Лифт Бергольо: как нынче становятся кардиналами

Судя по всему, Бергольо задался целью делать каждую новую консисторию с назначением кардиналов более скандальной, чем предыдущая. На этот раз он наденет красную шапку не просто на целый ряд своих восторженных поклонников: некоторые из его назначенцев известны как активные сторонники ЛГБТ и революционных перемен в учении Церкви о нравственности. Так, португалец Жозе Толентину Мендонса — бывший вицеректор Лиссабонского католического университета, которого Бергольо ровно год назад сделал Архивариусом Ватиканского Секретного Архива и Библиотекарем Святой Римской Церкви (что само по себе вызвало немалое возмущение в консервативных католических кругах) — является горячим поклонником испанской монахини Терезы Форкадес-и-Вила, убежденной феминистки, выступающей за аборты и гомосексуальные «браки». В предисловии, которое будущий кардинал написал к книге с. Форкадес, он, в частности, заявляет, что «Иисус из Назарета не кодифицировал и не устанавливал никаких правил», а в своем интервью данном в 2016 году, Мендонса превозносит Бергольо, противопоставляя его «традиционалистам». Известно, что сам Мендонса имеет весьма тесные связи с ЛГБТ-сообществом и оказывает ему всяческую поддержку. Несмотря на это (или как раз благодаря этому), Бергольо выбрал его в качестве проповедника на великопостных реколлекциях для римской курии в 2018 году.

Другой кардинал-номинат (и единственный итальянец на этой консистории) — это архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи, убежденный бергольянец, которого Бергольо поставил на болонскую кафедру, словно насмехаясь над памятью его предшественника, выдающегося богослова кардинала Карло Каффарры, посмевшего стать одним из автором знаменитых Dubia — вопросов, на которые аргентинский узурпатор так и не смог дать ответа. Объявление имени Дзуппи в числе будущих кардиналов было с ликованием встречено скандально известным иезуитом Джеймсом Мартином, еще одним обожателем Бергольо и пламенным про-ЛГБТ активистом. В своем твиттере Мартин отметил, что архиепископ Дзуппи является «большим сторонником» лиц с гомосексуальной ориентацией и напомнил, что именно Дзуппи написал предисловие к итальянской версии книжки Мартина «Возводя мосты. Новые отношения между Церковью и лицами ЛГБТ».

Большинство других неокардиналов, объявленных Бергольо, также известны своей безоговорочной поддержкой нынешнего курса на разрушение Церкви, называемого иногда «весной Франциска».

Добираясь к окошку для произнесения молитвы «Angelus» в минувшее воскресенье, Бергольо неожиданно застрял в лифте и просидел в нем 25 минут, пока его не вытащили оттуда прибывшие к месту происшествия ватиканские пожарники. Едва ли его замуровали там демоны; скорее, это Провидение дало ему последний шанс еще раз обдумать решение, которое он собирался огласить — шанс, которым Бергольо так и не воспользовался.

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