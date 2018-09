Святой Розарий против Великого обвинителя

Одержимость Бергольо идеей «Великого обвинителя», который, по его словам «рыщет по миру, ища, кого обвинить», наконец, миновала стадию ругани на проповедях во время ежедневных Месс и обрела благочестивые формы. Согласно опубликованному сегодня пресс-релизу Зала Печати Святого Престола, Франциск призвал верующих по всему миру в течение октября ежедневно молиться Святой Розарий, добавляя в конце молитву к Пресвятой Деве Марии «Sub tuum praesidium» («Под твою защиту») и молитву к святому Архангелу Михаилу «Sancte Michael Archangele». По мнению Бергольо, эти молитвы должны защитить Церковь от нападок «Великого обвинителя», т.е. дьявола, и помочь ей осознать свои ошибки и злоупотребления. Напомним, ранее на этой неделе Бергольо назвал дьяволом самого себя.

Хотя из слов и действий Бергольо совершенно очевидно, что он считает агентами «Великого обвинителя» кого угодно, только не себя (при том, что обвинения в адрес всех вокруг стали его фирменным стилем с самого начала его правления), его нынешнюю инициативу можно только приветствовать. Неизвестно, чем она вызвана в большей степени: помешательством, цинизмом или искренним благочестием, но, как бы то ни было, вверить Церковь в руки Пресвятой Богородицы и призвать на помощь Архангела Михаила, который издавна рассматривался как ее защитник — это всегда хорошая идея. Поэтому мы предлагаем всем верующим совершать молитву Розария в течение октября — месяца, посвященного Пресвятой Деве Марии -Царице Розария — прося Господа об очищении Церкви от скверны и ереси, о даровании мужества епископам и священникам, и об укреплении всех верных в вере, надежде и любви.

« Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta».

«Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen».

[«Святой Михаил Архангел, защити нас в бою, от бесчинств и козней диавола будь нам защитой. Да явит Свою власть над ним Бог, смиренно молим. Ты же, князь войска небесного, сатану и с ним духов злых, на погибель душам в мире рыщущих, богоданной своею отвагою да низвергнешь во ад. Аминь.»]