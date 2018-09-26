Шутки Франциска: «Иоанн Павел II был святым, а я — дьявол»

Хотя Франциск давно известен тем, что позволяет себе публично говорить всё, что приходит ему в голову в тот или иной момент (чего никогда не делали Римские Папы, во всяком случае, в медиа-эпоху), его высказывание в ходе беседы с журналистами на борту самолета, направлявшегося в Литву, привело в замешательство даже тех, кто уже привык к такого рода перлам аргентинского епископа. Как сообщает Associated Press и другие мировые новостные агентства, во время традиционной встречи с репортерами Франциск получил в подарок от польского фотографа Гжегожа Галонзки книгу, на обложке которой был изображен улыбающийся Папа Иоанн Павел II. Взяв книгу, Франциск решил сострить и заявил: «Он был святым, а я — дьявол». Впрочем, Галонзка немедленно поправил Бергольо, воскликнув: «Нет, вы оба святые! Вы оба святые!»

Как отмечает Catholic Herald, Франциск и раньше демонстрировал подобный двусмысленный юмор, говоря о самом себе. Так, комментируя свою позицию относительно приема Италией беженцев, Бергольо заявил, что в этом вопросе он играл роль «лапы дьявола». В 2015 году бывший тогда президентом Эквадора Рафаэль Корреа рассказал, что Франциск во время встречи с ним пошутил относительно своих земляков-аргентинцев, которые, по его словам, были уверены, что после избрания он возьмет имя «Иисус II» (Франциск не жалует свою родину и более чем за пять лет своего правления ни разу не побывал там, несмотря на то, что уже неоднократно посещал южноамериканский континент; а учитывая то, что в последние дни появляется всё больше сведений о его активном участии в укрывательстве аргентинских священников-педофилов, визит Бергольо в Аргентину и подавно представляется маловероятным). Кроме того, в том же 2015 году Франциск сообщил журналистам о том, как его друг-кардинал рассказал ему о пожилой католичке, считающей его антипапой, потому что он не носит красные ботинки.

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