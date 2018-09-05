Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Бергольо игнорировал и покрывал домогательства священников к несовершеннолетним

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Бергольо и Грасси
Хорхе Марио Бергольо и Хулио Сезар Грасси

Немецкий телеканал ZDF повторно показал документальный фильм «Молчание пастырей», снятый в прошлом году и получивший «Приз Европа 2017» как лучший европейский документальный фильм. В фильме утверждается, что будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Хорхе Марио Бергольо игнорировал призывы к справедливости, с которыми обращались к нему жертвы сексуальных домогательств священников в его диоцезе. Шесть из них приняли участие в съемках фильма и заявили, что так никогда и не получили ответа на свои жалобы, отправленные Бергольо. Несмотря на то, что в книге «На небе и на земле», написанной им в 2010 году в соавторстве с раввином Авраамом Скоркой, Бергольо заявляет, что в его диоцезе он никогда не сталкивался со случаями педофилии среди священников, одна из жертв, женщина, говорит в фильме: «Он хотел бы, чтобы люди в это верили, но это ложь».

В фильме также утверждается, что Бергольо был тесно связан с безуспешной попыткой защиты аргентинского священника-салезианца Хулио Сезара Грасси, который был приговорен судом к 15 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над детьми из основанного им приюта для беспризорных детей «Фонд Счастливые Дети». Будучи председателем Конференции епископов Аргентины в 2005-2011 годах, Бергольо якобы организовал подготовку альтернативного исследования по делу Грасси, в котором доказывалось, что священник был незаслуженно оклеветан. Это исследование отправлялось судьям, которые рассматривали дело Грасси. Несмотря на все усилия аргентинских епископов во главе с Бергольо, суды дальнейших инстанций подтвердили вину салезианца; более того, ему были добавлены два года за то, что он оплачивал свою личную квартиру из средств фонда. Один из судей, Карлос Махикес, дал интервью создателям фильма, в котором утверждает, что исследование, сделанное по заказу Конференции епископов Аргентины, являлось формой скрытого давления на судей и попыткой повлиять на приговор.

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Сам Грасси заявлял, что Бергольо всегда находился «на его стороне». «Он никогда не отпускал мою руку», утверждал священник, отбывающий ныне срок за педофилию. Более подробную информацию об этом деле и участии, которое принял в нем Бергольо можно найти на сайте BishopAccountability.org. Впрочем, представитель Конференции епископов Аргентины в 2008 году заявлял, что слова Грасси отражают лишь его собственное мнение.

По словам создателей фильма, сам Бергольо никогда публично не высказывался относительно дела Грасси. Журналисты в течение восьми месяцев безуспешно пытались пробиться к Франциску, чтобы задать ему вопросы относительно этой истории. В конце концов, им удалось спросить его об этом во время одной из генеральных аудиенций. На видеозаписи этого момента слышно, что журналист задает Бергольо вопрос: «Ваше Святейшество! Ваше Святейшество! Пытались ли вы повлиять на судей в деле Грасси?» Лицо Франциска каменеет и он отвечает: «Нет!» Журналист задает следующий вопрос: «Нет? А зачем вы организовали альтернативное расследование?» С тем же выражением лица Бергольо отвечает: «Я никогда этого не делал».

Интересно также, что имя Грасси до недавнего времени значилось в списке священников Моронского диоцеза (суфраганного по отношении к архидиоцезу Буэнос-Айреса), к которому он принадлежал. В нынешнем списке его имя отсутствует, однако, судя по всему, о. Грасси так и не был лаицизирован (т.е. лишен статуса клирика), во всяком случае, это не было сделано, когда Бергольо возглавлял Конференцию епископов Аргентины и митрополию, в которую входит Моронский диоцез.

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По материалам Lifesitenews.com

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