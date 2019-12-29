Фильм «Два Папы» создан, чтобы очернить Бенедикта XVI

«Фильм основан на реальных событиях» — утверждают титры киноленты «Два Папы», презентованной голливудской компанией «Нетфликс». Только эти события никогда не имели места в реальности.

Режиссер фильма Фернандо Мейреллес признался Католическому Информационному Агентству (CNA), что его целью было создать антитезу между Бенедиктом и Франциском. «Когда я впервые прочитал сценарий, — говорит режиссер — Для меня стало предельно ясно: у меня были хороший и плохой папа. И я гораздо больше сочувствовал папе Франциску, особенно потому, что мне было мало известно о папе Бенедикте».

Что ж, режиссер не позаботился узнать больше. Вместо этого он создал фильм с топовыми актерами, один из которых Энтони Хопкинс, особенно прогремевший своей ролью преступника-каннибала Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят». В этот раз ему тоже предстояло сыграть злодея. Плохого папу, пожирателя младенцев. Потому что тема педофилии и виновность Бенедикта XVI в скандалах постулируется в фильме якобы собственным признанием от лица Папы. Фантастическое предприятие! Снять фильм о живущем человеке, великой личности, известной своими достоинствами, и при этом оклеветать этого человека с головы до ног.

Персонаж Хопкинса призван вызывать отвращение. У него маленькие заплывшие глазки старого алкоголика. Он чавкает и сморкается. Он ходит как жирная утка, а его жесты – мелкие и суетливые, говорят о неуверенности в собственной позиции. В то время как исполнитель роли Бергольо обаятелен и грациозен. И его миссия, по фильму, «перевоспитать» глубоко заблудшего, погрязшего в роскоши консерватора Бенедикта, открыть ему глаза на реальные нужды Церкви и мира.

В основе сюжета лежит вымышленная встреча между героями Хопкинса и Джонатана Прайса. Такой встречи никогда не было и не могло быть. В описываемый период (до отречения Бенедикта XVI) Бергольо был малозаметным кардиналом, непопулярным даже в Аргентине. Рабочий график Папы Бенедикта позволял даже главам государств уделить не более 20 минут, редко полчаса. Поэтому бесконечные разговоры с Бергольо он не мог себе позволить по определению (даже если бы ему было интересно с ним говорить). Сейчас Франциск стал гораздо известнее, однако Бенедикт по-прежнему не стремится к интенсивному общению. Бергольо пускают на порог монастыря, где уединился Папа на покое, только по большим праздникам и ненадолго.

Невозможно также представить, чтобы Папа Бенедикт произнес те глупости, которые сценаристы вложили в уста персонажа Хопкинса.

«- Я повторю еще раз: я больше не могу сидеть на престоле святого Петра.

— Вы ошибаетесь.

— Я не чувствую присутствия Бога. Я не слышу Его голоса, понимаете?»

А вот реальные слова Папы Бенедикта в одной из его прощальных речей:

«Господь призывает меня «взойти на гору», еще сильнее посвятить себя молитве и размышлению. Но это не означает покинуть Церковь, более того, если Господь требует от меня этого, то именно затем, чтобы я мог продолжить служить ей с той же преданностью и любовью, как я старался делать это до сих пор, однако способом более подходящим для моего возраста и сил».

(Бенедикт XVI, 24 февраля 2013)

Поток штампов, растиражированных прессой, призван доказать, что Бенедикт осознал, насколько он непригоден для руководства Церковью. И, по фильму, он лично провозглашает своим преемником Бергольо, который открывает объятия бедным всего мира и готовится утешить их милосердным правлением. «На политическом уровне, сказал режиссер, в фильме представлена «повестка дня папы Франциска». По словам Мейрелла, эта повестка включает бедных, «наведение мостов», «климатический кризис» и растущее экономическое неравенство. «Я восхищаюсь им за это», — заявил он» (CNA).

Это не первая попытка доказать, что Франциск представляет объективные нужды мира, а Бенедикт активно поддерживает Бергольо своим авторитетом. Ранее уже состоялось несколько скандальных фальсификаций, в частности, с подделкой письма Бенедикта XVI, за что глава пресс-службы Ватикана был вынужден подать в отставку, когда дело открылось. Правление Франциска, стремительно терпящее фиаско, заставляет его окружение принимать меры. В целом, повестка Франциска отражает интересы определенной политической прослойки и ее идеологических жупелов. Поощрение миграции африканцев и исламистов в Европу, борьба с потеплением климата, отмена целибата, борьба за права геев, создание единого мирового правительства, замена христианства на единый синкретический культ – вот неполный список интересов Бергольо. В силу этого его авторитет среди верующих католиков стремительно падает. Публичные акты идолопоклонства, совершенные Франциском в ватиканских садах, а затем и в соборе Святого Петра, открыли глаза многим католикам. Те, кто до сих пор не поняли, что представляет из себя это правление и какие силы за ним стоят, либо заблуждаются намеренно, либо их мало интересует истина. Поэтому данный обзор не ставит целью переубедить фанатов, но лишь предупредить добрых людей, что им морочат голову.

