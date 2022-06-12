Конец Франциска?

Уже больше года по Ватикану ходит неприятный слух о том, что папа Франциск неизлечимо болен раком. О том, что это правда, мне рассказал итальянский прелат в квартире, расположенной всего в двух шагах от гостиницы, где 85-летнего понтифика сейчас возят в инвалидном кресле. Дипломатический источник сочувственно обсуждал это за чашечкой эспрессо в Борго Пио. Американский католик-традиционалист с хорошими связями прислал СМС, в котором написал, что это «определенно правда!» — судя по восклицательному знаку, нельзя сказать, что он слишком огорчился.

Затем, в воскресенье утром, Associated Press сообщило, что «итальянские и католические СМИ изобилуют неподтвержденными спекуляциями на предмет того, что Франциск, возможно, планирует пойти по стопам Бенедикта», уйдя в отставку, «учитывая его возросшие проблемы с мобильностью».

Какова причина этих спекуляций? Папа объявил, что в августе он посетит итальянский город Аквила, где помолится у гробницы папы Целестина V, отшельника, который оставил папский престол в 1294 году всего через пять месяцев [после избрания]. Бенедикт XVI также молился у его гробницы в 2009 году, а в 2013 году он стал первым папой после Целестина, который ушел в отставку.

Он может инсценировать драматический уход сразу же после того, как воспользуется последней возможностью укомплектовать коллегию кардиналов

Кроме того, Франциск отправится в Аквилу в ходе консистории, на которой он назначит 16 кардиналов, которые смогут голосовать на следующем конклаве, тем самым гарантируя, что 60% выборщиков будут отобраны им самим. Это называется «подтасовать карты» таким образом, чтобы следующий преемник Святого Петра был по твоему образу и подобию. Большинство пап делают это, но лишь очень немногие — с таким же истовым упорством как это делает Франциск с тех пор, как он вступил в должность девять лет назад. Кроме того, он проводит консисторию на три месяца раньше срока.

История с раком и история с Аквилой не исключают друг друга. Если Франциск так болен, как предполагают распространители слухов — а я слышал ужасающие подробные описания расползающихся опухолей, — то августовская консистория и посещение гробницы Целестина означают, что он может инсценировать драматический уход сразу же после того, как воспользуется последней возможностью укомплектовать коллегию кардиналов.

Единственное, что объединяет эти два слуха — это то, что никто не представил ни малейшего доказательства, подтверждающего их. Во вторник Washington Post процитировала высокопоставленного ватиканского чиновника, «говорившего на условиях анонимности для обсуждения деликатного вопроса» — то есть здоровья Франциска. Он сказал: «Его состояние не блестящее, но этого недостаточно, чтобы подать в отставку».

Однако в той же статье Массимо Фаджиоли, профессор богословия Университета Вилланова в Филадельфии, сказал: «Ясно то, что его понтификат вступил в завершающую стадию заката… Он осознает, что приближается к концу своего понтификата”.

Это интересно, потому что Фаджиоли — суперлоялист. Он один из основателей «Команды Франциска», группы журналистов и других комментаторов, чье почти обожествление этого папы выглядело бы органично в Северной Корее. Фаджоли сделал карьеру на своем хвалебном анализе Франциска; многие католики в Твиттере дразнят его за это, и в этот же самый момент (я говорю по собственному опыту) он немедленно блокирует их.

«Завершающая стадия заката»? Франциск не выглядит умирающим: он просто толстяк в инвалидном кресле. С его способностями все в порядке. Он продолжает очаровывать посетителей, а когда дело доходит до внутренней церковной политики, он более мстителен, чем когда-либо (дать красную шапку епископу Роберту МакЭлрою из Сан-Диего, бескомпромиссному либералу, который охотно причащает политиков, выступающих за аборты, было мастерским ходом мести людям, которых Франциск не любит больше, чем кого бы то ни было еще в мире – американским консервативным епископам).

Здравый смысл подсказывает нам, что папа Франциск ближе к концу, чем к началу своего пребывания в должности

Возможно, «завершающая стадия заката» — это всего лишь звук от прыжка обеспокоенного Фаджиоли с корабля, пока тот еще на плаву. Как выразился один ватиканский дипломат: «Здравый смысл подсказывает нам, что папа Франциск ближе к концу, чем к началу своего пребывания в должности. Те люди, которые говорят о нем, будто он великий реформатор, который будет жить вечно, просто смешны. Новый папа, будь он либералом или консерватором, не будет заинтересован в их лести».

Сейчас команда Франциска не пользуется популярностью в Риме. Самый сокровенный секрет этого понтификата, по крайней мере, для широкой публики, заключается в том, что Хорхе Бергольо не является и никогда не был приятным человеком. Он приобрел себе так много врагов в Аргентине, что так и не осмелился ступить на родную землю с тех пор, как был избран папой. Там он был замешан в нескольких громких скандалах, самым шокирующим из которых была его попытка защитить от правосудия своего союзника, насильника детей, отца Хулио Грасси. Ему повезло, что пресс-корпус Ватикана слишком боится его, чтобы расследовать эти скандалы должным образом.

Жестокость – это отличительная черта Франциска, и в последнее время он мало что делает, чтобы скрыть это. В прошлом году его авторитарная попытка подавить регулярное совершение традиционной латинской мессы оскорбила сотни епископов, которым не нравится этот стиль богослужения, но еще больше они не любят аргентинского понтифика. Они тихо проигнорировали постановление, к великому гневу главы папского литургического ведомства, болезненно самонадеянного йоркширца по имени Артур Роше, который в августе станет кардиналом.

Жестокость – это отличительная черта Франциска, и в последнее время он мало что делает, чтобы скрыть это.

Но литургические вопросы не будут иметь большого значения на следующем конклаве, когда бы он ни случился. Это значение будет иметь сексуальная мораль. Франциск провел почти десятилетие, подвергая сомнению мудрость католического учения о разводе и гомосексуализме, но не внося никаких формальных изменений в правила. Никогда прежде конклаву не приходилось обсуждать такие фундаментальные вопросы. И до определенного момента он будет работать впотьмах. У Франциска есть обыкновение не созывать кардиналов как единое целое, что означает, что многие из них даже не встречались друг с другом и не знают, кто что думает.

Однако наиболее спорной темой, скорее всего, будет гомосексуальность, и именно здесь ярлыки «либерал» и «консерватор» вводят в заблуждение. Левые кардиналы из развивающихся стран, которых Франциск назначил во множестве, могут одобрять более спокойное отношение к разведенным и вступившим в повторный брак католикам, но мысль о гомосексуализме вызывает у них тошноту.

Это может подтолкнуть их в сторону умеренного консерватора, такого как кардинал Петер Эрдё из Венгрии, обаятельный и скромный ученый, который, когда его призвали председательствовать на синоде епископов в Ватикане в 2014 году, внезапно стал выглядеть и говорить как папа. Это, безусловно, исключает кардинала Жан-Клода Холлериша из Люксембурга, президента Европейской конференции епископов и мыслителя-иезуита, гораздо более выдающегося, чем папа Франциск, и желающего, чтобы церковь признала однополые отношения.

Епископы во всем мире устали от издевательств со стороны Ватикана. Новый папа не будет Франциском II ни по имени, ни по своему подходу к управлению церковью.

Однако в данный момент все взоры устремлены на кардинала Маттео Дзуппи, 66-летнего архиепископа Болонского, худощавого велосипедиста, который дружелюбен к геям, но при этом ненавязчиво придерживается мнения, что гомосексуальные действия греховны. Этого могло быть достаточно, чтобы удовлетворить африканских кардиналов. Политическая репутация Дзуппи, скорее всего, поможет ему: он связан с левоцентристским движением Святого Эгидия, которое одержимо использованием своего влияния, что не так уж плохо во время конклава. Он также добр к традиционалистам: будучи епископом, он просил научить его, как служить старую мессу, и в своей епархии не запрещает ее.

Но наиболее благоразумной ставкой, как и в большинстве конклавов, будет на «ничего из вышеперечисленного». За исключением редких случаев, количество бюллетеней означает, что за белым дымом следует ропот удивления. Но я сделаю один прогноз. Епископы во всем мире устали от издевательств со стороны Ватикана. Новый папа не будет Франциском II ни по имени, ни по своему подходу к управлению церковью. Когда этот папа уйдет, этот шаблон будет разорван, и, вероятно, не найдется ни одного кардинала, который захочет снова собрать его по кусочкам.

Дэмиен Томпсон, UnHerd

Перевод: СКГ Источник:

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