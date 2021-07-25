От «Summorum Pontificum» к «Traditionis Custodes», или От заповедника к зоопарку

Далее следует статья с первоначальными мыслями, подготовленная командой FSSPX.News. Официальное заявление будет выпущено Генеральным Домом Общества Святого Пия X в надлежащее время.

16 июля 2021 года папа Франциск издал motu proprio, название которого могло бы быть предвестником надежды: Traditionis custodes, «Хранители традиций». Зная, что он обращается к епископам, можно было бы надеяться, что Традиция будет возвращена в Церковь.

Напротив, это новое motu proprio осуществляет ликвидацию. Оно иллюстрирует ненадежность нынешнего магистериума и знаменует окончание действия Summorum Pontificum Бенедикта XVI, которое даже не успело отметить свою пятнадцатую годовщину.

Все или почти все, что было в Summorum Pontificum, разметано, заброшено или уничтожено. Более того, эта цель явно заявлена в письме, прилагаемом к этому акту ликвидации.

Папа перечисляет два принципа того, «как следует действовать в епархиях»:

«С одной стороны, гарантировать благо тех, кто укоренен в предыдущей богослужения и необходимость в надлежащее время вернуться к римскому обряду, утвержденному святыми Павлом VI и Иоанном Павлом II, а с другой стороны, прекратить создание новых личных приходов, связанных больше с желаниями и устремлениями отдельных священников, нежели с реальной потребностью “святого Народа Божьего”».

Запланированное вымирание

В то время как Франциск защищает исчезающие виды животных или растений, он решает и постановляет, что должны исчезнуть те, кто причастен к извечному обряду Святой Мессы. Этот вид больше не имеет права на жизнь: он должен исчезнуть. И для достижения этого результата будут использованы все средства.

Во-первых, это строгое ограничение свободы. До сих пор места, отведенные для древнего обряда, обеспечивали определенную свободу передвижения, немного напоминающую заповедники. Сегодня мы перешли на режим зоопарка: вольеры, узкие и разграниченные. Их количество строго контролируется, и после их установки будет запрещено устанавливать новые.

Стражи — или, лучше сказать, тюремщики? — никто иной, как сами епископы.

Все это указано в статье 3, §2:

«Епископ епархии…. должен назначить одно или несколько мест, где верные приверженцы этих групп могут собираться для совершения Евхаристии (но не в приходских церквях и без учреждения новых личных приходов)».

Внутренний регламент этих тюрем строго контролируется (статья 3, §3):

«Епископ … должен установить в указанных местах дни, в которые разрешено совершение Евхаристии с использованием Римского Миссала, утвержденного святым Иоанном XXIII в 1962 году».

Этот контроль распространяется на мельчайшие детали (там же): «На этих богослужениях чтения провозглашаются на современном языке с использованием переводов Священного Писания, утвержденных для литургического использования соответствующими епископскими конференциями». Не может быть и речи об использовании перевода Дома Лефевра [или Дуэ Реймса] или старого лекционария.

В то время как Франциск защищает исчезающие виды животных или растений, он решает и постановляет, что должны исчезнуть те, кто причастен к извечному обряду Святой Мессы.

Для особей, признанных непригодными для паллиативной помощи, предусмотрена эвтаназия (статья 3, §5):

«Епископ должен… действовать надлежащим образом, чтобы убедиться, что приходы, канонически учрежденные для этих верующих, эффективны для их духовного роста, и определить стоит ли их сохранять».

Заповедник полностью упраздняется, поскольку исчезает Комиссия Ecclesia Dei (статья 6):

«Институты посвященной жизни и Общества апостольской жизни, созданные Папской комиссией Ecclesia Dei, подпадают под компетенцию Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни».

Мигранты запрещены

Хотя папа не перестает заботиться обо всех типах мигрантов, тюрьмы, которые он создает, тщательно защищены от любого вторжения.

Чтобы быть уверенным, что впредь не будут создаваться заповедники для диких животных, папа запрещает любое расширение тюрьмы.

«Епископу (…) следует заботиться о том, чтобы не санкционировалось создание новых групп» (статья 3, §6).

Эта мера сродни стерилизации: запрещено воспроизводить и продлевать существование этих дикарей прошлого, которые должны исчезнуть.

Эта стерилизация также касается священников, которые будут рукоположены в будущем (статья 4):

«Священники, рукоположенные после публикации этого motu proprio, которые намереваются совершать богослужения согласно Римскому Миссалу 1962 года, должны направить официальный запрос епархиальному епископу, который перед получением разрешения должен проконсультироваться с Апостольским Престолом».

Что касается священников, которые уже имеют разрешение, то отныне им необходимо продлевать свой «богослужебный пропуск», который выглядит как временная виза (статья 5):

«Священники, которые уже совершают богослужения в соответствии с Римским Миссалом 1962 года, должны запросить у епархиального епископа разрешение, чтобы и дальше пользоваться этими полномочиями».

Таким образом, если речь идет об ограничении, сокращении или даже уничтожении групп, епископы имеют карт-бланш, но если необходимо дать разрешение, папа им не доверяет: для этого необходимо пройти через Рим.

