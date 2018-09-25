Основатель католического издательства — Франциску: «Будь мужчиной!»

Основатель американского католического издательства «Ignatius Press» иезуит о. Джозеф Фессио призвал Франциска дать прямой ответ на выдвинутые архиепископом Карло Марией Вигано обвинения в том, что он знал о безнравственном поведении кардинала Маккэррика, но, несмотря на это, приблизил его к себе и оказывал ему поддержку. Напомним, Франциск заявил журналистам, что «не скажет ни слова» в ответ на эти обвинения. Тем не менее, в течение последних недель он посвятил целую серию проповедей теме «Великого обвинителя», т.е. дьявола, который несправедливо обвиняет епископов и старается сделать их проступки известными. Тем самым Франциск обвинил всех, кто пытается сделать достоянием общественности недостойное поведение клириков и покрывавших их епископов (и самого Франциска), в пособничестве врагу рода человеческого. Одновременно в этих проповедях Франциск всячески восхвалял молчание Христа и называл его лучшим ответом на любые обвинения, недвусмысленно уподобляя самого себя Господу.

В интервью, данном CNN, о. Фессио назвал такое поведение Франциска «достойным сожаления». «Будь мужчиной. Встань и ответь на вопросы», добавил иезуит.

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