Бенедикт XVI: «Будем молить Господа, чтобы он пришел на помощь Своей Церкви»

В первом из опубликованных писем Бенедикт XVI комментирует интервью, данное кардиналом Вальтером Брандмюллером (одним из двух оставшихся в живых авторов Dubia) немецкой газете FAZ [Frankfurter Allgemeine Zeitung]. В этом интервью Брандмюллер, в частности, критически отозвался о титуле «Папа на покое», который Бенедикт XVI взял после своего отречения. В своем письме Папа упоминает о намерении Пия XII отречься и вернуться к статусу кардинала в случае, если Ватикан захватят нацисты, отмечая при этом, что мы не можем быть полностью уверены в том, что такой возврат возможен. Это еще раз подтверждает точку зрения Бенедикта XVI, согласно которой отречение от папства не является простым и однозначным административным актом, как это пытаются представить его критики. По словам Папы, простой возврат к кардинальству в его случае не имел никакого смысла и мог повлечь непредвиденные последствия. С видимым раздражением Папа просит Брандмюллера сообщить ему более подходящий способ, если тот известен кардиналу. С подобным же раздражением и, одновременно, со свойственным ему тонким юмором, Бенедикт XVI в 2014 году ответил итальянскому ватиканисту Андреа Торниелли (ныне усердно обслуживающему интересы бергольевского Ватикана), когда тот спросил его, почему он продолжает носить белую сутану. Напомним, тогда Бенедикт XVI сказал, что причина этого кроется в том, что на момент его отречения в Ватикане не нашлось сутан другого цвета.

Во втором письме, которое, как видно из него, было отправлено кардиналу Брандмюллеру после того, как Папа получил от него ответ на свое первое письмо, Бенедикт XVI благодарит немецкого кардинала за его обещание больше не выступать с публичными комментариями отречения Понтифика. Кроме того, Папа отмечает, что боль, вызванная окончанием его понтификата, у многих смешалась с печалью о нынешней ситуации в Церкви, а у некоторых превратилась в гнев, направленный на него лично. Бенедикт XVI предлагает кардиналу молиться о том, чтобы «Господь пришел на помощь Своей Церкви». Интересно, что хотя письмо было написано еще в прошлом году, то есть задолго до нынешнего пика кризиса с сексуальными домогательствами в Церкви и обвинениями в адрес Бергольо и многих других кардиналов и епископов в укрывательстве развратных клириков, Папа Бенедикт явно указывает на то, что ситуация в Церкви тяжелая и требует прямого Божественного вмешательства. В конце второго письма Бенедикт XVI уделяет кардиналу Брандмюллеру свое Апостольское благословение.

Ниже мы приводим текст обоих писем Бенедикта XVI кардиналу Вальтеру Брандмюллеру в переводе Свободной католической газеты.

Бенедикт XVI

Папа на покое Град Ватикан, 9 ноября 2017 года Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему

кардиналу Вальтеру Брандмюллеру,

Председателю Папского Комитета по историческим наукам (на покое)

Palazzo della Canonica

00120 Град Ватикан Ваше Высокопреосвященство, в своем недавнем интервью, которое Вы дали FAZ, Вы говорите, что учредив институт Папы на покое, я создал фигуру, никогда не существовавшую в истории Церкви. Конечно, Вы прекрасно знаете, что Папы отрекались, хоть и очень редко. Кем же они были впоследствии? Папами на покое? Или чем-то другим? Как Вам известно, Пий XII оставил инструкции на случай, если он будет схвачен нацистами, из которых следовало, что с момента его захвата он более не будет Папой, а вновь станет кардиналом. Мы не знаем, возможен ли на самом деле такой простой возврат к кардинальству. В моем случае, вне всякого сомнения, не имело смысла просто заявить о возврате к кардинальству. В этом случае я бы постоянно находился на всеобщем обозрении, как это бывает с кардиналами, а на самом деле, даже в большей степени, поскольку в этом кардинале все видели бы бывшего Папу. Это могло бы привести, намеренно или ненамеренно, к сложным последствиям, особенно в контексте нынешней ситуации. С помощью [титула] «Папы на покое» я попытался создать ситуацию, в которой я буду абсолютно недоступен для СМИ, и в которой совершенно ясно, что есть лишь один Папа. Если Вам известен лучший способ, и Вы поэтому полагаете, что можете осудить тот, что избрал я, пожалуйста, сообщите мне о нем. Приветствую Вас в Господе, Ваш, Бенедикт XVI

Бенедикт XVI

Папа на покое Град Ватикан, 23 ноября 2017 года Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнейшему

кардиналу Вальтеру Брандмюллеру,

Председателю Папского Комитета по историческим наукам (на покое)

Palazzo della Canonica

00120 Град Ватикан Ваше Высокопреосвященство, Мне представляется, что из Вашего любезного письма от 15 ноября я могу сделать вывод, что Вы более не хотите впредь давать публичные комментарии по вопросу о моем отречении, и я благодарен Вам за это. Я прекрасно могу понять, какую глубокую боль могло причинить Вам, как и многим другим, окончание моего понтификата. Однако в некоторых – и, по-видимому, также и в Вас – эта боль преобразовалась в гнев, который относится уже не только к отречению, но постепенно распространяется и на меня лично, и на мой понтификат в целом. Тем самым, сам понтификат обесценивается и сливается с печалью о сегодняшней ситуации в Церкви. В результате этого слияния постепенно возникает новый вид агитации, символом которой могла бы стать небольшая книга “La rinuncia”, написанная Фабрицио Грассо (Algra Editore, Viagrande/Catania 2017). Всё это наполняет меня беспокойством, и именно по этой причине конец интервью, данного Вами FAZ, так встревожил меня, поскольку, в конечном счете, он может способствовать созданию подобного рода атмосферы. Давайте лучше молиться, как Вы и делаете в конце Вашего письма, чтобы Господь пришел на помощь Своей Церкви. С моим Апостольским благословением, Ваш, Бенедикт XVI

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