В то время как десятки священников, часто поддерживаемые своими епископами, бросили вызов Конгрегации вероучения, «благословляя» гомосексуальные пары, без какой-либо реакции со стороны Рима, за исключением завуалированного одобрения Франциска в его послании о. Мартину, за будущими священниками будут пристально наблюдать, если им придет в голову совершать богослужения в соответствии с Миссалом св. Пия V.

Очевидно, что легче скрыть свою некомпетентность, терроризируя верующих, которые не будут сопротивляться, чем урегулировать раскол в церкви в Германии, полагая, что нет ничего более неотложного, чем нанести удар по этой части паствы.

Прививка от «лефевризма»

Большой страх заражения лефевристским вирусом устраняется обязательной второватиканской вакциной, созданной в лаборатории Moderno (статья 3, §1): епископ «должен определить, что эти группы не отрицают действительность и легитимность литургической реформы, продиктованной II Ватиканским собором и Магистериумом Верховных Понтификов».

При этом всё, что могло бы стать источником потенциального заражения, безжалостно уничтожается.

«Предыдущие нормы, инструкции, разрешения и обычаи, которые не соответствуют положениям настоящего motu Proprio, отменяются» (статья 8).

Распаленный своим энтузиазмом, папа почти доходит до того, что заявляет, что именно старая месса является опасным вирусом, от которого необходимо защищаться. Так, в статье 1 он уточняет: «Богослужебные книги, изданные святым Павлом VI и святым Иоанном Павлом II в соответствии с постановлениями Второго Ватиканского Собора, являются единственным выражением lex orandi Римского обряда».

Эта мера сродни стерилизации: запрещено воспроизводить и продлевать существование этих дикарей прошлого, которые должны исчезнуть.

Если Novus ordo является единственным выражением lex orandi, как тогда можно квалифицировать Тридентскую Мессу? Пребывает ли она в состоянии литургической или канонической невесомости? Неужели у нее нет права даже на место рядом с доминиканским обрядом, амврозианским обрядом или лионским обрядом в Латинской церкви?

Представляется, что именно это и следует из того, что папа говорит в письме, сопровождающем motu proprio. По-видимому, даже не замечая того, что впадает в паралогизм, он пишет:

«Я спокойно принимаю это решение благодаря тому, что после Тридентского собора святой Пий V также отменил все обряды, которые не могли претендовать на доказанную древность, установив для всей Латинской Церкви единый Римский Миссал. Таким образом, в течение четырех столетий этот Римский Миссал, утвержденный св. Пием V, был основным выражением lex orandi римского обряда и поддерживал единство Церкви».

Логический вывод, который следует из этого сравнения, заключается в том, что этот обряд необходимо поддерживать, тем более, что булла Quo primum святого Пия V защищает его от всех нападений.

Это было подтверждено комиссией кардиналов, созванной Иоанном Павлом II, которая почти единогласно (8 из 9) заявила, что епископ не может помешать священнику использовать этот обряд, после того как та же комиссия единогласно заявила, что этот обряд никогда не был запрещен.

Именно этот вывод был принят и одобрен Папой Бенедиктом XVI в Summorum Pontificum.

Но для Франциска древние обряды, поддерживаемые святым Пием V, включая Тридентскую Мессу, не имеют объединяющей ценности. Только новый обряд с его пятидесятилетней историей, бесконечными вариациями и бесчисленными злоупотреблениями способен дать Церкви литургическое единство. Это вопиющее непонимание.

Возвращаясь к своей идее уничтожения вида, папа пишет епископам:

«Вы должны действовать таким образом, чтобы вернуться к единой форме празднования, и в каждом конкретном случае определять реальную ситуацию групп, использующих этот Римский Миссал».

Закон, явно противоречащий общему благу

Общее впечатление, которое создается этими документами — motu proprio и сопроводительным письмом папы — это сектантство в сочетании с явным злоупотреблением властью.

Традиционная месса принадлежит к самой сокровенной части общего блага в церкви. Ограничить её, загнать в гетто и, в конечном итоге, запланировать его упадок, не может быть легитимным актом. Этот закон не является законом Церкви, потому что, как говорит св. Фома, закон, противоречащий общему благу, не является действительным законом.

Легче скрыть свою некомпетентность, терроризируя верующих, которые не будут сопротивляться, чем урегулировать раскол в церкви в Германии.

Кроме того, в нём присутствует явный оттенок негодования против традиционной мессы, проявляемый некоторыми разъяренными сторонниками литургической реформы. Несостоятельность этой реформы подчеркивается, как в светотени, успехом Традиции и Тридентской мессы.

Вот почему они не могут принять этого. Несомненно, они воображают, что полное исчезновение традиционного богослужения заставит верующих вернуться в церкви, лишенные священного. Впечатляющий успех этого богослужения, достойного Бога, только подчеркивает их нищету: ведь, оказывается, вовсе не в нем кроется причина запустения, вызванного новым обрядом.

Факт остается фактом: это motu proprio, которое рано или поздно будет предано забвению историей Церкви, само по себе не является благой вестью: оно знаменует собой резкий конец повторного обретения Церковью собственной Традиции и отсрочит конец кризиса, который длится уже более шестидесяти лет.

Что касается Общества святого Пия X, то оно ценит позицию архиепископа Марселя Лефевра, восхищаясь, помимо прочего, его дальновидностью, рассудительностью и верой.

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

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