиепископа Вигано в адрес Бергольо и других высокопоставленных иерархов (на которые аргентинец отказался отвечать), к первой Мессе в понедельник было приковано особое внимание. И надо признать, Хорхе Марио Бергольо не подкачал. Комментируя Евангелие дня (Лк 4, 16-30), в котором говорится о том, как возмущенные словами Иисуса в назаретской синагоге иудеи выгнали Его из города и хотели сбросить Его с горы, Франциск заявил, что изгнавшие Иисуса были не людьми, а «дикими псами», кричавшими на Господа, который пребывал в молчании. «С людьми, у которых нет доброй воли, с людьми, которые ищут лишь скандала, ищут лишь разделения, ищут лишь разрушения, даже внутри семьи — молчание, молитва». «Истина смиренна, истина молчалива», добавил Франциск.

В эти дни, когда множество людей недоумевает, наблюдая молчание Франциска в ответ на крайне серьезные обвинения, выдвинутые архиепископом Вигано, его комментарий о молчании едва ли может быть расценен иначе как поистине антихристово уподобление самого себя Господу Иисусу, а своих критиков — диким псам. Удивительно, что пока Церковь по всему миру всё настойчивее заявляет о необходимости покончить с «культурой молчания», благодаря которой стали возможны годы и десятилетия злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и развитие гомосексуальной сети в среде католического клира, Франциск, когда дело коснулось его самого, внезапно начал превозносить добродетель молчания и подчеркивать, что «истина молчалива». Как верно заметил один из комментаторов, «если вас публично обвинили в том, что вы растлитель или покровительствуете растлителям, возмущенно заявите, что обвиняющие вас ищут скандала и разделения, и просто молчите, ведь так делал Иисус. Работает великолепно!»

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