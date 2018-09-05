Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Бергольо игнорировал и покрывал домогательства священников к несовершеннолетним

Немецкий телеканал ZDF повторно показал документальный фильм «Молчание пастырей», снятый в прошлом году и получивший «Приз Европа 2017» как лучший европейский документальный фильм. В фильме утверждается, что будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Хорхе Марио Бергольо игнорировал призывы к справедливости, с которыми обращались к нему жертвы сексуальных домогательств священников в его диоцезе. Шесть из них приняли участие в съемках фильма и заявили, что так никогда и не получили ответа на свои жалобы, отправленные Бергольо. Несмотря на то, что в книге «На небе и на земле», написанной им в 2010 году в соавторстве с раввином Авраамом Скоркой, Бергольо заявляет, что в его диоцезе он никогда не сталкивался со случаями педофилии среди священников, одна из жертв, женщина, говорит в фильме: «Он хотел бы, чтобы люди в это верили, но это ложь».

В фильме также утверждается, что Бергольо был тесно связан с безуспешной попыткой защиты аргентинского священника-салезианца Хулио Сезара Грасси, который был приговорен судом к 15 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над детьми из основанного им приюта для беспризорных детей «Фонд Счастливые Дети». Будучи председателем Конференции епископов Аргентины в 2005-2011 годах, Бергольо якобы организовал подготовку альтернативного исследования по делу Грасси, в котором доказывалось, что священник был незаслуженно оклеветан. Это исследование отправлялось судьям, которые рассматривали дело Грасси. Несмотря на все усилия аргентинских епископов во главе с Бергольо, суды дальнейших инстанций подтвердили вину салезианца; более того, ему были добавлены два года за то, что он оплачивал свою личную квартиру из средств фонда. Один из судей, Карлос Махикес, дал интервью создателям фильма, в котором утверждает, что исследование, сделанное по заказу Конференции епископов Аргентины, являлось формой скрытого давления на судей и попыткой повлиять на приговор.

Сам Грасси заявлял, что Бергольо всегда находился «на его стороне». «Он никогда не отпускал мою руку», утверждал священник, отбывающий ныне срок за педофилию. Более подробную информацию об этом деле и участии, которое принял в нем Бергольо можно найти на сайте BishopAccountability.org. Впрочем, представитель Конференции епископов Аргентины в 2008 году заявлял, что слова Грасси отражают лишь его собственное мнение.

По словам создателей фильма, сам Бергольо никогда публично не высказывался относительно дела Грасси. Журналисты в течение восьми месяцев безуспешно пытались пробиться к Франциску, чтобы задать ему вопросы относительно этой истории. В конце концов, им удалось спросить его об этом во время одной из генеральных аудиенций. На видеозаписи этого момента слышно, что журналист задает Бергольо вопрос: «Ваше Святейшество! Ваше Святейшество! Пытались ли вы повлиять на судей в деле Грасси?» Лицо Франциска каменеет и он отвечает: «Нет!» Журналист задает следующий вопрос: «Нет? А зачем вы организовали альтернативное расследование?» С тем же выражением лица Бергольо отвечает: «Я никогда этого не делал».

Интересно также, что имя Грасси до недавнего времени значилось в списке священников Моронского диоцеза (суфраганного по отношении к архидиоцезу Буэнос-Айреса), к которому он принадлежал. В нынешнем списке его имя отсутствует, однако, судя по всему, о. Грасси так и не был лаицизирован (т.е. лишен статуса клирика), во всяком случае, это не было сделано, когда Бергольо возглавлял Конференцию епископов Аргентины и митрополию, в которую входит Моронский диоцез.

СКГ

По материалам Lifesitenews.com По материалам

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект.