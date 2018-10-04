Архиепископ Шапью: «Церковь не сортирует людей по их сексуальным потребностям»

Архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью, один из пяти иерархов, представляющих Церковь США на проходящем в Риме Синоде епископов, посвященном молодежи, подверг в своем выступлении критике рабочий документ (Instrumentum laboris) Синода, заявив, что в церковных документах не должен употребляться термин «ЛГБТК».

«Не существует такого явления как ‘ЛГБТК-католик’, или ‘трансгендерный католик’, или ‘гетеросексуальный католик’, как если бы наши сексуальные потребности определяли то, кем мы являемся, или как если бы эти наименования описывали отдельные сообщества с различными, но при этом равноценными принципами внутри настоящей церковной общины — Тела Иисуса Христа. Это никогда не было правдой в жизни Церкви, и это не является правдой сейчас», сказал архиепископ Шапью.

Архиепископ также заявил, что Церковь, вместо того чтобы стремиться угодить молодежи, должна признать, что молодежь зачастую формируется под воздействием культуры, являющейся одновременно чрезвычайно притягательной и, по сути своей, атеистической. Евангелизация в таком контексте можеть быть «тяжким трудом», сказал он. Однако, «если у нас нет решимости проповедовать Иисуса Христа без колебаний и поиска извиняющих обстоятельств для каждого поколения, особенно для молодежи, тогда Церковь становится всего лишь еще одним поставщиком этических нравоучений, в которых мир не нуждается», отметил архиепископ.

Термин «ЛГБТ» используется в п. 197 Instrumentum laboris Синода, в котором, в частности, говорится: «Некоторые из числа ЛГБТ-молодежи, выразив различные мнения, принятые к сведению Генеральным секретариатом Синода, желают ‘извлекать пользу из большей близости’ к Церкви и ощущать большую заботу с ее стороны, в то время как некоторые Конференции епископов задаются вопросом, что посоветовать ‘молодым людям, принимающим решение создать гомосексуальную пару вместо гетеросексуальной, но более всего желающим быть близко к Церкви'». Как утверждает Lifesitenews.com, ранее Святой Престол никогда не использовал термин «ЛГБТ» в своих официальных документах.

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