Насколько разительно манеры Хопкинса отличаются от реального Бенедикта, заметно всякому, кто видел настоящего Папу. Прискорбно, что исполнитель даже не позаботился ознакомиться с прототипом, не открыл ни одной его книги, не слышал его речей, хотя видеозаписи есть в свободном доступе. И уж конечно их предоставили бы по первому запросу. Даже если авторы фильма говорят только по-английски – Бенедикт знает порядка десяти языков и на английском он тоже выступал. В частности, в Белом Доме, в ООН и в парламенте Великобритании с триумфальной речью. В отличие от «прогрессивного» Бергольо, который плохо говорит даже по-итальянски. Так, например, обращаясь к верующим из окна Апостольского Дворца, Франциск вместо итальянского слова «caso» (кáзо) – «случай» произнес, и несколько раз повторил, «cazzo» (кáццо) – что по-итальянски означает бранное слово из трех букв, мужской орган.

Не будем здесь обсуждать богословские ляпы Франциска-Бергольо, вплоть до еретических заявлений. Широкую публику, на которую рассчитан фильм, они мало интересуют. Обратим внимание на это странное совпадение. Почему вдруг Голливуд взялся отбеливать запятнанную сутану неудачливого и.о. главы Католической Церкви?

Незадолго до премьеры фильма «Два Папы», американская газета Wall Street Journal, авторитетное финансовое издание, обнародовала результаты своего расследования. Как оказалось, при Франциске только 10% обола Святого Петра, т.е. пожертвований верующих на Папу и его благотворительность, поступали на нужды бедных. Остальные средства Ватикан инвестировал, и одна из таких инвестиций это откровенный фильм-биография Элтона Джона «Рокетмен». Что за гротеск — сексуальные гомоэротические сцены, снятые на деньги Ватикана! Другие инвестиции правительства Бергольо – проект «Люди в черном» и элитная лондонская недвижимость. Правда, при всем том дефицит ватиканского бюджета угрожающе растет. «По словам источников Wall Street Journal, около 75% фонда «Петрова гроша» используется для заполнения бюджетной дыры в Ватикане. В 2018 году дефицит бюджета достиг примерно 70 миллионов евро при общих расходах около 300 миллионов евро, что отражает хроническую неэффективность, рост затрат на заработную плату и снижение инвестиционного дохода». Напомним, что Бенедикт XVI первым за долгое время вывел Ватикан из финансовой ямы и добился санации бюджета. В 2010 году Святой Престол закончил финансовый год с профицитом в 9,85 млн евро. «Рекордным» дефицитом при Бенедикте было 15 миллионов евро, против 70 миллионов при Бергольо. Это уже не дефицит, это разорение.

Известие об инвестициях Ватикана в «Рокетмена» появилось всего через два месяца после рейда, который жандармерия Ватикана провела в его же Государственном секретариате. Рейд возглавил командор жандармерии Ватикана д-р Доменико Джани по приказу прокуроров Ватикана, сообщает LifeSiteNews. Впоследствии Доменико Джанни был отставлен от должности (разумеется, «по собственному желанию»), причины не оглашаются.

Зная о вливаниях Ватикана в проекты Голливуда, трудно не подумать о взаимосвязи между трудностями правительства Франциска и появлением фильма с однозначно выраженной тематикой. Когда режиссер в милом неведении не скрывает цели — очернить Бенедикта XVI и обелить человека, который на деле ввергает Католическую Церковь в пучину кризиса. Тот факт, что реклама премьерного показа фильма «Два Папы» в Риме вывешена на зданиях, принадлежащих Ватикану, говорит сам за себя. В частности, многометровый постер закрывает целый фасад здания на Виа делла Кончильяционе, в виду купола собора Святого Петра. Нынешний Ватикан не смущен даже тем, что продюссирующая фильм компания Netflix связана с другим проектом: телевизионным шоу “Christmas special”, где Христос представлен гомосексуалистом, а Дева Мария – развратницей и любительницей марихуаны.

Характерно, что несмотря на свою очевидную фальшивую подкладку, фильм получил поддержку изданий, известных своей лево-либеральной направленностью. Они или беззастенчиво его нахваливают, как немецкая «Шпигель», или делают попытку подать как приятный и развлекательный «фикшен». Видимо, частью художественного вымысла является также обширное использование видеохроники и титры «по реальным событиям». Таким образом, к Рождеству католики получили «доброе и светлое» кино с отпечатком раздвоенного копыта.

Ричард Павлов

СКГ

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