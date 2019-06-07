В папском Григорианском университете в Риме проходит антикатолическая выставка

На выставке под названием «Неверие» в главном атриуме Папского Григорианского университета представлены портреты и истории атеистов и неверующих со всего мира. Мероприятие организовано в связи с крупной конференцией по «атеизму и культуре неверия» которая прошла в университете с 28 по 30 мая в рамках междисциплинарной исследовательской программы. В организации принимал участие Папский совет по культуре в рамках диалога с неверующими.

Выставка призывает посетителей взглянуть в лицо современного неверия. А симпатичные и открытые образы на художественных фотографиях дают понять, что это привлекательное лицо. Между тем, как поясняющий текст раскрывает внутренний мир каждого. Вот евангелический пастор-гомосексуалист, живущий со своим партнером. Вот девушка-транссексуалка, ищущая секрет бессмертия в клонировании. Позитивисты, коммунисты, проповедники разнообразных атеистических верований. Такие, как «апостол Эрлон». «Почему у нас есть религия без Бога? – спрашивает «апостол» и сам же отвечает: Люди слишком много думают о священных книгах и забывают о любви и уважении друг к другу. Суть нашей религии — человеческая связь через альтруизм. Это естественная религия. Мы верим в любовь, науку и человечество».

Согласно описанию, предоставленному посетителям выставки, ее портреты и рассказы направлены на то, чтобы «дать представление о разнообразии верований и мировоззрений, принадлежащих людям, которые не верят в Бога или богов — от гуманистов до коммунистов и религиозных атеистов».

Однако вместо позитивных чувств выставка вызвала неприязнь посетителей. Молодой студент-священник с отвращением назвал ее «упражнением в интерсекциональности» — термин, набирающий популярность в университетских кругах. Интерсекциональность (или теория пересечений) означает, что не существует отдельных видов угнетения, но они пересекаются – к примеру, гонимые за гомосексуализм угнетаются также по признаку атеизма и т.д. Поэтому здесь не представлены агностики и атеисты сами по себе, они также являются представителями иных «меньшинств» и «социальных жертв».

«Это своего рода новое структурирование общества в соответствии с прогрессивными идеалами; большинство скажет, что оно коренится в социальном марксизме, — объяснил священник. — Вообще говоря, я хотел бы, чтобы университеты, особенно папские, были способны возвысить голос в защиту добродетели. А такого рода экспонаты создают впечатление, что Церковь скорее заинтересована в том, чтобы завоевать доверие светского общества».

Другой студент в книге отзывов назвал выставку «сатанинской». Реакция, явно идущая вразрез с намерением организаторов. То, что молодые ученые расшифровали подтекст, делает честь их подготовке. Однако они рискуют оказаться не ко двору в условиях новой церковной политики.

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